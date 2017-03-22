Елена Маликова

Тема: начало сезона клещей

Ведущий: Алексей Воскобойников

В ближайшую субботу, 1 апреля, официально начинается клещевой эпидсезон. Между тем, клещи в календари не заглядывают и уже вовсю выползают на свою тихую охоту. Почему клещи становятся активнее, и как уберечь себя от этих кровопийц – об этом сегодня поговорим с заведующей кафедрой биологии и методики обучения биологии БГПУ, профессором Еленой Маликовой.

- Здравствуйте, Елена Ивановна!



- Добрый день.

- Елена Ивановна, правда ли, что клещи в последние несколько лет стали в наших местах активнее? Или только кажется?



- Я бы сказала, что кажется. Я такого не замечала. По-моему, их количество более-менее среднее; по годам, конечно, колеблется, но остаётся в рамках.

- Просто в СМИ стали активнее о них говорить.



- Да не сказала бы. Просто каждый год люди как будто заново сталкиваются с клещами, поэтому кажется, что каждый год – как первый.

- Не так страшен клещ, как то, что он переносит. Участились ли случаи встреч именно с заразными клещами?



- И здесь не скажу, что это так. Наверное, надо спрашивать работников Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы. Что касается активности клещей, в Приморье и укусов больше, и процент заражения выше, чем в Амурской области. Поэтому не скажу, что они смещаются южнее.

- Я сам из Приморского края и знаю, что такое приморский клещ. Какими заболеваниями чреват укус заражённого клеща? Это ведь не только энцефалит?



- Конечно, не только энцефалит. Энцефалит – самая известная болезнь, которую переносят клещи. На самом деле их много. Помимо вируса клещевого энцефалита, клещ переносит ещё множество бактерий. Это боррелии, вызывающие боррелиоз, ещё называют лихорадкой Лайма, болезнью Лайма. Клещи переносят риккетсии – бактерии, вызывающие множество разных болезней, например, возвратный тиф. Такая неприятная штука, которая переносится клещами. Есть эрлихии и другое множество бактерий, которые переносят клещи. Кроме того, клещи переносят возбудителей геморрагических почечных лихорадок. На Дальнем Востоке есть эндемичные такие лихорадки, их много. Про лихорадку Эбола слышали все, у нас её нет, но есть сходные геморрагические лихорадки, которых много, они ещё пока плохо изучены. Они тоже переносятся клещами.

- Какие последствия у этих заболеваний? Летальный исход тоже вероятен? Самым смертельным остаётся всё-таки клещевой энцефалит, причём именно на Дальнем Востоке штамм вируса, который наиболее опасен. У вирусов есть два параметра, по которым они оцениваются: заразность (вирулентность) и летальность (опасность для жизни). Штамм вируса на Дальнем Востоке не слишком заразен, небольшой процент заражения на самом деле.



- Чуть-чуть отлегло.



- На сто тысяч человек заболевает меньше двух. Укушенных гораздо больше. Что касается летальности, именно наш дальневосточный штамм считается самым опасным на территории России.

- Внешне заразный клещ как-то отличается от обычного?



- Конечно, нет.

- Даже если на него через микроскоп посмотреть?



- Совершенно никак не отличается. Вирусы ни в какой микроскоп не увидишь. Через электронный можно, через обычный – нет. Заражённые клещи отличаются тем, что они пили кровь заражённых животных. Больше они ничем не отличаются.

- Болезнь передаётся именно от животных?



- Именно так. Вообще у клещей долгий срок развития, у них три стадии развития: яйцо, личинка, нимфа и взрослый клещ. На каждой стадии он должен питаться – пить кровь. Если у комаров кровь пьют только самки, чтобы откладывать яйца, то у клещей и самцы, и самки питаются кровью. Им это нужно, чтобы жить, чтобы расти. Личиночная стадия клеща, когда только выходит из яйца, характерны тем, что они очень мелкие – меньше миллиметра в величину. Их даже глазом особенно не различишь. Они питаются на мелких животных. Это могут быть мелкие птицы, мелкие ящерицы, но чаще всего это мелкие мышевидные грызуны.

- А если пошёл с собачкой в лес, может напасть такая свора незаметных клещей?



- На собаку нападают, как правило, редко. В основном это мыши, землеройки, совсем мелкие животные. У нас в природе энцефалитный очаг поддерживается именно на них, в основном на мышах. Сами мыши от энцефалита не страдают.

- Счастливые (улыбается).



- Они спокойно его переносят. Вирус размножается у них в крови, соответственно, когда клещи пьют у них кровь, заражаются этим вирусом. Вирус размножается и в клещах тоже, и они передают его следующему поколению. Следующая стадия – нимфа – уже крупнее, 1-2 миллиметра. Могут питаться и на человеке, и на собаках, и на кошках, и кто бы им там не попался в лесу.

- Верно ли, что в городе подцепить клеща можно с таким же успехом, как и в лесу?



- Да, в наших парках вполне могут быть клещи. Единственное, у нас всё-таки проводятся противоклещевые обработки. Поэтому, думаю, в парке всё-таки поменьше клещей, чем в лесу за городом.

- Вероятность всё равно остаётся?



- Вероятность остаётся, конечно.

- Противоклещевая обработка загородных лагерей и турбаз – насколько она надёжна?



- Это эффективно, это делают. Приходится это делать, потому что наши дети нам дороже, чем состояние природы. Хотя я биолог и по роду своей деятельности должна быть против таких обработок. Потому что одновременно с клещами уничтожается множество других пауков, насекомых и прочих мелких животных, которые нужны для экосистем. Наши дети и здоровье всё-таки важнее.

- Как уберечь себя от попадания клеща на тело?



- Прежде всего правильно одеваться. Правильная одежда – хороший способ защиты, чтобы клещ не попал на тело. Должны быть манжеты, прилегающие к коже, желательно, чтобы они были и на брюках тоже. Очень хорошо, когда есть капюшон, если вы собираетесь в лес, или головной убор, чтобы клещ не попал на шею. Выпускаются специальные противоэнцефалитные костюмы. Есть вполне хорошие разработки, когда противоклещевое средство наносится прямо на одежду. Костюмы с воланами, нашитыми полосками, когда клещ забирается под эту полоску и там уже погибает. Это специальные костюмы – для охотников, рыбаков. Для обычного человека вряд ли нужна настолько строгая защита, достаточно одежды с манжетами и заправлять штаны в сапоги.

- В любом случае после посещения леса стоит провериться?



- И после посещения леса, и желательно осматривать одежду во время прогулки.

- Если клещ всё-таки до нас добрался и уже присосался, что делать?



- Большинство людей извлекают клеща сразу. Если у вас есть обычный косметический пинцет, то вполне можно извлечь клеща самостоятельно. Аккуратно выкрутить, сильно не дёргая. Продаются специальные ручки с пластиковой петелькой, которыми можно достать клеща.

- Если голова клеща осталась в теле человека, этого надо пугаться?



- Конечно, это неприятно. В этом случае идите к врачу. В травмпункте его удалят.

- Когда и как следует прививаться?



- Прививка действительно защищает от вируса энцефалита и защищает предварительно. Современные вакцины эффектны, их эффективность оценивается в 95-99 %. Это единственно хорошая гарантия, что вы не заболеете клещевым энцефалитом.

- Прививка делается не раз, циклом?



- У разных вакцин разные режимы вакцинации. Как правило, прививку надо повторить дважды с интервалом в месяц.

- Каждый год следует прививаться?



- На следующий год нужно делать повторную вакцинацию, а дальше сроки могут увеличиваться. Надо смотреть относительно каждой вакцины.

- Привитый человек, увидев в себе клеща, уже может не ходить к врачу? Или клеща стоит отнести на проверку?



- Клещ может быть заражён не только энцефалитом, вирусами, но разнообразными бактериями. От болезней, вызванными бактериями, вакцин нет. Вакцинируют исключительно от клещевого энцефалита.

- Спасибо. У нас в гостях была заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии БГПУ, профессор Елена Маликова. До свидания.



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