Наталья Кулинич @|@Ирина Стругачева

Тема: весенняя смена в лагере

Ведущий: Наталья Шлямова

23 марта на турбазе «Мухинка» начнётся телевизионно-языковая смена «Академия Альфы». Дети смогут попрактиковаться не только в знании английского языка, но и сами снимут программы «Альфа-канала». Темы смены интригующая – «Мир Нарнии». Что там в шкафу, расскажут наши гостьи – Наталья Кулинич, координатор смены и Ирина Стругачева, преподаватель смены, журналист, коллега.

- Здравствуйте!



Н. К., И. С.: - Здравствуйте.

- Смена будет длиться всего неделю. Реально ли за это время обучить детей?



Н. К.: - Скажем честно, что как организаторы смены мы не ставим задачу обучить. Во-первых, дети уже приедут в лагерь с базовыми знаниями иностранного языка, но мы ставим своей целью продолжить формирование устойчивого интереса к изучению иностранного языка. Для этого будут созданы все условия. Какие конкретно – не буду раскрывать все наши карты и интриги, скажу, что приедут носители языка. Мне кажется, это будет мотивировать, чтобы говорить на английском.

- Ирина, как будет соблюдаться баланс – английский язык и телевидение?



И. С.: - Думаю, когда ребята будут приходить к нам с английского языка, там они будут отдыхать, потому что занятия проходят в игровой форме. У нас тем более они будут отдыхать, потому что это будет незабываемо и очень весело и интересно. Мы с Андреем Молевым, моим коллегой-оператором, будем находиться там всё время, с утра до вечера работать вместе.

- Вы будете там жить?



И. С.: - Мы будем там жить. Мы будем преподавателями, которые всё время будут находиться рядом. В первый день мы научим детей снимать, работать с оборудованием, камерой. Расскажем, какие есть приёмы журналистские. Затем ребята под нашим чутким руководством будут сами снимать программы, брать интервью, рассказывать о том, что происходит на смене. Самое интересное в том, как английский язык будет взаимодействовать с телевизионной частью.

- Мне видится, что будет сниматься какая-то программа Би-би-си.



И. С.: - Думаю, у нас получится (смеётся). Ребята будут задавать вопросы на английском языке, будут учиться это делать: подготавливать человека к интервью, здороваться, отвечать на различные вопросы, которые пригодятся и в обычной жизни, и в журналистской работе. Поэтому дети будут и практиковаться и заниматься английским языком в телевизоре.

Н. К.: - Вся жизнь в лагере будет протекать в сказке. Что может быть сказочнее, чем мир телевидения, плюс связанный с английским языком?

- Ещё и мир Нарнии. Те, кто читали, Аслан, Фавн – я помню этих героев. Как будет реализована тематика?



Н. К.: - Очень просто. Мы начнём путешествие в мир сказки с того, что попадём туда через шкаф. А это уже волшебство. В течение всей смены и преподавательский состав, и сами ребята, и вожатые, которые будут присутствовать в лагере, будем исполнять роли – мы их знаем в отличие от участников смены. Поэтому не будем приоткрывать завесу тайны, но, что сказки будет много, мы гарантируем. Каждое утро будет начинаться с театрализованного представления, которое будет вводить нас в тематику дня.

- Сколько детей будет на смене?



Н. К.: - Порядка 50 участников.

- Несколько отрядов?



Н. К.: - Да, дети будут распределены по отрядам в соответствии с возрастом: младшие, средний возраст и ребята, которые уже ходят в старшие классы, обладающие более высоким уровнем знаний английского языка. Мы надеемся, что они станут нашей опорой на смене, помогая воспитывать и подтягивать за собой младших.

- Общение на каком языке будет?



И. С.: - На русском и английском языках.

- Будут использоваться два языка.



Н. К.: - Да. Конечно, мы будем стремиться максимально использовать английский язык, причём для этого есть ресурсы. Даже в вожатском составе есть те люди, которые изучают английский язык в настоящее время.

- Кстати, поговорим о преподавательском составе, вожатых. Кто эти люди? Сколько их? Может быть, есть яркие известные имена среди них?



И. С.: - По нашей телевизионной части – все журналисты, ведущие «Альфа-канала» – Алексей Воскобойников, Дарья Юрьева, Илья Дементьев – они будут рассказывать о программах, Нино Кохреидзе – ведущая и программный директор «Альфа-канала» – «Альфа-новостей». Нино Кохреидзе будет рассказывать о новостях, как работать ведущим в студии новостей, впоследствии мы создадим выпуск новостей.

- Там будет студия?



И. С.: - Да, там будет студия «Альфа-новостей». Приедет Максим Ивановский, ведущий «Сканера», который будет рассказывать о хронике криминальных происшествий. Но это будет добрый «Сканер».

- О происшествиях в Нарнии.



Н. К.: - Происшествия будут добрыми.

И. С.: - Добрые происшествия без пострадавших. Илья Дементьев и Дарья Юрьева расскажут о развлекательных программах – «Инструкция по применению» и «Мастер вкуса». Они будут готовить в нашей импровизированной студии, всё будет максимально приближено к реальной студии. Ребята научатся работать как в информационном жанре, так и в развлекательном. Плюс они сами будут это снимать, монтировать будем мы.

- Они ещё и снимать будут.



И. С.: - Да, у каждого будет камера. Ребенок сможет поработать и в роли оператора, и в роли корреспондента. Апогеем смены будет то, что ребята выйдут в прямой эфир в «Альфа-новости». Они будут рассказывать, как отдыхают на смене, как работают, что у них получилось, а что нет. Как можно больше людей мы привлечем к прямому эфиру, чтобы их увидели родители, друзья, родственники. Это будет итогом их работы на смене.

- Каково соотношение отдых и учёба, всё-таки хочется отдохнуть, каникулы.



И. С.: - Мне кажется, дети должны отдыхать активно.

Н. К.: - Абсолютно согласна с Ириной, что отдых может быть разным – пассивным, а может быть активным. Мы, организаторы лагеря, организаторы смены, являемся сторонниками активного отдыха. Мы этот отдых детям обеспечим.

- Думаю, дети будут записываться именно для этого, а не чтобы валяться на кровати.



Н. К.: - Безусловно. Мы предполагаем, что контингент нашего лагеря – это те ребята, которые желают активно и с пользой провести свои весенние каникулы. С новым импульсом энергии выйти на учёбу в следующую четверть, следующий триместр. Хотела бы отметить, что особой фишкой смены будет вожатский отряд, который примет участие в работе смены – это сводный педагогический отряд БГПУ «Взлёт». Это не просто вожатые, которые хотят и могут работать с детьми, эти люди специально обучены, владеют психолого-педагогическими методиками, позволяющими сделать отдых и работу ребят в лагере эффективными, интересными, неповторимыми. Ребятам захочется вновь приехать на подобную смену.

- Смена стартует 23 марта. До какого времени принимаются заявки и куда их направлять?



И. С.: - Фирма «Мир путешествий» собирает заявки, время ещё есть.

Н. К.: - Путёвок осталось немного, но они ещё есть.

И. С.: - Звоните по телефону 204-204, вам ответят на все вопросы, расскажут, что нужно для того, чтобы попасть на эту смену. Звоните!

- Спасибо большое! Мы сегодня говорили о том, что на турбазе «Мухинка» пройдёт телевизионно-языковая смена «Академия Альфы», она стартует 23 марта под названием «Хроники Нарнии». Торопитесь все, кто хочет успеть. Спасибо.



Просмотров всего: 52

распечатать