Наталья Белякова

Тема: изменения порядка выплаты субсидий

Ведущий: Наталья Шлямова

Почему у амурских льготников уменьшились размеры компенсации выплат по жилищно-коммунальным услугам – тема сегодняшней нашей программы. Тема короткая, но очень актуальная. Об этом мы поговорим с Натальей Александровной Беляковой, руководителем отдела организации мер соцподдержки министерства социальной защиты населения Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Тема, безусловно, актуальная. Сколько в Амурской области федеральных льготников, которые получают выплаты по ЖКУ и которых коснулись эти изменения?



- Это около 62 тысяч человек.

- Большое количество.



- Да. Изменения произошли в связи с тем, что прежде всего изменилось федеральное законодательство. Оно изменилось не сегодня и не сейчас, это произошло в июле 2015 года. Изменения, связанные с размером выплат, происходили в течение всего 2016 года.

- С какого времени начал применяться этот порядок?



- Мы начали сверять размеры выплачиваемых гражданам льгот с размером их фактических расходов с января 2016 года.

- В разных районах Амурской области изменения начали применяться в разное время?



- Нет, процесс шёл примерно одинаково, единственное, может быть, с небольшой разницей всё зависело от того, в какой период поставщики коммунальных услуг передали сведения в территориальные органы соцзащиты о том, сколько гражданин потребил коммунальных услуг, сколько за них заплатил.

- Например, когда благовещенцы увидели, что у них в сумме что-то поменялось?



- Благовещенцы почувствовали это в четвертом квартале 2016 года.

- В других районах это произошло раньше?



- Да, в других районах граждане могли увидеть это уже по истечении первого квартала. В мае месяце уже увидели изменения в своих платежах.

- Примерно было так: раньше льготник получал твердую сумму – ежемесячно и одну и ту же. После изменений стал получать меньше. Соответственно возник вопрос: что поменялось в технологии расчёта?



- Наверное, стоит объяснить, почему поменялось. Прежде всего федеральное законодательство теперь обозначило, что вся эта льгота называется компенсация.

- Она производится по факту.



- Да. Прописали, что расчёт компенсации должен производиться исходя из фактических объёмов потреблённых коммунальных услуг, определённых по показаниям прибора учёта. Грубо говоря, исходя из того, что фактически заплатил человек. Раньше этого требования не было. Поэтому раньше мы исчисляли льготу так: норматив потребления коммунальной услуги умножали на тариф, умножали на 50 % и платили гражданину. У нас не было задачи выверить, сколько гражданин заплатил по факту, и действительно ли выплаченная нами льгота компенсирует ровно 50 % от его платежа. Поэтому, платя такую расчётную величину, мы ничего не сличали. Теперь федеральное законодательство, установив, что это – компенсация, прописав, как она должна исчисляться, обязывает нас сверять, сколько мы заплатили гражданину. Действительно ли это компенсирует ровно 50 % от его расходов в пределах нормативов потребления, и не превышает ли наша льгота тот предел, который предусмотрен федеральным законодательством. В результате чего мы начали процесс сверки выплаченных гражданам льгот с их фактическими расходами на оплату коммунальных услуг.

- Начиная с января 2016 года.



- Верно.

- Например, благовещенцам придётся взять чуть больше период в удержании? Удержание теперь производится?



- Да. Излишне выплаченные суммы, которые получились по результатам сверки, то есть мы, сверяя льготу с размером платежей, определяем вот эту разницу. Излишне выплаченные суммы удерживаются из последующих назначений.

- Почему такая задержка случилась в Благовещенске?



- Здесь не всё зависит от органов соцзащиты. Сведения мы получаем от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. В Благовещенске их достаточно большое количество. Не все охотно и быстро шли на сотрудничество, не все были готовы передавать нам эти сведения. По мере того, как они были готовы, наступил четвёртый квартал 2016 года.

- Расскажите примерную технологию, как это происходит. Допустим, бабушка-льготник пошла заплатила по счётчику за свою «коммуналку». Рассчиталась через банкомат. Внесла показания счётчиков. Что происходит дальше?



- В плане её платежей за коммунальные услуги дальше ничего не происходит. Что происходит с льготой? Поставщик, который принимает от неё эту плату, сообщает в органы соцзащиты, допустим, спустя месяц. Например, за март месяц мы получим сведения 20 апреля. Он сообщает в органы соцзащиты о том, сколько конкретная бабушка заплатила за каждую коммунальную услугу. Мы начинаем сверять, сколько заплатили льготы – денежной выплаты за эту коммунальную услугу, сколько человек оплатил по факту. Если то, что мы заплатили, больше того, что человек оплатил по факту, соответственно эта разница и будет излишне выплаченной суммой. Если такой разницы нет, то никаких удержаний, никаких изменений в размере выплат у граждан не происходит.

- Вы говорите по конкретному месяцу, а ведь ещё есть предыдущий год.



- И так по каждому месяцу предыдущего года, конечно. Сверка в городе Благовещенске произошла в 2016 году. Сейчас люди ощущают снижение выплат из-за того, что, во-первых, происходит удержание излишне выплаченных сумм за 2016 год; во-вторых, мы стали начислять льготу не исходя из норматива и тарифа, потому что видим, что это приводит к большим суммам удержания, к большим переплатам. Мы начисляем льготу исходя из объёмов фактического потребления коммунальной услуги за предшествующий месяц.

- Есть люди, у которых переплата и льгота вышли в ноль?



- Ноль может выйти только тогда, когда вся сумма переплаты полностью удержана из текущего назначения. Допустим, гражданину в предыдущем месяце заплатили 400 рублей, а по факту за коммунальные услуги он оплатил только 200. Соответственно 200 рублей – это переплата. Если она встала на удержание, и размер начисления составляет 200 рублей, конечно, гражданин в этом месяце получит ноль. Он в предыдущем месяце получил в два раза больше того, что было необходимо.

- Удержания за прошлый год происходят в равных долях?



- Да.

- Может быть такое, что у некоторых это удержание будет проводиться даже не один год?



- Если сумма переплаты значительная, а последующие начисление невелики, тогда вполне может быть, что этот процесс растянется.

- Суммы начисления производятся по факту, но применяются разные нормативы?



- Конечно, на каждую коммунальную услугу есть свой норматив потребления. Они утверждены постановлением правительства Амурской области. Они очень дифференцированы в зависимости от типа жилого помещения, от степени благоустройства, от количества проживающих и комнат. В зависимости от того, какая это услуга, какой тариф и норматив, определяется размер выплаты на каждого гражданина. Норматив – это предел.

- Судя по вопросам, которые задают льготники, ощущается, что люди просто не предполагали, что это случится. Не знали об этой ситуации, что уже год за ними следят.



- Вообще-то мы информировали, давали разъяснения – на телевидении, в других средствах массовой информации, размещали информацию на своём сайте. Возможно, информация прошла немножко стороной, пока не ощутили на кармане, возможно, не слишком восприняли.

- Нормативы в прошлом и этом году остались одинаковыми?



- Да, нормативы утверждены постановлением.

- Есть претензия, касающаяся денег. Допустим, раньше я получал больше, сейчас – меньше. Я не могу вылить 50 % от моего норматива воды, сколько они хотят, чтобы я получил. Здесь есть какой-то выигрыш?



- Неверно говорить о выигрыше, это совсем неприменимое к этой ситуации понятие. Если я, например, потребляю 4 куба воды, соответственно я оплачиваю 4, мои расходы выше. Условно я плачу 400 рублей. Если потребляю в два раза меньше, плачу 200 рублей. В чём выигрыш? Если я буду стремиться потребить в нормативной величине, зная, что норматив по воде, допустим, 4,4 куба, то соответственно больше заплачу. В чём я выиграю? Да, льгота у меня составит ровно 50 % от стоимости 4,4 куба, но мои-то расходы тоже увеличатся. Суть достаточно проста: льгота составляет ровно 50 % от того, что я заплатил. Единственное, если я потребляю больше, чем установлено по нормативу, это государство уже не компенсирует. Предел, который компенсирует государство – это норматив. Нормативы достаточно высоки, поэтому не очень часты ситуации, когда гражданин потребляет намного больше, чем предусматривает норматив.

- При этом 50 % от норматива компенсируется.



- Да.

- Есть телефон, по которому можно обратиться за разъяснением?



- Во-первых, можно обратиться в территориальное управление соцзащиты, где всегда дадут пояснение, что произошло и в связи с чем. Во-вторых, телефон горячей линии министерства соцзащиты – 200-213. Чтобы дать более подробные разъяснения, мы с 3 апреля на сайте Амур.инфо открываем онлайн-конференцию по этим вопросам. Все желающие могут задать интересующие вопросы по данной тематике, получить на них ответы.

- Спасибо большое! Стало более-менее понятно. Думаю, ещё есть время разобраться, тем более есть повод позвонить и сходить. У нас в гостях была Наталья Александровна Белякова, руководитель отдела организации мер соцподдержки министерства социальной защиты населения Амурской области. Мы говорили о том, почему у федеральных льготников уменьшились размеры компенсационных выплат по жилищно-коммунальным услугам, какова технология расчёта. До свидания.



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