Александр Киреев - автоюрист

Тема: новые поправки в закон об ОСАГО

Ведущий: Наталья Шлямова

Если ваш договор по ОСАГО был заключён после 28 апреля, значит, эта программа для вас. Дело в том, что до этой даты компании после ДТП выплачивали сумму ущерба деньгами, а теперь компенсации будут в виде авторемонта. Сегодня мы поговорим о том, как работает этот закон, с Александром Киреевым, автоюристом.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Сколько людей к вам обратилось, которые заключили договор ОСАГО после 28 апреля?



- В нашу компанию обратились всего 2-3 человека по новым полисам. После нашего обращения как представителей страховой компании по факту ничего не изменилось.

- Как эти люди попали к вам, вы же не являетесь обязательным элементом всей этой цепочки?



- Нет, но в страховых компаниях у клиента-потребителя возникают сложности в том, что это очереди, долгое ожидание, нет определённой конкретики, потому что это объёмы обращений, клиентов много.

- Они пришли в страховую компанию, и что им сказали?



- Ожидайте, собирайте необходимый пакет документов, копии. Это долго.

- Это какая-то экспертиза?



- Если никакие права не нарушены, то без экспертиз.

- Документы из ГИБДД.



- Изначально это сбор документов – из ГИБДД, личные, ПТС транспортного средства не каждый с собой носит. Нужно пройти осмотр – осмотрщика нет. Когда он будет? Приезжайте завтра.

- У всех компаний такая процедура с задержками?



- Нет, вот почему клиенты к нам и обращаются, потому что возникают сложности.

- В законе же прописано, что обратился в страховую компанию, та, в свою очередь, показала список, вот наше СТО – идите и ремонтируйтесь.



- СТО пока по факту нет. У большинства страховых компаний, насколько мы проверили и смогли узнать с помощью клиентов, чтобы заключить договоры по ремонту – возникли сложности.

- Они не подготовились к поправкам?



- Там целый список, они долго его отстаивали. Получив положительный результат по закону, у компаний СТО ещё нет.

- Что помешало?



- Договор всю ответственность возлагает на СТО. Ремонт отказывается от такой ответственности, очень много сложностей. В законе прописано, что должна быть оригинальная запчасть или на выбор клиента может быть бывшая в употреблении. Если клиент хочет оригинальную запчасть, это его выбор. Срок ремонта составляет 30 дней.

- Запчасти нужно заказывать?



- Да.

- Это всё входит в 30 дней?



- Скорее всего запчасть будет оригинальная, возможно, из Японии, ждать очень долго – в районе месяца. А за месяц уже нужно сделать. Если компания не успевает отремонтировать автомобиль за месяц, то идёт полпроцента от суммы ущерба, после чего его можно возместить за счёт страховой компании. Скорее всего успевать не будут.

- Если нет службы СТО у страховой компании, что делать?



- Она обязана реагировать деньгами.

- Поправки уже вступили в силу. Они начнут работать, чтобы страховые компании стали заключать договоры, договариваться с какими-то станциями техобслуживания? Для этого должна накопиться какая-то критическая масса людей, заключивших договоры после 28 апреля?



- Этот момент прописан РСА (Российский союз автостраховщиков), который может принудить компанию возмещать ущерб деньгами, как раньше.

- Думаю, появится такой момент, когда человек обращается за получением договора ОСАГО в данную страховую компанию, то имеет смысл просить список служб СТО – нравятся они или нет.



- Всё верно. Человек имеет право выбирать эти компании, но они могут ему не нравиться. У потребителя может быть свой сервис, свои знакомые, он может быть сам ремонтником.

- Он может предложить свою конкретную компанию?



- Да, в согласовании со страховой компанией человек может предложить свой автосервис.

- Она может и не согласиться.



- Страховая компания может отказать. Опять же сложности при обращении, когда нужно обратиться, быстренько обработать свой ущерб и поехать дальше.

- Не хочу ждать 30 дней и ещё, допустим, 20.



- Верно. Я предоставляю договор, но он не сертифицирован. Нет, возможно, квалифицированных наёмных рабочих, должна быть лицензия, он должен состоять в реестре СТО. Это сложно. Обращаешься, предлагаешь своё, но нужно собрать кучу бумаг, заявлений, долго ждать

- В общем, процедура усложнилась?



- Всё осталось тем же самым, плюс добавились некоторые сложности. Понятия не имею, для чего всё это нужно.

- Полис получить стало не проще?



- Если в страховой были сложности, то существовала куча посредников – агенты страховых компаний, которые заключали договоры. Сейчас после вступления закона принудили включить электронные полисы, но опять возникают трудности технического плана.

- Это непросто, знаю по своему опыту (смеётся).



- «Выпрыгивают» сайты, нужно сделать кучу кликов, куда-то отправить деньги, необходимы реквизиты, а не каждый человек доверяет этим сайтам. Опять же это дополнительное мошенничество по электронным полисам. Каждый может создать сайт и получать деньги на свои реквизиты.

- Вы за новые поправки или не очень этому рады?



- В целом двояко.

- В принципе идея была правильная?



- В целом, да. Изначально у клиента был выбор – сделать ремонт или получить выплату деньгами. Мы явно понимаем, согласно статистике, человек всегда приходил за деньгами, он не выбирал ремонт. С вступлением закона в силу это право у человека отобрали. Теперь за него думают, ставят на ремонт. Хорошо, отремонтируйте мне машину. Я сегодня к вам обратился, завтра-послезавтра поставьте её на ремонт независимо от ваших объёмов, я плачу за полис неплохие деньги – порядка 10-15 тысяч. Я застраховал свою ответственность, вы берите на себя ответственность отреагировать.

- Страховой принцип в действии.



- Каким образом это происходит? Я обращаюсь, мне делают, сажусь в автомобиль в доаварийном состоянии и поехал дальше. На самом деле – очереди, проблемы, согласования, пойми, куда ехать, ничего не знаю. В общем, целая куча вещей.

- У человека голова идёт кругом. Когда принимали поправки в закон, говорили о том, что это поможет ликвидировать случаи автоподстав и завышенных выплат страховых компаний через суд. Как вы думаете, эти причины будут ликвидированы?



- На самом деле это имеет место быть. Закон трактует некоторые критерии по поводу, каким образом будет возмещаться или делаться ремонт. Если более трёх участников ДТП, то идёт прямое возмещение, прямая выплата – деньгами.

- Уже в новом варианте?



- Да, в новом варианте. Мошенничеством занимается, как правило, группа лиц. Соответственно, это большие объёмы сбора средств со страховой компании.

- Выгода больше.



- Тем самым, скорее всего, это больше двух участников. То есть, если это мошенник, то он опять же придёт за деньгами, ничего не изменилось в этом плане.

- Вариант денежной выплаты в данном случае остаётся.



- Абсолютно верно.

- Что с теми двумя случаями, которые у вас имеются в работе?



- Практика показывает, что у страховых компаний ещё не заключены договоры СТО, поэтому они возмещают деньгами. Клиент обращается через нас, представителей, на реквизиты падают денежные средства.

- В общем, ничего не поменялось.



- Ничего, до тех пор, пока у страховых компаний «не воскреснут» ремонты.

- Спасибо. У нас в студии был Александр Киреев, автоюрист, мы говорили о том, как сегодня работают поправки в законе об ОСАГО для договоров, которые вступили в силу после 28 апреля. По сути, они работают как прежде.



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