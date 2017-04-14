Евгений Ищенко - руководитель общественного объединения «Клуб полезного действия»
Проблемы с реализацией молодежной политики в области
Ведущий: Оксана Руденко
Здравствуйте! В Амурской области есть проблемы с молодёжной политикой, по крайней мере, так утверждает мой сегодняшний гость, член Общественной палаты Амурской области Евгений Ищенко. Областной отдел по делам молодёжи ликвидирован ещё в августе 2016 года. В области и в Благовещенске, в частности, не хватает молодёжных центров, а некоторые из них не всегда используются по назначению. Об этом сегодня поговорим в «Простых вопросах».
- Евгений, здравствуйте!
- Добрый день!
- Получается, что проблемами молодёжи на уровне области никто не занимается?
- В этой сфере я уже, наверное, лет пять. Конечно, очень много налажено связей, потому что было сделано очень много проектов на самых разных уровнях, в том числе и с областной молодёжной структурой.
- Которую ликвидировали?
- Да, которая была и которую ликвидировали. Мы работали, наверное, года четыре. Были постоянные контакты, чуть ли не ежедневные. Допустим, в отделе по делам молодежи при министерстве внутренней информационной политики работали три человека – три девушки. Они были перегружены своей работой, но в полной мере увлечены своим делом. Другие люди там бы просто не смогли. Можно было работать, что-то делать. Последние три года всё ждали, что вот-вот будет расширение, будет увеличение полномочий, будет дополнительный статус. Если нет министерства или департамента, то нет возможности участвовать в каких-то федеральных проектах.
- Это и есть та самая молодёжная политика, включая получение федеральных денег, грантов, связи с другими регионами. Что ещё?
- Выделение молодёжных лидеров, доведение федеральных проектов до муниципальных образований – у нас их 29.
- Опять же привлечение федеральных денег.
- Да.
- Какие это могут быть проекты? Чем они полезны области?
- Это патриотические проекты, профилактика безнадзорности, проекты в сфере здорового образа жизни, то есть общая координация деятельности по Амурской области, очень серьёзный и мощный пласт, которым должны заниматься профессионалы. Несмотря на то, что ждали развития и дополнительных полномочий, к сожалению, с прошлого года (последние девять месяцев) в Амурской области этим занимается один человек.
- Вы ощущаете, что есть провалы – молодёжная жизнь остановилась, молодёжной политики нет вообще?
- Здесь чётко нужно понимать, что не надо устраивать охоту на ведьм. Что такое молодёжная политика? Это направление энергии молодых на проекты. В том числе вы не упомянули важное о том, что, допустим, сегодня я звонил и разговаривал с заместителем руководителя комитета по молодёжной политике города Хабаровска. У них такие проекты, как доступная ипотека для молодёжи, молодёжный фермерский проект на селе, дополнительные проекты по ЗОЖ, то есть всего очень много.
- Все они проходят через отдел по делам молодёжи.
- Конечно. Это же не просто так – позвонили в Москву: пришлите нам федеральные деньги. Это горы документов, согласований, большое количество бюрократических проволочек, которыми должны заниматься профессионалы. Представляете, 29 муниципальных образований, надо быть на контакте с каждым специалистом, взаимодействовать.
- Как минимум, собирать информацию.
- Конечно. Всего очень много. Допустим, даже, когда было три человека, в прошлый и позапрошлый годы, у нас были федеральные проекты, связанные с космодромом, студотрядами, всё начиналось оттуда. То, что может сделать один человек в этом году после того, как отдел ликвидировали? Осталась одна ставка и та была переведена в министерство образования. На данный момент девушка работает в отделе дополнительного образования. Это полный нонсенс!
- Как вы думаете, почему это было сделано?
- Честно говоря, надо спрашивать у тех, кто это сделал.
- Ваше мнение?
- Это какие-то внутренние структурные преобразования. Предполагалось, что этот блок преобразуется и уйдёт в какое-то другое министерство, будут расширены полномочия. Мы общаемся с людьми, об этом было сказано изначально, ещё до губернаторских выборов. Но этого не произошло, а наоборот, уменьшение и сокращение. Сейчас этот вопрос поднялся потому, что несколько человек, которые этим раньше занимались, пересеклись с муниципалами, общественными организациями, другими структурами. Все в один голос говорят, что те связи, которые были выстроены за несколько лет, например, Благовещенск – Белогорск – Зея – Тында – они полностью разрушены.
- На молодёжную политику нужно выделять деньги, в том числе областные и муниципальные.
- Да, но я бы подошёл немножко с другой стороны – всё познаётся в сравнении. Естественно, когда готовился доклад, мы общались с соседними регионами, например, сегодня в Хабаровске я задавал вопросы, в этом году на молодёжную политику у них выделено 193 миллиона рублей. У нас – 2,7 миллиона. Я прекрасно понимаю, что в области тяжёлая ситуация с бюджетом.
- Сугубо дотационный бюджет.
- Но чётко нужно понимать, что в эти деньги входит, допустим, в Хабаровске содержание и обеспечение трёх подшефных – Дома молодёжи, Центра поддержки трудной молодёжи, сеть третья структура, где персонал.
- Всё содержится за счёт краевого бюджета.
- Плюс к этому, представляете, отправить молодёжь на фестиваль в Москву или Сочи, или куда-то ещё? Оплата? Это финансируется. Если у нас на эти моменты деньги не выделены, то, значит, никто никуда не поедет. Варимся в собственном соку: от всех возможностей полностью отрезаны.
- Вы заговорили про центры. В Благовещенске в 2015 году был ликвидирован Амурский дворец творчества детей и молодёжи. Знаю, что там были секции, кружки, там большой спортзал.
- Да.
- Сейчас в здании находится управление соцзащиты, а в спортзале располагается архив.
- Да.
- Знаю, что вы интересовались, что находится сейчас в здании Дома молодёжи?
- Так называемом.
- Да, так называемое, на Красноармейской. Что там?
- Насколько правомерно, что в Доме молодёжи всё сейчас сдаётся под коммерческую аренду – там 28 организаций.
- Все вывески и баннеры на здании об этом говорят.
- Наверное, пусть здесь разбираются соответствующие органы и структуры, вроде прокуратуры. Потому что вопрос по поводу этого здания на моей памяти поднимался 2 или 3 раза разными общественными структурами, отделами.
- Там что-то от молодёжи осталось?
- По списку там есть 2 или 3 общественные организации, но а всё остальное полностью под коммерческой арендой – рестораны, бары, тотализатор, бильярдная и тому подобное. У нас есть предположения, но как обстоят дела на самом деле, наверное, пусть разбирается прокуратура.
- Вы написали заявление?
- Да, сегодня написали и отнесли общее заявление, причём не только мы. Что касается Дворца молодёжи, было пленарное заседание по патриотике где-то два месяца назад, в ОКЦ, на котором присутствовал губернатор. В очередной раз поднимали вопрос, что раньше этот центр был объединением патриотических организаций со всей области плюс кружки, спортзал.
- В областном центре не хватает спортзалов.
- Конечно. Были против этого, но тем не менее – выгнали молодёжь, там расположился архив.
- Сейчас там соцзащита.
- Конечно, всё это очень печально и не добавляет возможности для молодёжи в Амурской области. Не исключаю такой вариант, что из-за шума какую-то профонационную штуку быстро за ночь создадут. Время покажет. Хотя очень надеюсь, что всё наладится. Наша задача – чтобы это всё работало и было с кем взаимодействовать, был субъект, с которым можно договариваться, проводит совместные мероприятия.
- Сейчас не с кем?
- Сейчас не с кем. На уровне области не с кем работать. Если в городском отделе, по-моему, шесть человек…
- Там пять человек – отдел по делам молодежи.
- Плюс центр «Выбор», там куча народу, со всеми дружим, общаемся – это на уровне города. На области – одна девушка, задач хватает, ей не до нас.
- Вдруг власти решат реанимировать отдел по делам молодёжи и вам предложат его возглавить, вы согласитесь?
- Хороший вопрос. Думаю, что каждый пригодится на своём месте. Я себя считаю ценным и полезным в том функционале, в котором нахожусь, мы являемся неформальным координирующим центром.
- Вы – общественник.
- Неформальный координирующий центр – у нас есть «Клуб полезного действия», создан портал, в том числе усилиями правительства, Общественной палаты и нашей общественной организации.
- То сеть, вы откажетесь.
- Нет, я не пойду. Хороша связка, когда есть мы на своём месте и есть люди вовлечённые, стремящиеся к результату нормальной политике на уровне области. Людей хватает.
- Спасибо, Евгений, что пришли к нам. Это были «Простые вопросы», мы говорили о молодёжной политике, желаю всего хорошего, до свидания.
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Дмитрий Дмитриевич
1 час назад
Вот куда ищенка все лезет?