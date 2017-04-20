Павел Савонов

Тема: ситуация с рынком труда в области

Ведущий: Алексей Воскобойников

Гарри Трумэн как-то сказал: «Спад – это когда ваш сосед теряет работу, кризис – когда работу теряете вы». Что происходит на нашем рынке труда – об этом поговорим сегодня с директором Благовещенского центра занятости населения Павлом Савоновым.

- Здравствуйте, Павел Викторович!



- Здравствуйте.

- Так что же мы наблюдаем сегодня: спад, кризис или всё в норме?



- Считаю, что на рынке труда у нас относительная стабильность, то есть кризисный период, который был 2-3 года назад, прошёл. На сегодняшний день люди ищут работу, работа есть, работа ищет людей, поэтому рынок относительно стабилен.

- Если сравнивать с предыдущими годами, сколько безработных было прежде и сколько теперь?



- В предыдущие два года шёл стабильный спрос, постоянно было одинаковое количество людей, которые приходили в службу занятости. Сегодня мы наблюдаем докризисное явление, когда зимой спрос на рабочую силу больше, летом наступает сезонная занятость, период огородов, отпусков, поэтому людей у нас становится меньше. Это уже хорошо.

- Число безработных сильно не выросло?



- Сильно не выросло.

- Сокращений, увольнений на предприятиях стало больше?



- Волна сокращений не увеличилась, наоборот, пошла на спад. Два года назад всё это проходило более массово, было большее количество предприятий, которые переживали либо реорганизацию, либо сокращения, либо переориентацию направления деятельности, то сейчас это единичные случаи.

- Как люди переживают сокращение по службе? Им нужна психологическая поддержка?



- Считаю, что психологическая помощь обязательно нужна. Много зависит от внутреннего настроя человека. Потеря работы – это не конец жизни, настрой должен быть оптимистический. При потере работы некоторые люди, особенно мужчины, как это ни странно, впадают в депрессию. У нас есть такая помощь, как работа с психологами. Центр занятости ведёт целый комплекс услуг, мы комплектуем группы для людей по интересам: бывшие военные, мужчины и женщины определённого возраста, совместно в этой группе ищут работу. Их учат, как правильно разговаривать с работодателем, как правильно себя преподнести, во что одеться, как разговаривать по телефону. Очень много нюансов, они вроде бы и лежат на поверхности, но человек о них должен знать, чтобы правильно себя подать.

- Оказывается, это многим нужно?



- Конечно, рабочая сила – это такой же товар, тот же самый рынок.

- Какие рабочие места интересны соискателям в первую очередь?



- Как ни крути, прежде всего, это высокооплачиваемая работа.

- Дело не в специальности, а в зарплате?



- Нет, можно провести такую градацию: кто-то ищет работу по специальности, кто-то – смежную или близкую к своей специальности, кто-то смотрит на заработную плату. И первое, и второе, и третье – всё правильно, всё закономерно.

- Каков размер пособия сегодня?



- Пособие по безработице не очень большое. Минимальный размер пособия – 1 020 рублей. Говорю это с учётом районного коэффициента, а максимальный – 5 880 рублей.

- От чего зависит выплата?



- От предыдущего стажа, то есть количества недель, предшествующих периоду безработицы; от заработной платы, которая была по последнему месту работы. Каждому пособие рассчитывается индивидуально.

- Как долго государство готово выплачивать пособие безработному?



- Пока человек не найдёт работу.

- То есть, достаточно долго?



- Достаточно долго, но пособие…

- Просто на эти деньги существовать не особо возможно. Сколько в среднем вашим клиентам требуется времени, чтобы отыскать новую работу?



- Да, существовать очень сложно. Есть люди, которые очень долго состоят на учёте, конечно, они ищут работу. Мы делали анализ: средний период продолжительности безработицы составляет 3-4 месяца. Кто-то находит работу на следующий день, кто-то – через неделю, кто-то ищет её в течение года.

- Есть ли такие хитрованы, которые получают пособие, а сами неофициально устраиваются работать?



- Думаю, что такие люди есть во всех странах, в том числе и в городе Благовещенске. Такие люди где-то неофициально работают, при этом состоят на учёте в центре занятости. Со стороны закона это неправильно.

- Это наказуемо?



- Естественно, наказуемо. Это считается фактом мошенничества. Если такая ситуация возникает, конечно, мы указываем на это человеку, и он по закону обязан вернуть те денежные средства, которые получил.

- Общее число вакансий каково – их много вообще?



- На сегодняшний день у нас на учёте состоит 2 035 человек, имеющих статус безработного. Примерно такое же количество – 2 500 – вакансий. Единственное, есть дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы – из этих вакансий 78-80 % по рабочим специальностям. Их не хватает, эти вакансии у нас есть. Соискатели работы, как правило, люди с высшим образованием, имеющие определённый опыт работы и претендуют, согласно своему уровню подготовки, на соответствующую квалификацию работы.

- Когда мы говорим о соискателях рабочих мест, то представляем себе человека, который уже потерял работу, но она у него была. Много ли выпускников вузов, получивших образование и диплом, которые никуда не могут устроиться?



- Выпускники вузов – это опять-таки сезонность. В этом году впервые выпускались в феврале, а обычно это июнь-июль месяц. Месяц они отдыхают, потом приходят к нам. С этой категорией работать легче, потому что они мобильны на рынке труда, быстро находят работу. Потому что соглашаются, не имея опыта.

- Более сговорчивы.



- Да, более сговорчивы. Соглашаются на менее выгодные условия работы, где-то – на подработку. Поэтому они очень быстро уходят с рынка труда. У нас был год, когда к нам обратилось 900 с лишним человек, особенно в летний период. На начало года на учёте состояли 2 или 3 человека.

- Какова география рабочих мест? Вы ведь предлагаете работу не только в Благовещенске?



- Во-первых, у нас, как и везде в России, работает сайт «Работа в России», на котором размещены в том числе и наши вакансии плюс вакансии по другим регионам. Мы аккумулируем вакансии и по Амурской области, и по Благовещенску, и по другим регионам России. Мы имеем взаимосвязь с другими регионами, если там есть вакансии, то применяем такую практику, как видеоконференции с работодателями. Посредством Интернета работодатели могут проводить собеседование с соискателем, ему не нужно выходить из центра занятости. В прошлом году таким образом подбирали людей для работы на путине. Работодатель озвучивал условия труда, соискатели смотрели, кто соглашался – уезжали работать.

- Теоретически, человек, живущий в Амурской области, который владеет специальностью, которой в регионе нет, с вашей помощью может найти место в России?



- Конечно.

- Классик писал, что остаться без работы в 45 лет – всё равно, что не найти работу никогда. По-моему, Ремарк.



- Есть такое.

- Человеку в возрасте сложнее найти новую работу?



- С возрастом, определённым жизненным стереотипом, уровнем подготовки, амбиций, конечно, сложнее. Человек рассчитывает на определённый статус. К 45-ти годам человек, естественно, чего-то уже достигает и что-то собой представляет. В этом плане возникают сложности. Я всегда говорю так: поиск работы – это тоже работа. То есть, нужно работать над собой, нужно уметь преподнести себя, подать себя, с чего-то начинать, не бояться менять что-то в своей жизни. Сейчас мы выделяем такую тенденцию, последние года полтора, когда очень много людей, помимо состоящих на учёте, приходят в поисках работы с целью смены работы. Людей не удовлетворяет та работа, которую они имеют. Причин много, такие люди есть. Это нормально. Человек работает, но хотел бы чего-то лучшего, большего. Другая тенденция – у нас очень мало квалифицированных кадров, то есть людей, которые имеют определённый опыт. У нас элементарно не хватает управленцев. Кажется, руководить легко, а людей не хватает. Предприятия ищут опытного управленца, который умеет грамотно работать с людьми, организовать команду, построить работу. Это очень важно.

- Люди предпенсионного возраста обращаются к вам?



- Обязательно – и предпенсионного возраста, и пенсионеры. Мы стараемся эту категорию людей выделить в отдельную группу, проводим отдельно ярмарки для таких людей, отдельно создаём кубы по интересам, чтобы они могли найти себе работу и подработку. Пенсии у людей небольшие, поэтому они заинтересованы в дополнительном заработке.

- Не за горами лето, что со школьниками? Очень многие хотят работать, получать деньги и распоряжаться ими. Есть ли для них что-нибудь?



- На сегодняшний день это действительно большая проблема. Работодатель, к сожалению, неохотно идёт на трудоустройство подростков. Это связано и с укороченным рабочим днём, и особыми условиями труда. Хотелось бы сказать, что проблема социально направленная. Не столько интересует заработок, сколько возможность войти во взрослую жизнь, получить начальный опыт, заработать карманные деньги, купить то, что не могут позволить родители. Просто почувствовать себя более свободным.

- Потратить то, что заработал, совсем не то, что выпросил у родителей.



- Абсолютно разные вещи. Поэтому хотелось бы обратиться к работодателям, уважаемые работодатели, старайтесь брать к себе подростков, это наши дети, с ними тоже нужно работать.

- Спасибо большое. Это были «Простые вопросы» для директора Благовещенского центра занятости населения Павла Савонова. Мы говорили о рынке труда в Благовещенске, области. Увидимся!



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