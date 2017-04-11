Виталий Ребизант

Тема: вырубка елей возле ЦЭВа

Ведущий: Алексей Воскобойников

Пилить или не пилить – вопрос, связанный с елями возле Центра эстетического воспитания, вызвал жаркие споры и даже ссоры. Пока спорили, ели спилили, и конфликт разгорелся с новой силой. Чтобы расставить все точки над i (а в случае с ёлками – и над «ё»), мы пригласили в нашу студию начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталия Ребизанта.

- Здравствуйте, Виталий Александрович!



- Здравствуйте, Алексей.

- Виталий Александрович, вкратце, если можно, напомните, с чего всё началось, почему понадобилось удалять деревья?



- Ещё в 1998 году был разработан проект охранных зон для трёх кварталов – 25, 30, 32 – города Благовещенска, утверждён постановлением главы администрации области Анатолием Николаевичем Белоноговым. В нём предусматривался демонтаж зелёных насаждений и комплексное благоустройство сквера.

- Об угрозе деревьев зданию было известно ещё 20 лет назад?



- Да. Позже освобождение территории от зеленых насаждений было прописано в проекте реставрации памятника архитектуры в 2001 году. Автор проекта – известный архитектор Виктор Иванович Рябченко. При корректировке проекта в 2010 году, автором проекта Валерием Валентиновичем Зориным, было чётко прописано в разделе благоустройства территории – снос зелёных насаждений.

- Чему конкретно угрожали деревья?



- С одной стороны, корневая система елей очень сильно разрослась, повреждала не только отмостку асфальтового покрытия пешеходной дорожки, корни уже глубоко проникли под стилобат здания, вплотную подбирались к фундаменту. С точки зрения проекта реставрации, главное решение не в этом – угрожает или нет, а в том, что иметь красивейшее здание в городе, одно из самых красивейших в Сибири и на Дальнем Востоке, и закрывать его деревьями? Всегда привожу пример: вы у себя дома сделаете дорогостоящий паркет из ценных пород дерева, а сверху постелите дешёвый ковролин либо линолеум. Вот это то же самое. Здание абсолютно уникальное. Аналогов ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке мы не нашли. Есть только в Москве, Петербурге, Одессе. Все элементы декора на фасаде выполнены из меди. Это не лепнина – это медь. Со стороны западного фасада элементы декора уже частично отреставрированы. Рекомендую горожанам посмотреть, как они выглядят.

- Здание построено ещё в позапрошлом веке.



- Да, здание построено в 1897 году по заказу Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко». Известно, что архитектор был выписан из Венеции, поэтому здание сделано в стиле Венецианского Палаццо. Для сравнения: на Эрмитаже все элементы декора сделаны из терракоты — обожженной глины. Действительно здание уникальное, неповторимое, и наша задача – его отреставрировать и сохранить. На сегодняшний момент после сноса деревьев фасад здания открыт. Должен сказать, что многие жители города даже не знали о существовании ангелочков, которые сидят на портике здания. Простой пример: лет 8 назад один из профессиональных экскурсоводов обратился ко мне с просьбой сказать, где находятся эти ангелочки. В одной из газет была фотовикторина, где публиковали фрагменты здания.

- Экскурсоводы даже не знали?



- Да, потому что, как правило, под эти ёлки никто не заглядывал. Поэтому, я считаю, что наш экспертный совет принял абсолютно правильное решение по вопросам реставрации. Все проекты проходят через него. Мы выдали администрации Центра эстетического воспитания соответствующее предписание. Хочу обратить внимание жителей, что пунктом два этого предписания стоит завершить реставрацию фасадов в 2018 году.

- Это очень важно. Об этом начали говорить, что спилили, и вскрылся некрасивый фасад.



- Мы с Валентиной Сергеевной это проговаривали, в этом году большие средства были вложены в здание на ремонт актового зала. К юбилею «Ровесников» губернатором области и администрацией города были выделены средства на актовый зал. Надеюсь, что в следующем году реставрация будет закончена.

- Сколько требуется средств на реставрацию фасада здания и есть ли они?



- Ориентировочный объём средств – 15-17 миллионов рублей, на завершение реставрации двух фасадов. Смету нужно корректировать ежегодным индексом-дефлятором. Насколько я понимаю, на следующий год эти средства будут предусматриваться в бюджете города. Здесь всё уже зависит от мэрии города.

- Если 20 лет было известно, что деревья нарушают и эстетическую красоту, и корни идут под фундамент, почему проблему не решили ещё тогда? Почему ждали 20 лет?



- Вопрос неоднократно поднимался, обсуждался. В первую очередь было необходимо сделать хоть небольшой ремонт фасадов. В 2012 году был начат ремонт западного фасада, в 2014 – северный (главный). Сейчас можно увидеть, что фасад покрашен. Единственное, многие медные элементы демонтированы на реставрацию. Надеялись в 2014 – в 2015 годах это закончить, но в силу кризиса и дефицита средств эта работа не была завершена. Приняв такое решение, и мы, и администрация города сами себе ставим задачу – завершить реставрацию в 2018 году.

- Брошенным объект не останется в любом случае.



- Конечно.

- Известный блогер и фотограф Игорь Павлов, помимо озвученных нами проблем, которые составляли деревья для здания, обозначил возникновение плесени. Это действительно так?



- На фасаде есть сырость. По обращению Игоря Павлова мы и начали внеплановую проверку, пересчитали все элементы декора, которые были по актам демонтированы в 2014 году, всё находится на месте, хранится в Центре эстетического воспитания (сфотографировано, пронумеровано). Все элементы на месте, после реставрации будут возвращены на своё первоначальное место.

- Если столько очевидных проблем и недостатков из-за этих елей, то почему нашлось столько недовольных? Какова их аргументация?



- Аргументов у людей много. Конечно, любой город требует озеленения, но хотелось бы, чтобы вопросы озеленения решались комплексно. У нас очень много красивых зданий, многие из них закрыты деревьями. При разработке проекта реставрации, когда планируется полностью восстановление здания, всегда разрабатывается проект благоустройства территории. Здесь уже архитекторы решают конкретные вопросы и задачи. Например, здание бывшего пограничного РОВД – до этого городское полицейское управление с пожарной каланчой, на углу Горького – Пионерской. Там, со стороны Горького, 3 или 4 дерева также были спилены. Фасад открытый, замечательно смотрится – просматривается и пожарная каланча, и само здание. Вопросы зелени для города, конечно, необходимы, но не надо закрывать то, что является украшение города. Ведь неповторимость и своеобразие архитектурного облика как раз и создают памятники архитектуры.

- Помимо ЦЭВа, какие исторические здания Благовещенска нуждаются в реставрации, ремонте, и какие стоят первыми в списке запланированных работ?



- Конечно, многие здания требуют ремонта. Например, городские торговые ряды на площади Победы. В прошлом году при финансовой поддержки Минкультуры России был разработан проект реставрации этого здания. Надеемся, что к следующему году совместно с Институтом геологии и природопользования приступим к его реставрации. В этом году, сразу после майских праздников, начнётся реставрация фасада электроаппаратного завода (бывшее здание городской мещанской управы). Ещё по ряду зданий в Благовещенске ведётся разработка проектно-сметной документации. Рассчитываем, что в этом году минимум на 10 памятниках архитектуры будет проводиться масштабная работа.

- Мы привыкли, что на культуру и объекты культурного наследия выделяется немного средств, но до съёмки программы вы сказали, что не только государство выделяет средства. Откуда они берутся?



- По законодательству ответственность за содержание объектов культурного наследия несёт собственник. 38 % памятников архитектуры Благовещенска находится в частной собственности – акционерной либо собственности физических лиц. В Благовещенске вся приватизация шла под контролем государственных органов охраны памятников. Основное условие – восстановление здания по его первоначальному виду. Оформляется охранное обязательство. Если человек покупает здание, то для того, чтобы оно приносило прибыль. Для этого его сначала надо отремонтировать. Очень многие здания, например, бывшее кафе «Зелёная лампа» на Шевченко, 10 б, мельзаводы на Амурской, 17, Горького, 15, почтово-телеграфная контора на Ленина, 142, и многие другие здания получили вторую жизнь и были отреставрированы за счёт средств частных инвесторов.

- Вы занимаетесь не только восстановлением объектов, но и ещё осуществляете надзорную деятельность?



- Безусловно. Суть государственной охраны – контроль за техническим состоянием объекта, за соблюдением пользователями, собственниками требований законодательства.

- Спасибо большое за то, что бережёте и спасаете памятники архитектуры. Это были «Простые вопросы» для начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталия Ребизанта. Напоминаю, что сегодня Международный день охраны памятников и исторических мест. Берегите область, берегите город, любите его, увидимся!



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