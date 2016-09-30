Тема: альтернативная музыка

Ведущий: Наталья Шлямова

Они отвечают за альтернативный рок на современной российской эстраде. Сегодня в «Простых вопросах» группа «СЛОТ» – вокалистка Дария Ставрович (Нуки) и Игорь Лобанов (Кэш). Большинству телезрителей Нуки известна как участница последнего сезона шоу «Голос», многие видели её в необычных амплуа.

- Здравствуйте!



Кэш: - Привет.

Нуки: - Здрасти.

- Группе «СЛОТ» на самом деле 15 лет, этой дате и посвящён ваш большой гастрольный тур. Вы, наверное, уже устали, всё-таки он длится почти месяц?



Нуки: - Да, осталась неделька. Этот тур самый глобальный в нашей истории, мы в первый раз доедем до Камчатки.

- Публика подрастает?



Кэш: - (вздыхает) и уходит.

Нуки: - И подрастает, и вообще она циркулирует, что в принципе хорошо. Свежая кровь – это хорошо. Мы на каждом концерте спрашиваем, кто пришёл в первый раз? Мне кажется, 30-50 % поднимает руки.

- Детей приводят? Или у вас возрастные ограничения?



Кэш: - Да.

Нуки: - Есть такие индивидуумы, но это в порядке исключения из правил.

Кэш: - Есть люди, которые познакомились на нашем концерте и потом поженились, вот такие любят и детей приводить уже с грудного возраста.

Нуки: - Показать результат.

- Чем живёт сегодня альтернативный рок? Имеет ли какое-то развитие? Как он существует?



Нуки: - Да никак (смеётся).

Кэш: - Хорошо, если он вообще живёт. Он живёт участками, оазисами, мы – один из оазисов, который живёт.

- Кого ещё можете назвать?



Кэш: - Из тех, кто нам нравится?

- С кем общаетесь?



Кэш: - Наверное, в нашей грядке мы можем отметить «7 000$», недавно мы с Нуки участвовали в записи их альбома.

Нуки: - Они ещё более пожилые, чем «СЛОТ».

Кэш: - Обгоняют нас на два года.

Нуки: - [AMATORY]) распались, потом вроде бы опять объединились. Правда, отменили свой концерт у вас, но, думаю, ещё доедут.

Кэш: - Так что сегодня мы выступаем ещё и за того парня. Всегда отмечаем Animal ДжаZ.

- Конечно! Не заметили больше или меньше стало народу на концерт ходить?



Кэш: - У нас сейчас везде рекорды.

- Как проходят концерты в других городах?



Кэш: - Шикарно.

Нуки: - Всё хорошо. Единственное, по площадкам Россия – страна контрастов. Вчера у нас был совершенно маленький полуподвальный клуб, который, естественно, был битком. Очень жаркий и крутой концерт.

Кэш: - И который единственная возможность выступить в том городе.

Нуки: - Все там почему-то выступают.

Кэш: - Чита.

Нуки: - А сегодня такой огромный зал (смеётся). Вот так мы едем, и такая ситуация примерно везде – где-то хоромы, где-то совершенно маленький зал. Народ практически везде веселится и не расстраивается по поводу площадок.

- Вы, наверное, не притязательны к площадкам?



Кэш: - Притязательны.

Нуки: - Очень притязательны! Очень хотелось бы, чтобы везде так было, как сегодня, в Благовещенске.

Кэш: - Нас очень расстроил огромный город Новосибирск.

- Почему?



Кэш: - Отвратительный клуб.

Нуки: - Город Новосибирск – столица Сибири, а условия там просто ужасные.

Кэш: - Он цивильненький, всё нормально, но там абсолютно низкая сцена, низкие потолки. В общем, не наша тема.

- Танцпол, большой зал?



Нуки: - Танцпол очень важен, и желательно, чтобы сцена была повыше.

Кэш: - Чтобы люди видели Нуки, а не только первый ряд.

Нуки: - Кому интересно посмотреть на сцену, чтобы у них была такая возможность. Кому неинтересно – чтобы был танцпол. Это важно.

Кэш: - Грубо говоря, люди приходят посмотреть, но не видят, на кого пришли. Особенно задние ряды и люди пониже ростом – лишены шоу.

- Ваша публика – кто она? Кто эти люди?



Кэш: - Контингент в основном молодой с интеллектом выше среднего.

- Замечательно. Думающий, ищущий.



Кэш: - Да, думающий. Потому что в нас надо копаться. Иногда приходят и совсем взрослые люди.

- Не могу не спросить у Нуки, что вас толкнуло пойти на шоу «Голос», ведь, по сути, вы уже состоявшаяся артистка?



Нуки: - Не знаю. За меня заполнили анкету и отправили. Я подумала: «Ну и хорошо, повеселимся».

- Ещё одно хорошее событие в жизни.



Нуки: - Это интересный опыт, расцениваю для себя как такой психологический квест.

- Когда я видела вас на экране, то подумала, что у вас же уже свой сформированный стиль, своя публика. Как вы будете петь другие песни?



Нуки: - Дело в том, что я не ставила себе таких задач. Часто задают этот вопрос: зачем, ведь ты уже сформировавшийся артист? А разве туда идут совсем «сырые» ребята? Вроде бы нет. Зачем идут – чтобы чему-то научили? Мы же понимаем, что это чушь, это всего лишь шоу, ничему там не учат.

- Вы зачем шли?



Нуки: - Я же сказала – психологический квест, интересный жизненный опыт.

- Почему Лепс?



Нуки: - Потому что он анархист, ближе всех мне по духу там.

- Что вынесли оттуда? Какой опыт для себя?



Нуки: - Это совершенно разные миры, мне там неинтересно. А они меня не понимают. Я на своём месте, наверное, это самое главное, что я вынесла. До какого-то этапа это интересно и любопытно. А вы представляете, чтобы я пела эту жуткую песню: «Жить, жить…» – притор сахарный? И ещё кучу всего, что там необходимо делать. Там ты уже не принадлежишь себе, начинает работать контракт. Надо ехать в тур, где «солянка» из голосовых артистов, и выступать в сидячих залах. Нет.

Кэш: - И мы бы сейчас здесь не сидели.

Нуки: - Рассыпался бы тур «СЛОТ», совершенно неинтересные дальше приключения. Всё, что мне было интересно, я получила.

- Молодёжи своей что-нибудь пожелаете?



Кэш: - Да.

Нуки: - Поменьше снимайте на телефон, побольше наслаждайтесь настоящим моментом.

Кэш: - И участвуйте в нём.

Нуки: - И участвуйте в нём и внутренне, и внешне.

- Спасибо!



Кэш, Нуки: - Спасибо.

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