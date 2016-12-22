Тема: не женское увлечение

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! На восьмой день календарной весны обязательно приходит весенний праздник – 8 Марта. В канун этого праздника в нашей студии, конечно, представительница прекрасной половины человечества. Свои «Простые вопросы» я задам женщине, которой аплодирует небо. Ирина Борисова давно полюбила небо, парашют и ветер в ушах.

- Здравствуйте, Ира!



- Здравствуйте.

- Никаких простых вопросов, вначале цветы (дарит), с наступающим праздником, здоровья вам, любви.



- Спасибо, очень приятно.

- От всех наших телезрителей, от телекомпании «Альфа-канал». Как в вашу жизнь пришёл парашют?



- Это была мечта детства – подросткового возраста, я мечтала о нём много лет.

- Почему? Многие мужики бегут от него подальше.



- В подростковом возрасте я хотела водить машину, причём очень быстро, а также прыгнуть с парашютом. Жутко боялась высоты с детства, хотела это преодолеть. Лет с четырнадцати я этим грезила. Потом стала взрослой, вышла замуж, появились дети. Как-то было не до того, и в 31 год я созрела.

- Какая реакция была у семьи? Мама захотела прыгнуть с парашютом.



- Дети были в восторге, им было о чём рассказать в садике, школе. Мама-парашютистка – это же круто, здорово. Близкие, конечно…

- Настороженно.



- Да, опасались, переживали. Соответственно, когда ты уже 45-й, 50-й раз возвращаешься с прыжков.

- Живой.



- И ты живая и здоровая, с горящими глазами; иногда уставшая, иногда веселая. Уже к этому относятся к любому другому увлечению.

- Неужели не страшно?



- Страшно.

- Каждый раз страшно?



- Каждый раз страшно.

- Зачем этот страх нужен в вашей жизни?



- Страшно не настолько, чтобы это наносило какой-то вред моему моральному состоянию. Здоровая доля страха присутствует, когда я сажусь за руль. Пошла для того, чтобы преодолеть этот страх. Прыгнула один раз – не поняла что к чему. Сказали: «Первый раз не поймёшь, надо ещё разок». Прыгнула ещё раз – не поняла (улыбается). Так четыре раза. Решила, что достаточно, отлично развлеклась. Через год захотела заниматься этим профессионально. Немножко насторожила, что девушка взрослая – дама за тридцать, двое детей. Девушки приходят в этот спорт молоденькие, потом взрослеют, заводят семьи и прыгают. Мне сказали, что таких, как я, нет, что не смогу.

- Как это не смогу?



- Я не смогу (улыбается)?! Конечно, было тяжело начинать, страшно, не получалось. Когда рядом девчонки 14-15 лет и у них всё проходит намного быстрее и эффективнее, они отрабатывают навык за два прыжка, а мне надо 2-3-5-10.

- Какой кайф, когда вываливаешься из чрева самолёта и летишь? Что чувствуешь?



- Чувствуешь здесь и сейчас, не думаешь ни о каких проблемах, планах на работе, личных заботах. Ты здесь и сейчас. У тебя есть самолёт, у тебя есть ты, у тебя есть небо и определённое задание на прыжок. И ты это задание должен выполнить. Конечно же, очень здорово выполнить его на 100 %. Приземлиться. Доложить инструктору, что всё было так-то и так-то. Поставить себе плюсик и двигаться дальше.

- Сколько примерно по времени длится прыжок?



- По-разному. Свободное падение – от 5 до 30 секунд.

- Что происходит за эти 30 секунд? Ух!



- Бывает «ух» и всё, а бывает, ничего не успеваешь понять – ты уже под куполом.

- А под куполом паришь?



- Парю под куполом не так долго, на крыле всего прыжков 30. До этого у меня была цель – перейти на профессиональный парашют на крыло.

- Женщин-парашютисток у нас много?



- Амурский аэроклуб немножко особенный, у нас очень много девушек.

- Да?



- Если приехать на аэродром, примерно 50/50. Процентов 40 – девушки, причём и те, которые прыгают в первый раз.

- Между нами говоря, слышал, что вас в парашютистском сообществе называют словом «мать». Перед программой я думал, что придёт дородная женщина, не знаю, сколько килограммов, а пришла с девичьей фигуркой. Почему – мать?



- Потому что у меня двое детей, на предварительную подготовку зачастую прихожу с ними. На прыжки в Тамбовку, дропзону, зачастую приезжаю с младшим ребёнком. Ей очень нравится смотреть на всё это, свежий воздух, другие дети.

- Поэтому – мать.



- Да.

- Как ребёнок реагирует, когда маму ждёт на земле?



- Играет, смотрит в небо, на самолёт, других парашютистов, читает книжку, собирает цветочки.

- Абсолютно никакого переживания.



- У неё страстное желание тоже быть в небе, летать на самолёте, а её не берут – говорят, что не доросла.

- Сколько лет?



- Шесть.

- Всё впереди. Парашют – это увлечение, а чем занимаетесь в земной жизни?



- Работаю в крупной страховой компании руководителем отдела.

- Как коллеги относятся к вашему увлечению, с пониманием?



- Конечно, когда узнают, чем занимаюсь, первая реакция у всех – восторг, удивление. Привыкли. Когда руководитель отпускает на прыжки в будни, говорит: «Будь добра вернуться здоровой».

- И живой. У мужчин вызывает уважение, когда вдруг кто-то узнаёт, что вы прыгаете с парашютом?



- Конечно. Все люди – и мужчины, и женщины – с уважением относятся. Наверное, многие мечтают сделать что-нибудь этакое, но не каждый рискует.

- Вы любите 8 Марта?



- Не очень люблю.

- Почему? Кстати, есть такая категория женщин, которая относится к этому поспокойнее.



- Я люблю дарить подарки. Не все женщины умеют принимать поздравления. Наверное, я из этого числа. Очень много приготовления, много суеты, а хочется время потратить эффективно, с пользой. Нужно учиться и отдыхать, и принимать поздравления, подарки.

- Какое самое действенное оружие женщины? В чём ваша сила?



- Наверное, женщина должна любить окружающих и относиться к ним доброжелательно. Самое сильное оружие – это искренняя улыбка и чистое откровенное любящее отношение к окружающему миру.

- Вы часто пользуетесь своим оружием?



- Да.

- Люди много улыбаются? У нас в Росси принято улыбаться или на лице февраль?



- Наверное, в России улыбаться непринято. Иногда бывают ситуации, когда люди смотрят на тебя улыбающуюся немножко настороженно.

- Ждут подвох.



- Да. Когда видишь, что перед тобой человек сосредоточенный, серьёзный, то стараешься подстроиться под него.

- У вас правда обаятельная улыбка. Она открывала какие-то двери в жизни?



- Конечно, очень помогает в жизни и работе. Доброжелательное отношение всегда открывает двери и помогает решать многие проблемы.

- С улыбкой жить легче.



- Однозначно.

- -Как в той песенке: «И она к тебе не раз ещё вернётся».

- Да, всё очень просто.

- Песня из жизни. Неожиданный подарок на 8 Марта был когда-нибудь у вас?



- Неожиданный подарок?

- Или который запомнился?



- По-моему, в 2012 году коллеги мне подарили сертификат на прыжок с парашютом. В то время я его не поняла и не приняла. Он пролежал у меня в тумбочке и сгорел. Сейчас я этим занимаюсь.

- В какой-то степени подарок оказался пророческим.



- Да. Мне запомнился именно этот подарок.

- Это были «Простые вопросы» для Ирины Борисовой, парашютистки из города Благовещенска. Перед её бесстрашием небо иногда снимает шляпу. Я от имени телекомпании «Альфа-канал» поздравляю всех наших телезрительниц с наступающим праздником. Здоровья вам, любви и побольше улыбок. До свидания, всего самого доброго.



Просмотров всего: 61

распечатать