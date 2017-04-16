Василий Абросимов

Новые трудности в получении разрешения на строительство

Ведущий: Наталья Шлямова

Любые строительные работы жителям Благовещенска теперь нужно будет согласовывать с хабаровской Росавиацией. Дело в том, что столица Приамурья является полностью приаэродромной территорией. А значит, по закону необходимо соответствующее разрешение. С какими проблема столкнулись застройщики – крупные, малые, все – поговорим с Василием Абросимовым, заместителем генерального директора одной из строительных компаний Благовещенска.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Проблема появилась с момента ввода Воздушного кодекса, когда появились методические рекомендации. Прошло 20 лет с этого момента. Когда возник первый прецедент?



- Первый прецедент возник в ноябре 2016 года. В методических рекомендациях к Воздушному кодексу более конкретно раскрыли, что такое приаэродромная территория. Есть контрольная точка аэродрома, и от нее все в радиусе 30 километров относится к такой территории.

- Весь Благовещенск и часть района.



- Полностью покрывается город Благовещенск и Благовещенский район, включая Волково. Федеральное агентство воздушного транспорта разрабатывает методические рекомендации и направляет их в муниципальные образования, где находятся аэродромы. Администрации муниципальных образований должны отправлять всех желающих что-либо строить (любые строения без исключения) – жилой дом, гараж, многоквартирный дом, производственный склад. Гражданин обращается в администрацию города, физическое или юридическое лицо, с просьбой выдать разрешение на строительство в соответствии с 51-й статьёй Градостроительного кодекса. Администрация города готовит ему отказ, так как в документах отсутствует согласование с федеральным агентством воздушного транспорта.

- Это всё началось с осени?



- Да. Кроме этого, администрацией города была проведена работа по внесению изменений в действующие Правила землепользования и застройки города Благовещенска.

- То есть, в администрацию нужно идти уже с наличием согласования документа из Хабаровска.



- Да. В строительной организации запланированы сроки сдачи, работа людей, техники, но всё это сдвигается, потому что согласование проходит в течение 30 дней в городе Хабаровске.

- Были удивлены этому отказу?



- Да, были удивлены, потому что есть разночтения в федеральном законодательстве: если Градостроительный кодекс не предусматривает каких-то дополнительных документов, кроме исчерпывающего перечня, указанного в 51-й статье.

- Как думаете, почему начали требовать этот документ?



- Когда были отправлены методические рекомендации, администрации города было необходимо отработать этот документ, используя само законодательство. В методических рекомендациях читаем, что любое строение во избежание негативного воздействия на радиотехническое оборудование аэродрома должно проходить согласование. Что это значит? Открываем 46-ю статью Воздушного кодекса: во избежание негативного воздействия на здоровье граждан и деятельности юридических лиц необходимо получать такое согласование. О чём это говорит: что оборудование аэродрома может негативно воздействовать, поэтому необходимо сделать оценку, замеры радиоволн, используя географическое положение города Благовещенска, потому что оно находится ниже аэропорта на 56 метров. Мы находимся в чаше. Наши строения, здания, которые мы возводим, каким образом могут влиять на радиотехническое оборудование, которое находится в аэропорту?

- Помешать системе геолокации благовещенские строения, которые находятся в историческом центре, не могут?



- Да, не могут. Это было необходимо решить, отработать с Хабаровском. На стадии отказа, когда мы его получили, было несколько встреч с администрацией города. Мы подключили своих специалистов и в высотных отметках и координатах это сделали. Администрация города отправила сведения в Хабаровск, но они буквально формально написали, что отказано вам в согласовании всего города, получайте согласование на все строения, которые будете проектировать и строить в городе Благовещенске. Это проблема для всех желающих строить и получать разрешение на строительство.

- Как долго вам шёл ответ из Хабаровска? Какое получили решение по двум объектам?



- Один ответ мы получили через 28 дней, второй пришёл через 40 дней, но дата была указана на 12 дней раньше.

- Решение положительное?



- Положительное. Проблема может возникнуть у рядового гражданина, потому что в заявлении необходимо указывать высотную абсолютную отметку вашего земельного участка и будущего объекта, который вы будете строить, плюс геодезические и географические координаты земельного участка, включая схему в 500-тысячном масштабе.

- Где это взять?



- Да, где это взять (улыбается)? Отказ написали, и пошёл гражданин ходить по городу.

- С деньгами в кармане.



- С деньгами. Есть специализированные геодезические организации, которые могут выполнить эту работу, естественно, не бесплатно.

- Какова цена вопроса?



- Такой анализ мы не делали, потому что в нашей строительной организации есть в штате свои специалисты.

- Думаю, несколько тысяч точно.



- Да.

- Кадастровый паспорт тоже стоит денег.



- Да. Считаю, что это проблема решаемая.

- Как её можно решить, если из Хабаровска люди дистанционно просчитывают и дают разрешение?



- Здесь не только дистанционно. Документы отправляются в Хабаровск, Хабаровск их в электронном виде отправляет в наш аэропорт.

- Назад?



- Да, в Благовещенск. Здесь создаётся комиссия, в которую вовлекаются сотрудники аэропорта, штурманы, люди, ответственные за безопасность полёта, все они входят в эту комиссию. Изучают ваши документы.

- Смотрят-то наши благовещенские люди.



- Да, наши, благовещенские, и очень удивляются, для чего их загрузили этой работой, отвлекают их от работы. Они оценили, что ваше строение действительно не будет влиять на наше радиотехническое оборудование никаким образом. Положительно согласовали и отправили в Хабаровск. Хабаровск после этого перенаправляет нам.

- Право подписи в Хабаровске.



- Естественно, уходит время, потому что документы «гуляют» из одного города в другой.

- Как бы вы предложили пересмотреть эту схему?



- На федеральном уровне вносятся изменения в Воздушный кодекс.

- Сейчас?



- Да. Сейчас новая редакция Воздушного кодекса, которая более подробно раскладывает, полностью отменяя 46-ю статью и 47-ю статьи. Расписывает, что приаэродромная зона будет разбита на 8 подзон. В каждой подзоне будут расписаны параметры тех объектов, которые можно строить.

- Данная ситуация касается не только строительных объектов, но и жизни и здоровья граждан. Например, турбазы, объекты отдыха. Сейчас Воздушный кодекс находится в Госдуме в третьем чтении. Как скоро он может быть принят? Что нужно сделать городской администрации?



- Мы надеемся, что где-то в июне будут приняты изменения, но этот документ требует дополнительных подзаконных актов, потому что многое перекладывается на плечи региональных властей. В частности, министерства транспорта и строительства Амурской области.

- Правоприменительная практика.



- Потому что детально расписывать эти зоны (подзоны) будет наше министерство. Я не зря говорил о Правилах землепользования, потому что они для каждого муниципального образования индивидуальные. Каждое муниципальное образование сложилось с какими-то своими нюансами, поэтому приаэродромную территорию необходимо расписывать (подзоны), исходя из инфраструктуры населённого пункта. Мы ждём эти изменения. Федеральным законом полномочия будут возложены на органы региональной власти – это положительно. Поэтому надеемся, что мы разрулим эту ситуацию. Но на сегодня у всех желающих получить разрешение на строительство существует проблема.

- Путь через Хабаровск.



- Да.

- Спасибо большое! У нас в студии был Василий Абросимов, заместитель генерального директора одной из строительных компаний Благовещенска. Мы говорили о том, что стопорится строительство в Благовещенске из-за ввода в Воздушном кодексе методических рекомендаций, так как город является приаэродромной зоной.



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