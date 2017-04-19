Тема: предстоящий юбилей театра

Ведущий: Наталья Шлямова

В следующем году в Благовещенске состоится уникальное мероприятие – планируется провести первый фестиваль огненных искусств. Его будет организовывать театр огня «Одержимые». ОН должен собрать фаерщиков со всего Дальнего Востока. Мероприятие будет посвящено 10-летию коллектива. Сегодня у нас в студии Алексей Зимников, руководитель театра огня «Одержимые».

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Ваш коллектив уже достаточно известен в области и на Дальнем Востоке. Кто эти люди, показывающие театр огня?



- Первоначально театр был сформирован девятью молодыми людьми – в большинстве своём актёры театра имени Васильевых. На сегодняшний день театр насчитывает около 40 человек, проживающих не только в Благовещенске, но и в других городах, то есть являются официальными членами. Они очень часто выступают. Возраст всех участников от 12 лет и плюс «до бесконечности». Люди, старше сорока лет, также занимаются вместе с 12-летними детьми.

- В ограничении по возрасту действует только нижняя возрастная планка.



- Скажем, даже такого ограничения нет, просто до определённого периода я не позволяю работать с огнём, пока не увижу собранности и физической, и мысленной хорошей отработки. В большинстве своём с огнём начинают работать в возрасте от 12 лет, хотя есть и такие, кто начинал и в 9, и в 10 лет.

- Бывали ли такие ситуации, когда вы видели, что человеку не хватает быстроты реакции, и отказывали?



- В любом случае при первом поджиге я сразу изучаю, какая реакция на владение огнём, есть ли страх. У всех людей существует врождённая пирофобия, то есть все люди от рождения боятся огня. Либо страха нет до момента поджигания – до первого ожога (термического, огненного), когда в людях развивается этот страх. Здесь нужно выявлять. Если человек боится огня, конечно, тогда лучше ему с ним не работать, либо отрабатывать до уровня, когда страх совсем исчезнет.

- У вас же есть просто световые инструменты?



- На сегодняшний момент есть три направления в фаер-шоу: светодиодное шоу для помещений, огненно-пиротехническое шоу для улиц и площадей и флаговое шоу для различных парадов, открытых и закрытых площадок, с которыми могут работать дети, то есть различные тряпочные и ленточные реквизиты.

- Есть какие-то жёсткие правила по технике безопасности? Потому что, когда наблюдаешь со стороны, как работает театр огня «Одержимые», просто страшно. Это и огонь, и легковоспламеняющийся керосин.



- Во-первых, есть определённая разработанная техника безопасности для фаерщиков. Она была разработана 8 лет назад, по ней все проходят технику безопасности. Есть дополнительные правила работы с огнём именно внутри коллектива – кто должен наблюдать, поджигать, тушить, находиться на дополнительной поддержке. Не дай бог, может произойти какое-либо возгорание или падение реквизита. Нахождение людей, которые просматривают площадку, обязательно. В большинстве своём, выходя на площадку, полностью всё отработано, кто и чем занимается.

- Сейчас рубрика «Внимание, не повторять!». Расскажите, как нужно выдыхать керосин, чтобы он горел и не обжигаться?



- Здесь такой же принцип, как, когда утюгом гладите одежду: набранную в рот жидкость при помощи мышц рта надо выдыхать мелкой дисперсией. Чем дальше сможешь выплюнуть мелкие капельки жидкости, тем дальше будет огонь. Опять же, нужно поймать ветер. Ни в коем случае нельзя работать против порыва ветра, чтобы не произошло возгорания на лице. Нужно обязательно проверить керосин перед тем, как его поджигать.

- Он должен быть какой-то особенный?



- Мы используем обычный осветительный керосин, который продаётся в «Амурснабсбыте». Но каждый раз перед началом бризинга нужно проверить на любой дополнительной поверхности, что не происходит возгорания, например, от зажигалки. При попадании на кожу – при бризе – часть керосина остаётся на лице. Необходимо, чтобы он не вспыхнул, и лицо не загорелось.

- Удивительно это слышать от человека, который при такой окладистой бороде. Наверное, всё-таки это опасно, ожоги были?



- Как таковых ожогов не было. В тот период, когда я занимался бризом, то, конечно, такую длинную окладистую бороду не носил. Ношение бороды никак не помогает выдыханию огня, потому что попадёт попадание керосина на волосяной покров, что может привести к возгоранию.

- Борода горела?



- Горела на прошлую Масленицу, тогда ветер поменялся неаккуратно, и у меня часть бороды подрумянилась, где-то сантиметров на 5 длина укоротилась.

- Уже не видно (смеётся). Как у вас складываются отношения с пожарной инспекцией?



- Мы работаем не первый год на крупных мероприятиях, контакт налажен более-менее. Относятся к нам более лояльно, зная, что наш коллектив уже неоднократно выступал, проявил себя без возгораний, различных эксцессов, поэтому пока никаких проблем не возникало. Важно то, что на каждое крупное мероприятие, проводимое на ОКЦ или площади Ленина, обязательно привозят пожарный расчёт. Они отслеживают, чтобы при большом скоплении зрителей не случилось каких-либо эксцессов. Для нас это дополнительное развлечение, мы на фоне этих автомобилей обязательно делаем очередную фотографию коллектива.

- У вас уже есть распланированная программа отмечания десятилетия в будущем году. Но уже в этом году есть мероприятия, которые можно посмотреть. Какие это мероприятия?



- На этот год у нас запланирован ряд мероприятий и на летний период, и на осенний. Всё расписано, что мы будем делать каждый месяц – различные открытые мероприятия для детских домов, детей-инвалидов. Мы обязательно проводим какие-то выступления, концерты, мастер-классы, плюс концерты в Городском и Первомайском парках, участвуем в очередной мойке мотоциклов – байкерском фестивале. Возможна поездка на байк-фестивали в другие города. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы поехать коллективом на Байкал на крупный байк-фестиваль в Иркутске.

- А что из ближайшего?



- Из ближайшего для нас самое важное – это отчётный концерт коллектива, который будет проводиться 12 мая. Мы планируем показать родным и близким всё, чему научились, что умеем. Он будет проводиться в два этапа. Первоначально будем показывать в зале различные танцевальные и светодиодные номера, после этого на улице будет показано огненное шоу. Чтобы люди, которые не смогли посетить какие-то наши мероприятия, смогли прийти и посмотреть, чему научились их дети, друзья и знакомые.

- Вы показывали интересные скульптурные композиции, когда на 65-летие зажигали звезду на площади Победы. Полагаю, что приближающийся юбилей предполагает собой яркое шоу?



- Мы рассматриваем дизайнерский ход, как при помощи огненных фигур можно было бы разнообразить шоу и сделать что-то интересное. Огненных фигур по городу мы нажгли уже очень много, одна из сложных – звезда на 65-летие Победы и фигура «Аллюра» – конь трёхметровой высоты и ширины. Изготавливали большую фигуру мотоцикла. Поэтому, думаю, фигурами сейчас уже никого не удивишь, но хотим попробовать совместить огненно-пиротехнические возможности для того, чтобы это получилось шоу, которое люди ещё не видели.

- Мы любим то, что ещё не видели. Если говорить о фестивале огненных искусств, который планируется в следующем году, летом?



- Конечно, будет проходить в летний период, чтобы было удобно и для приезжих. Многие, кто этим занимается, обучаются в различных университетах, техникумах, поэтому период каникул более удобный. Нужно, чтобы погодные условия тоже были хорошими – не надо мёрзнуть или ожидать, что пойдёт снег или дождь. Поэтому планируем проведение в летний период. Скорее всего в июле.

- Кто приедет? Расскажите об этих людях.



- Планируем пригласить Владивосток, Хабаровск, потому что там есть профессионалы высокого уровня, которые ездили на международные мероприятия. Они смогут показать не только своё творчество и поучаствовать в конкурсной программе, но также провести мастер-классы для всех желающих фаерщиков. Надеемся, что будут начинающие фаерщики, кто занимается год или два. Попробуем пригласить многие коллективы из разных городов, посмотрим, кто откликнется. Дело затратное, нужно приехать, прожить несколько дней, сейчас будем решать эти вопросы.

- Интересно было бы посмотреть, будем ожидать. У нас в студии был Алексей Зимников, руководитель театра огня «Одержимые». Мы говорили о том, что в следующем году театр огня отметит своё десятилетие, начинают активно готовиться к этому, планируют провести первый фестиваль огненных искусств в Благовещенске. Спасибо, до свидания.



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