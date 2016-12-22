Ирина Борисова - парашютистка, член клуба ДОСААФ
Тема: не женское увлечение
Ведущий: Александр Ярошенко
Добрый вечер! На восьмой день календарной весны обязательно приходит весенний праздник – 8 Марта. В канун этого праздника в нашей студии, конечно, представительница прекрасной половины человечества. Свои «Простые вопросы» я задам женщине, которой аплодирует небо. Ирина Борисова давно полюбила небо, парашют и ветер в ушах.
- Здравствуйте, Ира!
- Здравствуйте.
- Никаких простых вопросов, вначале цветы (дарит), с наступающим праздником, здоровья вам, любви.
- Спасибо, очень приятно.
- От всех наших телезрителей, от телекомпании «Альфа-канал». Как в вашу жизнь пришёл парашют?
- Это была мечта детства – подросткового возраста, я мечтала о нём много лет.
- Почему? Многие мужики бегут от него подальше.
- В подростковом возрасте я хотела водить машину, причём очень быстро, а также прыгнуть с парашютом. Жутко боялась высоты с детства, хотела это преодолеть. Лет с четырнадцати я этим грезила. Потом стала взрослой, вышла замуж, появились дети. Как-то было не до того, и в 31 год я созрела.
- Какая реакция была у семьи? Мама захотела прыгнуть с парашютом.
- Дети были в восторге, им было о чём рассказать в садике, школе. Мама-парашютистка – это же круто, здорово. Близкие, конечно…
- Настороженно.
- Да, опасались, переживали. Соответственно, когда ты уже 45-й, 50-й раз возвращаешься с прыжков.
- Живой.
- И ты живая и здоровая, с горящими глазами; иногда уставшая, иногда веселая. Уже к этому относятся к любому другому увлечению.
- Неужели не страшно?
- Страшно.
- Каждый раз страшно?
- Каждый раз страшно.
- Зачем этот страх нужен в вашей жизни?
- Страшно не настолько, чтобы это наносило какой-то вред моему моральному состоянию. Здоровая доля страха присутствует, когда я сажусь за руль. Пошла для того, чтобы преодолеть этот страх. Прыгнула один раз – не поняла что к чему. Сказали: «Первый раз не поймёшь, надо ещё разок». Прыгнула ещё раз – не поняла (улыбается). Так четыре раза. Решила, что достаточно, отлично развлеклась. Через год захотела заниматься этим профессионально. Немножко насторожила, что девушка взрослая – дама за тридцать, двое детей. Девушки приходят в этот спорт молоденькие, потом взрослеют, заводят семьи и прыгают. Мне сказали, что таких, как я, нет, что не смогу.
- Как это не смогу?
- Я не смогу (улыбается)?! Конечно, было тяжело начинать, страшно, не получалось. Когда рядом девчонки 14-15 лет и у них всё проходит намного быстрее и эффективнее, они отрабатывают навык за два прыжка, а мне надо 2-3-5-10.
- Какой кайф, когда вываливаешься из чрева самолёта и летишь? Что чувствуешь?
- Чувствуешь здесь и сейчас, не думаешь ни о каких проблемах, планах на работе, личных заботах. Ты здесь и сейчас. У тебя есть самолёт, у тебя есть ты, у тебя есть небо и определённое задание на прыжок. И ты это задание должен выполнить. Конечно же, очень здорово выполнить его на 100 %. Приземлиться. Доложить инструктору, что всё было так-то и так-то. Поставить себе плюсик и двигаться дальше.
- Сколько примерно по времени длится прыжок?
- По-разному. Свободное падение – от 5 до 30 секунд.
- Что происходит за эти 30 секунд? Ух!
- Бывает «ух» и всё, а бывает, ничего не успеваешь понять – ты уже под куполом.
- А под куполом паришь?
- Парю под куполом не так долго, на крыле всего прыжков 30. До этого у меня была цель – перейти на профессиональный парашют на крыло.
- Женщин-парашютисток у нас много?
- Амурский аэроклуб немножко особенный, у нас очень много девушек.
- Да?
- Если приехать на аэродром, примерно 50/50. Процентов 40 – девушки, причём и те, которые прыгают в первый раз.
- Между нами говоря, слышал, что вас в парашютистском сообществе называют словом «мать». Перед программой я думал, что придёт дородная женщина, не знаю, сколько килограммов, а пришла с девичьей фигуркой. Почему – мать?
- Потому что у меня двое детей, на предварительную подготовку зачастую прихожу с ними. На прыжки в Тамбовку, дропзону, зачастую приезжаю с младшим ребёнком. Ей очень нравится смотреть на всё это, свежий воздух, другие дети.
- Поэтому – мать.
- Да.
- Как ребёнок реагирует, когда маму ждёт на земле?
- Играет, смотрит в небо, на самолёт, других парашютистов, читает книжку, собирает цветочки.
- Абсолютно никакого переживания.
- У неё страстное желание тоже быть в небе, летать на самолёте, а её не берут – говорят, что не доросла.
- Сколько лет?
- Шесть.
- Всё впереди. Парашют – это увлечение, а чем занимаетесь в земной жизни?
- Работаю в крупной страховой компании руководителем отдела.
- Как коллеги относятся к вашему увлечению, с пониманием?
- Конечно, когда узнают, чем занимаюсь, первая реакция у всех – восторг, удивление. Привыкли. Когда руководитель отпускает на прыжки в будни, говорит: «Будь добра вернуться здоровой».
- И живой. У мужчин вызывает уважение, когда вдруг кто-то узнаёт, что вы прыгаете с парашютом?
- Конечно. Все люди – и мужчины, и женщины – с уважением относятся. Наверное, многие мечтают сделать что-нибудь этакое, но не каждый рискует.
- Вы любите 8 Марта?
- Не очень люблю.
- Почему? Кстати, есть такая категория женщин, которая относится к этому поспокойнее.
- Я люблю дарить подарки. Не все женщины умеют принимать поздравления. Наверное, я из этого числа. Очень много приготовления, много суеты, а хочется время потратить эффективно, с пользой. Нужно учиться и отдыхать, и принимать поздравления, подарки.
- Какое самое действенное оружие женщины? В чём ваша сила?
- Наверное, женщина должна любить окружающих и относиться к ним доброжелательно. Самое сильное оружие – это искренняя улыбка и чистое откровенное любящее отношение к окружающему миру.
- Вы часто пользуетесь своим оружием?
- Да.
- Люди много улыбаются? У нас в Росси принято улыбаться или на лице февраль?
- Наверное, в России улыбаться непринято. Иногда бывают ситуации, когда люди смотрят на тебя улыбающуюся немножко настороженно.
- Ждут подвох.
- Да. Когда видишь, что перед тобой человек сосредоточенный, серьёзный, то стараешься подстроиться под него.
- У вас правда обаятельная улыбка. Она открывала какие-то двери в жизни?
- Конечно, очень помогает в жизни и работе. Доброжелательное отношение всегда открывает двери и помогает решать многие проблемы.
- С улыбкой жить легче.
- Однозначно.
- -Как в той песенке: «И она к тебе не раз ещё вернётся».
- Да, всё очень просто.
- Песня из жизни. Неожиданный подарок на 8 Марта был когда-нибудь у вас?
- Неожиданный подарок?
- Или который запомнился?
- По-моему, в 2012 году коллеги мне подарили сертификат на прыжок с парашютом. В то время я его не поняла и не приняла. Он пролежал у меня в тумбочке и сгорел. Сейчас я этим занимаюсь.
- В какой-то степени подарок оказался пророческим.
- Да. Мне запомнился именно этот подарок.
- Это были «Простые вопросы» для Ирины Борисовой, парашютистки из города Благовещенска. Перед её бесстрашием небо иногда снимает шляпу. Я от имени телекомпании «Альфа-канал» поздравляю всех наших телезрительниц с наступающим праздником. Здоровья вам, любви и побольше улыбок. До свидания, всего самого доброго.
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2 часа назад
Какая молодец! Пример для подражания.