Олеся Матяш

Тема: уникальные способности

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! Глядя на картины художницы из города Свободного Олеси Матяш, так и хочется сказать – золотые руки. Узнав поближе, удивляешься, что у девушки золотое сердце, потрясающая сила духа и железная воля. А вот рук у неё нет. Сегодня Олеся гостья нашей студии.

- Здравствуйте, Олеся!



- Здравствуйте, Александр.

- Первый вопрос очень трудный для меня и для вас, но я его задам: как получилось так, что вы остались без рук?



- В 1997 году я попала в аварию, в результате которой осталась без рук.

- Сколько вам было лет?



- Двенадцать.

- Вы жили в Свободном, где и произошла с вами беда, в простом деревянном доме, на земле.



- Да.

- Хочу спросить, где двенадцатилетняя девочка, живущая в деревянном доме без удобств в городе Свободном, взяла силы учиться, радоваться жизни и продолжать заниматься любимой живописью?



- Я просто продолжала жить.

- «Смотреть на небо и молиться Богу», – как у Ахматовой.



- (улыбается).

- Жизнь без рук была другая уже. Тебе трудно было жить?



- Конечно, первое время вообще было очень сложно.

- Что было самое сложное?



- Наверное, уход за собой.

- Бытовая часть.



- Да.

- Тебе кто-то помогал? У тебя были ангелы-хранители?



- Конечно, мои родные.

- Ты по-прежнему продолжала заниматься любимым делом – рисовать картины? Где брала силы, а главное – желание? Казалось бы, какие картины?



- Там на самом деле были детские рисунки. Для меня это было какой-то отдушиной.

- Ты рисовала, зажав кисточку зубами или ногами?



- Сначала ногами, потом уже зубами, когда нужно было делать детализацию в картинах.

- Наверняка были секунды, минуты отчаяния, когда не получалось так, как получалось раньше? Потому что ноги – это не руки, и зубы – это не руки. Хотелось что-то бросить, слёзы были? Бессилие?



- Я вообще очень терпеливый человек. Буду делать-делать-делать, пока не добьюсь своего. Конечно, когда что-то не можешь, это накапливается, но в итоге ты переходишь на другой уровень, начинаешь по-другому мыслить, что-то делать, придумывать какие-то приспособления, что-то ещё. Приспосабливаешься жить.

- Как вы обучались? Как окончили школу?



- Обучалась на дому.

- После аварии хорошо учились?



- Да.

- У вас хороший аттестат о среднем образовании?



- Хороший (улыбается).

- Без троек?



- Без троек.

- Насколько я знаю, это единственный случай: вы поступили, получили диплом художественно-графического факультета в хабаровском университете – вы профессиональный художник.



- Да, учитель ИЗО.

- Учитель изобразительного искусства. Как вы шагнули к своей мечте?



- Не без помощи моего преподавателя Натальи Ивановны Муравьёвой, она меня обучала.

- Преподаватель изобразительного искусства?



- Да, со Свободненской художественной школы. Она меня подготовила, мы вместе поехали, и я сдала вступительные экзамены, поступила в институт.

- Волновалась или верила в себя?



- Конечно, волновалась.

- Не больше, чем сейчас?



- (смеётся).

- Или больше?



- Нет, не больше (смеётся).

- Как тебя встретили в университете? Помнишь первую реакцию? Заходит девушка без рук, которая собирается учиться на художницу… Ты видела в их глазах какое-то удивление, недоверие?



- Попробуем, посмотрим, на что ты способна.

- Тебе трудно было учиться?



- Нет, я люблю учиться.

- Но это же сдавать рисунок, графику, портрет, я прямую линию не проведу. В принципе это очень сложно и для человека с руками. Сам процесс был трудным для тебя?



- Не особо трудный.

- Всё легко?



- Нет, нелегко, но я ко всему приспосабливалась.

- Как приспособиться? Ты сама как-то додумывалась, чувствовала или где-то смотрела?



- Я садилась и делала, то есть, было сказано – лепить скульптуру, как хочешь, так и лепи. Садилась и лепила.

- Ногами?



- Конечно.

- Дольше остальных? Наверное, труднее было?



- Да.

- Вы сегодня продолжаете заниматься живописью. Почему не отпускает?



- Теперь это смысл моей жизни, через живопись я проявляю себя.

- Знаю, что вы получили второе высшее образование. Передо мной и телезрителями сидит профессиональный психолог. Зачем и почему вы стали психологом?



- Я хотела быть психологом. Когда я оканчивала институт на кафедре психологии, мы сдавали экзамены, после экзаменов я разговаривала с преподавателем. Она мне сказала: «Олеся, останься, мне надо с тобой поговорить». Я осталась, а она мне говорит: «Олесь, мне кажется, тебе надо поступить в аспирантуру, чтобы учиться дальше именно на кафедре психологии». Её слова засели у меня в голове и сидели, пока я не окончила институт, то есть художественно-графический факультет. Потом ещё несколько лет я вынашивала эту мысль, потом решила.

- Олеся, я знаю, что у вас есть ребёнок, замечательная дочка, которая заканчивает какой класс?



- Первый.

- Она обучается на дому?



- У нас семейная форма образования.

- Трудно было ребёнка растить?



- Трудно.

- Это же надо кормить, пеленать и другое.



- Это самое сложное. И даже не то, что я сама чему-то обучалась, а быть с ребёнком – это большая ответственность в моём положении. Сейчас уже намного легче. Она мне сама уже помогает, где-то что-то делает сама.

- Как ты справлялась, когда она была маленькая? Тут на руки страшно взять, они такие крошечки, кажется, не дай бог, будет больно. А в твоей ситуации?



- Как могла, так справлялась. Пока она была маленькая, я её из кроватки зубами вытаскивала. Когда стала постарше, то уже сама ручки тянула. За шею меня обнимет – я её из кроватки вытаскиваю. И всё – мы с ней.

- Она уже тебе помогала?



- Да, сама (улыбается).

- Олеся, что вы сами умеете делать по дому в быту?



- Практически всё.

- Готовите сами?



- Да.

- Вкусно готовите? Хвалят?



- Вроде, да (улыбается).

- Убираетесь сами?



- Да.

- Что там ещё?



- Стираю.

- С техникой уже как-то легче: кнопку нажал.



- (кивает).

- У вас красивый макияж. Вы красивая женщина. Как с этим обстоят дела?



- Всё сама.

- Есть какие-то вещи, которые вам не подвластны? Наверное, пуговицы?



- Да, пуговицы и замки.

- Самая заметная черта вашего характера?



- Упрямство.

- Упрямство? В хорошем смысле этого слова?

- Да. Я не как вредная девчонка, не буду делать это и всё, а чтобы упрямством добиться своей цели. Наверное, это мне и помогло учиться, родить ребёнка. Не существовать – а жить.

- Это были «Простые вопросы» для Олеси Матяш, которая силой духа и безмерным мужеством своего сердца говорит нам всем, что жизнь прекрасна, и опускать руки – самое настоящее преступление перед самой жизнью. Здоровья, добра и живите, пожалуйста, долго. До свидания.



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