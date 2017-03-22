Александр Апполонов

Тема: мастер-классы в Благовещенске

Ведущий: Наталья Шлямова

«Ваши выступления не похожи ни на что», – говорят об их постановках члены жюри различных танцевальных конкурсов. Как это делается, как это возможно сделать, чтобы удивить многих людей, поговорим с Александром Апполоновым, участником и хореографом проекта «Танцы» на канале ТНТ (3-й сезон).

- Здравствуйте, Александр!



- Здравствуйте.

- Мастер-классы на какую тему вы привезли?



- В первую очередь, мы приехали сюда с постановками, то есть мы делаем четыре танцевальных работы на разновозрастные группы и параллельно проводим мастер-классы. Мастер-классы посвящены различной тематике: для хореографов, руководителей коллективов Благовещенска, правда, это ещё только случится; прошли мастер-классы по техникам современного танца и по наполненному присутствию танцора на сцене. Это надо видеть: человек выходит и делает не просто физические упражнения, а проживает сценическое произведение, делает его художественным.

- Театрализация в хореографии.



- Грубо говоря, актёрское мастерство, но это не классы по актёрскому мастерству. Это именно для танцоров.

- У вас есть мастер-класс по постановке танца. Он особо отличается от других?



- Мы будем делать классы по постановке танцевальных номеров, они появились из-за того, что нет какой-то сложившейся системы, простой пошаговой инструкции, как поставить танцевальный номер. Я сам учился в училище культуры, Надежда училась в академии культуры. Как правило, люди, которые должны профессионально преподавать методику постановки танцевальных номеров, это всё проходит факультативно. Кто-то в этом немножко что-то понимает, кто-то просто отдаёт предпочтение физической подготовке.

- Синхронному движению.



- Копированию чужих примеров, но самого творчества – как взять и сделать – этого нет. Это пришлось искать в других сферах – режиссуре и так далее. Мы на своём опыте выработали простую пошаговую схему и делимся с людьми, которым это интересно.

- Этому можно научиться?



- Естественно, можно научиться всему, если есть желание.

- Вы достаточно востребованы. С 2009 года вы провели 9 фестивалей, за последние три года – 350 мастер-классов в 45 городах России и СНГ. Вы вообще дома живёте (смеётся)?



- (улыбается). Преимущественно мы живём дома, но…

- В Питере?



- Да, в Санкт-Петербурге. Такое большое количество мастер-классов, путешествий по городам России, СНГ вызвано не только тем, что нас зовут. Первоначально, до участия в телепроектах, мы организовывали себе сами путешествия. Есть такая поговорка или маленькое резюме моей жизни: «Танцуй и путешествуй!» Из этого направления, жизненного намерения, оно само материализуется. Меня приглашают, я сам организую, у меня постоянно везде танцы, путешествия. У Надежды, соответственно, также.

- Заметили ли вы отличие наших дальневосточных детей от тех детей, которые поближе к западу?



- Отличие есть. Это связано с какой-то внутренней энергетикой. Дети светлые, добрые, искренние.

- А по уровню подготовки?



- По уровню физической подготовки, естественно, где-то есть суперпрокаченные дети, но это никак не связано с географической привязанностью. В Благовещенске дети не хуже, чем в коллективах Московской области. Даже гораздо лучше по физической подготовке.

- Хотела спросить вас как организатора различных танцевальных мероприятий, вы организуете фестивали, и свой фестиваль есть у вас – «Сила безмолвия».



- Да.

- Вы занимаетесь этим достаточно давно – 18 лет изучаете различные танцевальные техники, режиссуру. Танец со временем как-то трансформируется?



- Да, танец трансформируется со временем, приходит понимание людей, что такое танец. Он трансформируется не за какие-то 20-25 лет, как развалился Советский Союз, а трансформируется с самого начала, как люди начали на сцене что-либо исполнять для других людей. Сейчас, на мой взгляд, формируется понимание, что танец – это не просто набор каких-то телодвижений, какой-то необычной телесной практики или ещё чего-то в этом духе, а это просто тот же самый язык, на котором я общаюсь с публикой. Например, я выхожу и показываю драматическое или комедийное событие, историю и говорю это без слов, и меня понимают. Это просто язык, на котором мы говорим. К этому все сейчас приходят, как мне кажется.

- Если тебя поняли, значит, всё сложилось.



- Значит, всё сложилось.

- «Сила безмолвия» – ваш танцевальный фестиваль на некоторое время прервался. Что дальше? В Интернете вас о нём спрашивают.



- Фестиваль мы делали с 2009 года, делали ежегодно, иногда два раза в год. На тот период, когда я вдруг решил пойти на ТНТ – в «Танцы» на ТНТ, так как я руководитель и глава всего этого фестиваля, без меня невозможно его организовать, мне пришлось взять тайм-аут. Сейчас этот тайм-аут заканчивается, в ноябре 2017 года состоится очередной фестиваль, немного в другой форме, но мы продолжаем.

- В нём могут принимать участие взрослые?



- С этого года мы решили расширить свои рамки, у нас будут два фестиваля в одном – 16+ и люди младше 16.

- Интересно было бы увидеть на нём ваших благовещенских учеников.



- Да.

- Вопрос от человека, который никогда не занимался в танцевальных кружках, студиях: должен ли в меру эстетичный человек уметь танцевать вальс или танго, то есть танцы, которые являются классикой? В школах это должно преподаваться?



- Сложно сказать на счёт того, что кто-либо должен что-то уметь, человек решает это сам индивидуально. Никто же не говорит, что все должны уметь играть на гитаре, хотя многие умеют и хочется. Если есть желание и чувствуешь, что это твоё, тогда да – можно изучить и вальс, и хип-хоп. Можно просто научиться топтаться на месте под музыку – это тоже не все умеют. Всё зависит от личного желания, настроя. Всё это формируется с детства. Если ребёнка ничему не учил, но включаешь музыку, и он начинает во все стороны дёргаться, это значит, что он хочет, его нужно поддержать. Ни в коем случае не стоит запрещать. Знаю такую практику, что, если парень пытается там что-то сделать под музыку, а ему – парни не танцуют, стой, не дёргайся.

- Парни в спорт идут.



- Да, но это неправильно, потому что такое внутреннее душевное слияние с музыкой, её воспроизведение через тело позволяет иначе мыслить в любой сфере. Если ты занимаешься бизнесом, то возникает творческое единение. Я не знаю, что такое музыка, но её люди понимают. Кто её понимает, тем живётся гораздо проще в жизни, чем бы они ни занимались. Танец – это проявление музыки через тело. Если это есть в человеке, то это гораздо лучше, чем, если этого нет.

- Это прекрасно. Спасибо большое! У нас в студии был Александр Апполонов, участник и хореограф проекта «Танцы» на канале ТНТ (3-й сезон), он приехал вместе с супругой Надеждой Апполоновой в школу танца «Стрекоза» преподавать мастер-классы детям в течение 1,5 недель. Мы очень хотим увидеть, во что это превратится.



- Думаю, вы увидите.

- Спасибо.



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