Елена Федина

Тема: предстоящий юбилей ансамбля

Ведущий: Наталья Шлямова

«Квартала два обнять смогли бы живою цепью крепких рук», – так наверняка сказал бы известный поэт об акции, которую в следующую субботу, 29 апреля, проведёт прославленный хореографический ансамбль «Ровесники». В этот день будет большой танцевальный праздник с фейерверком. Об этом мы сегодня поговорим с художественным руководителем заслуженного коллектива министерства культуры Российской Федерации – хореографического ансамбля «Ровесники» Еленой Владимировной Фединой.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- С наступающим юбилеем! Не знаю, как поздравлять, потому что юбилей у вас, по сути, длится целый год. Проходит много акций, расскажите коротко о них, если можно.



- Действительно именно в юбилейный год мы приняли решение подарить праздник нашим друзьям, нашим поклонникам, нашим единомышленникам, тем, кто всегда вместе с нами ведёт ансамбль вперёд. Мы думали о том, что можно сделать, и приняли решение провести международный фестиваль танца, акцию «Танцующий город» и, конечно же, замечательную эстафету – путешествие нашего флага «Ровесников».

- Он побывал в разных странах мира и в России в том числе.



- Да.

- «50 добрых дел» у вас, которые запомнились в разных мероприятиях в Благовещенске. «Танцующий город» – это такой большой праздник, на который вы приглашаете весь город. Расскажите, что, во сколько и где будет начинаться?



- 29 апреля в 16 часов стартует большой парад, который будет объединен одной целью, одной идеей – любовью к нашему городу, любовью к нашей родине, любовью к творчеству и друг к другу. НА этот парад мы пригласили своих друзей, творческие коллективы города, области. Приезжают наши замечательные друзья из Мексики…

- Зажигательные ребята!



- Сингапура. Приезжают участники парада – китайские танцоры; примут участие и другие организации и предприятия города. Мы пройдём большим парадом по улице Ленина, стартуем на площади Победы. Мы держали в небольшом секрете, но я хочу рассказать, что будет очень много интересных моментов. В первую очередь мы станцуем большой танец – флешмоб.

- Хотела спросить про флешмоб, потому что вы уже дважды вошли в Книгу рекордов России, в 2012 году в том числе, как самый массовый синхронный танец – 2 тысячи человек. Сейчас будет больше?



- Сейчас мы планируем около четырёх тысяч.

- Вы претендуете на новую запись в Книге рекордов.



- Рекорд – не самоцель. Цель – объединить всех, чтобы праздник был единым, подарил много счастья и радости людям.

- Танцевальный флешмоб вы проводите сами? Или будут проводить зрители?



- Мы проводим его организованно, потому что есть моменты, которые определяют рисунок и постановку самого парада.

- Идут репетиции.



- Мы будем очень рады, если нас будут поддерживать зрители, потому что, в первую очередь, мы это делаем и для них тоже.

- Кварталы в нашем городе ещё никто не обнимал, но «Ровесники» поставят ещё один рекорд. Что это будет?



- Традицией «Ровесников» является орлятский круг: все мероприятия мы начинаем и заканчиваем орлятским кругом. Круг – как символ единения всех поколений. Именно таким большим кругом мы хотим обнять площадь Ленина. Мы пройдем по улице Ленина, потом вдоль гостиницы «Юбилейная», вдоль набережной и повернём на Пионерскую.

- Вы сказали о том, что приедут гости из Мексики, Сингапура, Китая. Где можно будет увидеть их в танце? Ведь всем нам интересен национальный колорит.



- После формирования круга, когда мы объединимся, посчитаем, сколько нас приняло участие в таком большом объединении – около четырёх тысяч человек, начнётся открытие международного фестиваля танца. В нём примут участие творческие коллективы области, соответственно, наш коллектив и иностранные группы.

- Это будет площадь Ленина?



- Да, это будет площадь Ленина, большая сцена.

- Люди, которые закончили обучение в ансамбле «Ровесники», говорят, что это семья, это навсегда. Насколько это культивируется в детях, воспитанниках, какую связь вы поддерживаете потом?



- Многие спрашивают, в чём ваша сила, в чём ваше долголетие? Конечно же, только в силе традиций, силе преемственности поколений. Действительно это не пустые слова – семья, потому что на основе этих ценностей Вячеслав Васильевич и создавал систему взаимного воспитания детей, когда старший обучает младшего, младший может воспитывать старшего. Когда силой примера, силой традиций формируется отношение детей к творчеству.

- К юбилею принято дарить подарки. Город вам подарил ремонт зала. Вы уже в него зашли?



- Мы ждали это событие. Зал не ремонтировался более 30 лет и сцена в том числе. Сегодня это большое событие в жизни ансамбля – замечательный подарок от нашего губернатора Александра Александровича Козлова. Его волевое решение, поддержка помогли нам, мы очень долго ждали этого момента. Зал был в очень плохом состоянии. Сегодня он радует всех «ровесников», все поколения. Мы вчера уже приступили к занятиям на сцене.

- Как там?



- Просто ух! Чувствуется, что это наше. Дети говорят, что не верят в то, что случилось. Все, конечно, счастливы. Приподнятое настроение у всех детей и педагогов, потому что мы будем работать на родной сцене – такой обновлённой, такой красивой, такой замечательной.

- Возле ЦЭВа срубили ёлочки, не жалко?



- Нам очень жалко было наше здание, исторический памятник федерального значения, который является наследием нашего города, визитной карточкой. Я считаю, что это самое красивое здание в нашем городе. Когда оно разрушалось, именно корни елей, к сожалению, разрушали фундамент. Корни даже были у нас в подвале.

- Вы их видели?



- Закрывали фасад здания, здание не дышало.

- Сейчас открылся новый вид фасада.



- Новый вид – обновлённый, как будто это не наше здание. Мы увидели его по-новому. Самое главное, что здание будет жить. Ёлочки это очень хорошо. Обязательно сейчас будет высажена аллея красивых кустарников выпускниками ансамбля.

- В сквере?



- В сквере, вдоль здания, где были ёлочки. Будет очень красиво и хорошо. Кустарники будут не такими высокими. Не будут закрывать наше здание.

- 29 апреля ещё будет фейерверк.



- Фейерверк планируется после нашего концерта, после дискотеки, которая пройдёт после международного фестиваля.

- Там все желающие могут принять участие.



- Хотим порадовать наших жителей, в 21:40 ждём всех на фейерверк.

- Все могут принять участие в этом тоже.



- Да.

- Я, в свою очередь, тоже хотела бы пригласить всех желающих 29 апреля – вы в танцах, как говорят на канале ТНТ. Большое спасибо. У нас в гостях была художественный руководитель заслуженного коллектива министерства культуры Российской Федерации – хореографического ансамбля «Ровесники» Елена Владимировна Федина. Мы говорили о масштабной городской акции, которая называется «Танцующий город», она пройдёт 29 апреля на главной площади Благовещенска. Спасибо, до свидания.

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