Татьяна Дурнева@|@Яна Кольцова

Тема: мобильные комнаты матери и ребёнка

Ведущий: Наталья Шлямова

Более 3,5 тысячи просмотров, свыше 60 комментариев – такое внимание на сайте Амур.инфо привлекла статья с предложением сделать на набережной комнаты матери и ребёнка. Не все читают новости в Интернете, поэтому сегодня мы подробно расскажем, что же так задело людей и заставило их обсуждать происходящее. Авторами идеи стали благовещенки Татьяна Дурнева, инициатор проекта комнаты матери и ребёнка, и Яна Кольцова, дизайнер.

- Здравствуйте!



Т. Д., Я. К.: - Здравствуйте.

- Татьяна, вы – молодая мама. У вас появился ребёнок – соответственно, появился проект. Ваш супруг Иван Дурнев довольно обстоятельно ответил на многие комментарии. Мы сегодня будем соперничать с его 14-минутной версией на канале YouTube. Как думаете, почему люди так бурно обсуждают, а чаще осуждают проект?



Т. Д.: - Не скажу, что чаще осуждают, это смотря где. Например, на Амур.инфо было больше осуждения. А вообще на этот проект люди откликнулись очень душевно и поддержали. По крайней мере, по соцопросу и люди, с которыми я общалась – мамами. Обсуждают, наверное, потому, что эта тема волнует людей.

- Это показатель.



Т. Д.: - И всегда волнует какая-то деятельность, какое-то ноу-хау, куда будут потрачены деньги, чьи деньги. Мне кажется, что поэтому.

- Расскажите о содержании проекта.



Т. Д.: - В первую очередь мы говорим о необходимости комнаты матери и ребёнка для решения таких задач, как покормить дитя и переодеть.

- Сегодня всё это, по сути, делается на лавочке.



Т. Д.: - Сегодня это делается на лавочках, в колясках, машинах. В принципе я не говорю, что это жизненно необходимо. Можно обойтись без этой комнаты.

- Но это лучше, чем может быть.



Т. Д.: - С другой стороны, если мы живём в таком современном веке, технологичном, если есть спрос от нас, мам, то почему бы не улучшить жизнь мам, жизнь нашего города и не построить эту комнату?

- Например, такую (показывает на экран). Где расположена эта комната?



Я. К.: - Эта комната расположена в парке Сокольники.

- В Москве.



Я. К.: - Да, в Москве. Опыт России ещё очень маленький. Москва, Тверь и ещё несколько крупных городов и всё, больше таких комнат нигде нет.

Т. Д.: - В России это только начинается.

- В чём проблема: менталитет, деньги? Что мешает?



Т. Д.: - Думаю, всё вместе.

- Будут ли привлекаться бюджетные средства?



Т. Д.: - Мы говорим о том, что эта комната будет построена на привлеченные деньги от спонсоров. Мы не говорим о том, что нам нужны деньги с жителей города или городской администрации. От администрации города нам очень нужна поддержка.

Я. К.: - И содействие, чтобы нам дали место.

Т. Д.: - Место, где можно будет поставить, то есть нам важно согласовать установку этой комнаты.

- Где думаете поставить? Я понимаю, речь идёт о трёх комнатах?



Т. Д.: - Речь идёт хотя бы об одной, на самом популярном для мам месте – набережной города Благовещенска. Сейчас потеплело, и все уже там гуляют. Было бы хорошо установить такую комнату и в Первомайском парке, потому что там нет вообще ничего. В горпарке поставить бы, хотя, ладно, это территория набережной. В парке Дружбы установить. Этот проект с будущим. Если нас поддержат, если будут средства, то эти комнаты можно поставить по всему городу.

Я. К.: - Нужно сначала построить хотя бы одну, чтобы понять, как откликнутся горожане, как власти сработаются с активистами. В России опыт маленький, зарубежный опыт хороший. В России мы только начинаем решать такие вопросы.

- Вы изучали потребность?



Я. К.: - Да, Татьяна организовала опрос. Мы посчитали, что нам нужно опросить 400 человек – мам. Татьяна организовала опрос, опрос проведён.

Т. Д.: - Это же не просто так, что я шла и подумала, вот, мне бы сейчас комфортно присесть, развалиться, покормить. У меня возникла необходимость, я проявила инициативу. Я прекрасно понимаю, что это должно быть для всех.

- Что говорят другие?



Т. Д.: - Мы провели соцопрос, чтобы узнать общественное мнение, – это 400 мам города. По результатам соцопроса у них двое, четверо детей, мамы говорят о том, что эта комната необходима. «Кормим на лавочке, но, если вы, девчонки, построите эту комнату, будет ещё лучше. Мы вам всем скажем большое спасибо», – вот, что говорят мамы.

- Вы предупредили, что вход может быть платным?



Т. Д.: - Да, конечно. В соцопросе мы задали этот вопрос, готовы ли платить за вход. Понятно, что комната должна содержаться в чистоте, чтобы не получилось, как с тёплыми остановками.

- Кто-то поселился, разбиты.



Т. Д.: - Вонь и прочее. Естественно, должен быть сотрудник, который будет следить за чистотой комнаты, ему нужно платить зарплату.

- По аналогии с платными туалетами.



Т. Д.: - Да. Была градация в вопросах – готовы ли вы заплатить до 50 рублей, от 50 до 100 рублей и свыше 100 рублей? Больше половины мам ответили, что они готовы заплатить от 50 до 100 рублей за пользование этой комнатой, если она будет содержаться в чистоте, порядке, в опрятном состоянии.

- Примерные потребители уже есть.



Т. Д.: - 400 точно.

- Что предполагается разместить внутри? Будет ли вода?



Я. К.: - Воды нет. Предполагается пеленальный столик, урна, вешалка, рабочее место для человека, который будет следить за порядком в комнате, диванчик или скамейка, где мама может присесть.

Т. Д.: - Парковка для колясок. Потому что, когда подходишь, коляску надо где-то оставить, чтобы не украли. В первую очередь мы говорим о том, что нам нужен минимальный набор для мам. Мы всё взяли из соцопроса. Названный минимум – пеленальный столик и стул. Конечно, сели будут финансирование, поддержка, то можно будет поставить и стерилизатор для бутылочек, нагреватель и так далее. Комнату можно будет модернизировать, чтобы было комфортно всем.

- Я вижу, что это вписывается в программу городского благоустройства, почему бы и нет?



Я. К.: - Проект идеально вписывается в программу создания комфортной городской среды, которую будут реализовывать с 2017 по 2020 годы. Проекты, идущие от горожан, имеющие социальную направленность, приветствуются.

- Здесь какого-то заработка и сверхприбыли ждать не стоит.



Я. К.: - Нет, наверное.

- Думаю, что было бы хорошо, если бы комнату матери и ребёнка построили рядом с общественным туалетом, главное, что там будет вода. Это немаловажный фактор.



Т. Д.: - Это было бы очень хорошо, если бы расширили наш минимальный набор водой, теплом. В принципе без тепла можно обойтись, потому что работа комнаты подразумевается в тёплое время.

- На ночь закрываться.



Т. Д.: - Важен функционал.

- Обращались ли вы с предложением в городскую администрацию?



Т. Д.: - Конечно, после соцопроса, когда мы выявили, что комната необходима, то написали письмо от мам города на имя Валентины Сергеевны Калиты, мэра города. Ждём ответ. Мы написали, что нам необходима поддержка и согласование по установке. Все затраты на монтаж и демонтаж, содержание комнаты мы берём на себя, не привлекая деньги налогоплательщиков, бюджет.

- Если всё получится, то комната может открыться ещё летом?



Т. Д.: - Планируем, что уже в мае мамы смогут ей воспользоваться.

- По сути, это деревянный сруб.



Т. Д.: - Деревянный сруб, очень простая конструкция. Самое главное, что мамы чувствуют себя комфортнее, скрывшись от людских глаз. Есть такие люди, которые, если видят, что мама кормит ребёнка, реагируют негативно.

Я. К.: - Это достаточно интимный процесс. Мамам комфортнее это делать не на улице, на лавочке, а в приспособленном для этого месте.

- Вещь нужная, хочется надеяться, что так будет. Необходимо, чтобы за комнатой следили. Спасибо. У нас в гостях были благовещенки Татьяна Дурнева, инициатор проекта комнаты матери и ребёнка, и Яна Кольцова, дизайнер. Удачи вам.



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