Олеся Матяш - художница, которая рисует картины ногами
Тема: уникальные способности
Ведущий: Александр Ярошенко
Добрый вечер! Глядя на картины художницы из города Свободного Олеси Матяш, так и хочется сказать – золотые руки. Узнав поближе, удивляешься, что у девушки золотое сердце, потрясающая сила духа и железная воля. А вот рук у неё нет. Сегодня Олеся гостья нашей студии.
- Здравствуйте, Олеся!
- Здравствуйте, Александр.
- Первый вопрос очень трудный для меня и для вас, но я его задам: как получилось так, что вы остались без рук?
- В 1997 году я попала в аварию, в результате которой осталась без рук.
- Сколько вам было лет?
- Двенадцать.
- Вы жили в Свободном, где и произошла с вами беда, в простом деревянном доме, на земле.
- Да.
- Хочу спросить, где двенадцатилетняя девочка, живущая в деревянном доме без удобств в городе Свободном, взяла силы учиться, радоваться жизни и продолжать заниматься любимой живописью?
- Я просто продолжала жить.
- «Смотреть на небо и молиться Богу», – как у Ахматовой.
- (улыбается).
- Жизнь без рук была другая уже. Тебе трудно было жить?
- Конечно, первое время вообще было очень сложно.
- Что было самое сложное?
- Наверное, уход за собой.
- Бытовая часть.
- Да.
- Тебе кто-то помогал? У тебя были ангелы-хранители?
- Конечно, мои родные.
- Ты по-прежнему продолжала заниматься любимым делом – рисовать картины? Где брала силы, а главное – желание? Казалось бы, какие картины?
- Там на самом деле были детские рисунки. Для меня это было какой-то отдушиной.
- Ты рисовала, зажав кисточку зубами или ногами?
- Сначала ногами, потом уже зубами, когда нужно было делать детализацию в картинах.
- Наверняка были секунды, минуты отчаяния, когда не получалось так, как получалось раньше? Потому что ноги – это не руки, и зубы – это не руки. Хотелось что-то бросить, слёзы были? Бессилие?
- Я вообще очень терпеливый человек. Буду делать-делать-делать, пока не добьюсь своего. Конечно, когда что-то не можешь, это накапливается, но в итоге ты переходишь на другой уровень, начинаешь по-другому мыслить, что-то делать, придумывать какие-то приспособления, что-то ещё. Приспосабливаешься жить.
- Как вы обучались? Как окончили школу?
- Обучалась на дому.
- После аварии хорошо учились?
- Да.
- У вас хороший аттестат о среднем образовании?
- Хороший (улыбается).
- Без троек?
- Без троек.
- Насколько я знаю, это единственный случай: вы поступили, получили диплом художественно-графического факультета в хабаровском университете – вы профессиональный художник.
- Да, учитель ИЗО.
- Учитель изобразительного искусства. Как вы шагнули к своей мечте?
- Не без помощи моего преподавателя Натальи Ивановны Муравьёвой, она меня обучала.
- Преподаватель изобразительного искусства?
- Да, со Свободненской художественной школы. Она меня подготовила, мы вместе поехали, и я сдала вступительные экзамены, поступила в институт.
- Волновалась или верила в себя?
- Конечно, волновалась.
- Не больше, чем сейчас?
- (смеётся).
- Или больше?
- Нет, не больше (смеётся).
- Как тебя встретили в университете? Помнишь первую реакцию? Заходит девушка без рук, которая собирается учиться на художницу… Ты видела в их глазах какое-то удивление, недоверие?
- Попробуем, посмотрим, на что ты способна.
- Тебе трудно было учиться?
- Нет, я люблю учиться.
- Но это же сдавать рисунок, графику, портрет, я прямую линию не проведу. В принципе это очень сложно и для человека с руками. Сам процесс был трудным для тебя?
- Не особо трудный.
- Всё легко?
- Нет, нелегко, но я ко всему приспосабливалась.
- Как приспособиться? Ты сама как-то додумывалась, чувствовала или где-то смотрела?
- Я садилась и делала, то есть, было сказано – лепить скульптуру, как хочешь, так и лепи. Садилась и лепила.
- Ногами?
- Конечно.
- Дольше остальных? Наверное, труднее было?
- Да.
- Вы сегодня продолжаете заниматься живописью. Почему не отпускает?
- Теперь это смысл моей жизни, через живопись я проявляю себя.
- Знаю, что вы получили второе высшее образование. Передо мной и телезрителями сидит профессиональный психолог. Зачем и почему вы стали психологом?
- Я хотела быть психологом. Когда я оканчивала институт на кафедре психологии, мы сдавали экзамены, после экзаменов я разговаривала с преподавателем. Она мне сказала: «Олеся, останься, мне надо с тобой поговорить». Я осталась, а она мне говорит: «Олесь, мне кажется, тебе надо поступить в аспирантуру, чтобы учиться дальше именно на кафедре психологии». Её слова засели у меня в голове и сидели, пока я не окончила институт, то есть художественно-графический факультет. Потом ещё несколько лет я вынашивала эту мысль, потом решила.
- Олеся, я знаю, что у вас есть ребёнок, замечательная дочка, которая заканчивает какой класс?
- Первый.
- Она обучается на дому?
- У нас семейная форма образования.
- Трудно было ребёнка растить?
- Трудно.
- Это же надо кормить, пеленать и другое.
- Это самое сложное. И даже не то, что я сама чему-то обучалась, а быть с ребёнком – это большая ответственность в моём положении. Сейчас уже намного легче. Она мне сама уже помогает, где-то что-то делает сама.
- Как ты справлялась, когда она была маленькая? Тут на руки страшно взять, они такие крошечки, кажется, не дай бог, будет больно. А в твоей ситуации?
- Как могла, так справлялась. Пока она была маленькая, я её из кроватки зубами вытаскивала. Когда стала постарше, то уже сама ручки тянула. За шею меня обнимет – я её из кроватки вытаскиваю. И всё – мы с ней.
- Она уже тебе помогала?
- Да, сама (улыбается).
- Олеся, что вы сами умеете делать по дому в быту?
- Практически всё.
- Готовите сами?
- Да.
- Вкусно готовите? Хвалят?
- Вроде, да (улыбается).
- Убираетесь сами?
- Да.
- Что там ещё?
- Стираю.
- С техникой уже как-то легче: кнопку нажал.
- (кивает).
- У вас красивый макияж. Вы красивая женщина. Как с этим обстоят дела?
- Всё сама.
- Есть какие-то вещи, которые вам не подвластны? Наверное, пуговицы?
- Да, пуговицы и замки.
- Самая заметная черта вашего характера?
- Упрямство.
- Упрямство? В хорошем смысле этого слова?
- Да. Я не как вредная девчонка, не буду делать это и всё, а чтобы упрямством добиться своей цели. Наверное, это мне и помогло учиться, родить ребёнка. Не существовать – а жить.
- Это были «Простые вопросы» для Олеси Матяш, которая силой духа и безмерным мужеством своего сердца говорит нам всем, что жизнь прекрасна, и опускать руки – самое настоящее преступление перед самой жизнью. Здоровья, добра и живите, пожалуйста, долго. До свидания.
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