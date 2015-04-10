Наталья Шевченко

Тема: снос незаконных построек

Ведущий: Наталья Шлямова

В центре Благовещенска, на перекрестке улиц Ленина – Шевченко, будет демонтировано летнее кафе, которое стояло несколько лет. Решение о демонтаже отложено до 28 апреля, но возникает вопрос: почему за кафе взялись только сейчас? Какие ещё громкие решения на очереди у службы судебных приставов? Об этом мы сегодня поговорим с Натальей Анатольевной Шевченко, исполняющей обязанности начальника отдела УФССП России по Амурской области.

- Здравствуйте!



- Добрый день.

- Почему за это кафе взялись только сейчас?



- В настоящее время управлением выработан определённый механизм исполнения требования таких исполнительных документов – о сносе незаконно возведённых строений и сооружений.

- Должник уже знал о вашем решении?



- Да, должник знал об исполнении решения суда. В срок, установленный для добровольного исполнения, решение не было исполнено. В связи с чем судебными приставами буквально на прошедшей неделе был совершён выезд, в ходе которого имущество, находящееся в этой конструкции – так называемом кафе, было арестовано и описано. После чего было передано на ответственное хранение организации.

- Он мог вывезти имущество, но не вывез?



- Да.

- Что за новый механизм? Что это такое?



- Мы заключили договор с подрядной организацией на безвозмездной основе, на основании которого организация, осуществляющая исполнительные действия о сносе незаконно возведённых строений, осуществляет эти действия по сносу, хранению, перевозке этого имущества. В последующем денежные средства будут взысканы непосредственно с должника, которому принадлежала эта конструкция или строение. В случае если он не заберёт это имущество (у нас есть двухмесячный срок, в течение которого оно будет храниться у этой организации), то, соответственно, оно передаётся на реализацию, и денежные средства перечисляются в счёт возмещения расходов.

- Даже если должник не погасит свой долг, у организации будет определённая выгода, потому что она будет продавать это имущество.



- Да. В связи с чем лучше самостоятельно исполнить такие решения суда.

- Какие постройки в нашем городе чаще всего оказываются незаконными?



- У нас в исполнении – это гаражи.

- Много?



- Которые находятся на территории, не предназначенной для этого, либо с нарушением определённых норм, правил, разрешений. Больше ста исполнительных производств о сносе гаражей.

- Много. Список, наверное, постоянно пополняется?



- Возбуждаются новые исполнительные производства.

- Что с гостинками? Это такая больная тема, потому что в них живут люди, добросовестные приобретатели.



- Сейчас у нас в исполнении находится два исполнительных производства о сносе крупных объектов. Это жилые дома, находящиеся на улице Шевченко, так называемые гостинки, подлежащие сносу. Мы понимаем, что это исполнение социально-значимой категории, хотя эти дома не переданы в жилой фонд, людей, официально зарегистрированных, там нет.



- Но они там живут.



- Мы знаем, что люди там живут, поэтому это затрудняет исполнение решения суда.

- Получается, что эти дела «зависли»?



- Нет, действия, предшествию исполнению, совершаются. Будем работать и совместно с администрацией, и с прокуратурой.

- Людей надо всё-таки переселять, но за чей счёт, непонятно?



- У нас нет на исполнении документов на переселение или расселение, это не входит в исполнение пристава.

- Но кто-то должен об этом позаботиться.



- Да, конечно.

- Есть ли ещё на очереди какие-то гостинки?



- Пока нам известно только об этих двух.

- В течение какого времени должно быть исполнено решение суда?



- Решение суда в соответствии с законодательством об исполнительном производстве должно быть исполнено в двухмесячный срок с момента возбуждения исполнительного производства. Однако, что касается той категории, о которой мы сейчас говорим – сносы, учитывая, что каждый снос – это индивидуальный объект, требует индивидуальных затрат, времени, поэтому здесь подходим индивидуально и назначаем срок для исполнения в соответствии с требованием исполнительного документа. Если в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, решение не исполняется, тогда судебный пристав применяет меры принудительного характера, в том числе взыскание исполнительского сбора. Если это гражданин, то в размере 5 тысяч рублей, если это юридическое лицо, то 50 тысяч рублей. Далее – устанавливается новый срок. Если решение не исполняется, то применяются меры административного характера в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

- Какие взыскания делать проще всего? Быстро?



- Быстро и проще всего, наверное, небольшие суммы – штрафы. У них срок исполнения установлен – 5-дневный с момента возбуждения исполнительного производства.

- Что, кроме гостинок, самое трудное?



- Каждый исполнительный документ имеет свои особенности – не имущественного характера – они индивидуальны по-своему, возникают свои трудности.

- С алиментами сложно?



- Не то, что это сложная категория, сложно с самими должниками по алиментным обязательствам.

- Их сначала нужно найти.



- Они не хотят выполнять свой долг – содержать детей.

- Как приставы ищут должника?



- У пристава широкий спектр действий отработанного механизма. Уже при возбуждении исполнительного производства, когда поступил исполнительный документ, пристав направляет запрос в регистрирующие органы – ГИБДД, Пенсионный фонд, налоговую, Росреестр, банки, кредитные организации. То есть, уже имеет какую-то информацию об имущественном положении должника, возможном его месте нахождения. Совсем недавно, в век информационных технологий, появился новый метод – мобильный розыск. Почти у каждого судебного пристава на мобильном устройстве скачана программа, при помощи которой судебный пристав, наведя свой телефон на государственный номер автотранспортного средства, выясняет его собственника и должник ли он.

- Если это автомобиль?



- Да.

- Очень интересно.



- Такие акции у нас уже проходят.

- «Одноклассники» проверяете: состав семьи, знакомых, когда разыскиваете?



- Если это розыск, то всеми возможными способами пытаемся найти.

- Бывает ли так, что однофамильцы получают штрафы или взыскания за своего тёзку, который даже живёт в другом регионе?



- Такие случаи редко, но бывают. Бывает, когда полностью совпадают фамилия, имя, отчество должника, а также дата его рождения.

- Это основные критерии поиска?



- Да.

- Если это ошибка, что делать дальше?



- Буквально на этой неделе был такой случай. К нам пришёл гражданин в связи с тем, что его карта, на которую поступает заработная плата, была заблокирована. Как бдительный гражданин он сразу зашёл на сайт ФССП в банк данных исполнительных производств, проверил себя на наличие долгов и установил, что в отношении его полного тёзки ведётся исполнительное производство в Краснодарском крае.

- Почему место проживания не берётся во внимание? Возможно, это полностью бы исключило такие случаи.



- К сожалению, при направлении запросов в регистрирующие органы этот факт не всегда учитывается, поэтому могут возникнуть такие ситуации.

- Что человеку делать?



- Обратиться сразу в службу судебных приставов, ещё раз проверить себя на сайте по банку данных исполнительных производств. Обратиться непосредственно к судебному приставу-исполнителю, который ведёт исполнительное производство, представить документы, подтверждающие личность, плюс прописку. Все меры воздействия будут незамедлительно с него сняты.

- Растёт ли количество исполнительных производств? Население беднеет? Это как-то связано?



- Количество исполнительных производств с каждым годом, к сожалению, растёт.

- Именно влияние экономики?



- Да. Возбуждается исполнительное производство и по кредитным обязательствам, оплате услуг ЖКХ. За текущий год возбуждено на 3 тысячи исполнительных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году было возбуждено порядка 70 тысяч, то в этом году – порядка 73-х.

- Спасибо за полезные рекомендации, поменьше бы таких ситуаций, чтобы не получать незаслуженных штрафов, но и свои долги оплачивать. У нас в гостях была Наталья Анатольевна Шевченко, исполняющая обязанности начальника отдела УФССП России по Амурской области. До свидания.



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