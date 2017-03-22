Сергей Горкин

Возвращение культурного центра в район 5-й стройки

Ведущий: Наталья Шлямова

Житель 5-й стройки выступает против приюта для бездомных, который разместился в здании бывшей школы. В феврале владелец социального приюта выиграл конкурс на безвозмездное пользование зданием. Жители уже написали открытое письмо губернатору. Об этом мы сегодня поговорим с председателем инициативной группы Сергеем Евгеньевичем Горкиным.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- Чем бездомные люди, которых хотят приютить и как-то исправить, помешали жителям 5-й стройки?



- Жители 5-1 стройки не против социально обиженных людей, но дело в том, что конкурс был проведён с нарушением законодательства.

- Вы не против конкурса, а против размещения такого контингента в вашем посёлке?



- Мы не против. Жители, учителя, дети хотели разместить в школе начальные классы, почтовое отделение, которого у нас нет, избирательный участок и медпункт.

- С чего всё началось? Это была школа, сколько детей в ней занималось? Управление образования ответило, что было всего 34 ребёнка – вроде малокомплектной школы.



- Нечестная информация. Я общался со старейшими учителями и дважды получил от них утверждение, что в школе ежегодно занимались от 100 до 130 человек.

- Столько детей живёт на 5-й стройке?



- Гораздо больше. Дело в том, что обеспеченные родители стараются поместить своих детей в городские школы.

- Школу закрыли в 2014 году, выделили автобус и возят детей в 15-ю школу на Театральной. Казалось бы, что в этом плохого?



- Для старшеклассников это безопасно, но дело в том, что первоклашки, второклашки, в общем, ученики начальной школы ещё не так организованы.

- Могут опоздать на автобус?



- Могут опоздать на автобус. Они вынуждены от 5-й стройки через болото идти в 15-ю школу, чтобы родители не отругали. Лично я в прошедшую зиму лично отбивал двух детей от стаи собак – первоклассников или второклассников. По этому пустырю – болоту ходят пьяные бомжи и бегают стаи бродячих собак.

- Бомжи появились ещё до открытия приюта?



- Бомжи всегда курсировали от Благовещенска до свалки.

- Ваш район отдалённый, поэтому есть такая особенность.



- В нашем районе это был единственный культурный центр. Там люди собирались на выборы, праздники, отмечали Новый год, проводились ёлки. Праздновали на детской площадке, которая находится рядом.

- Через дорогу.



- Прямо через дорогу. Дети там проходили физподготовку, после уроков занимались.

- Знаю, что у вас есть претензии по поводу проведения конкурса на пользование этим зданием.



- Да, конкурс проведён с нарушением.

- Почему?



- Во-первых, на подготовительном этапе конкурса – январе-феврале – все претенденты, в том числе обращались жители, учителя, другие фирмы, но все были отстранены от участия в конкурсе – вы нам не подходите, это невозможно и арендная плата. В первые дни заселения – конце февраля – это ознаменовалось коллективной дракой.

- Между кем?



- Между жителями и заселяющимися.

- Что послужило причиной?



- В этом месте находится автобусная остановка. Это центр, как своеобразная «Красная площадь» на 5-й стройке. Был вечер, моя жена подъехала на автобусе – шла драка. Все были напуганы. Моя жена мне сказала, что больше рано утром в город она ездить не будет. Она боится.

- Опасно.



- Дети, как фазаны, разбежались, напуганы. Тем более перед этим были стычки в посёлке Энергетик, который находится в 300 метрах от этого места. Это двухэтажный коттедж, Кайзер взял его в аренду, заселил 30 человек. Этот посёлок плачет, жители обращались ко мне, что, сели я пойду на передачу, чтобы замолвил за них слово. Они там живут, от них неприятности.

- Пробовали решить проблему законными методами? Например, обратиться в правоохранительные органы или усилить охрану, проводить воспитательную работу?



- Мы участкового на месте месяцами не видим. А после заселения лиц без определённого места жительства участковый просто стал нас избегать. Ему негде встречаться с жителями. Раньше встречался в школе. Пока не забыл, хотел бы обратить внимание, что 22 марта 2017 года в газете «Моя Мадонна», на второй странице в графе «Коротко», заместитель Александра Кайзера публично объявил, что в этой школе будет разводиться скот. На избирательном участке будет выращиваться скот. Эта статья просто всколыхнула людей. Мы в скотном дворе никогда не голосовали и не будем голосовать. Все люди, с которыми я разговаривал, мне сказали так. Лично я в скотном дворе тоже никогда не голосовал и не буду голосовать.

- Вы бьётесь за сохранение своего культурного центра.



- Это единственный культурный центр, в котором разумно разместить начальную школу, почтовое отделение, которого нет, так называемый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), избирательный участок и выделить маленькую комнатку для участкового инспектора. Тогда он не будет убегать от нас. Он будет вынужден там появляться хотя бы раз в неделю.

- Обращались ли вы письменно к властям?



- Три недели назад я вписался в эту тему. Я обратился в отдел образования города Благовещенска, к мэру города, в прокуратуру, к руководителю избирательной комиссии города Благовещенска, он меня принял и согласился с моими доводами.

- Что вы написали в открытом письме губернатору?



- В открытом письме губернатору (подал в приёмную губернатора, я как здравый человек прекрасно понимаю, что губернатор меня не примет)…

- Почему вы так думаете?



- Губернатор занят серьёзными делами, как трезво мыслящий человек я это прекрасно понимаю. Поэтому, используя вашу передачу, хочу обратиться к губернатору Амурской области Александру Александровичу Козлову.

- Вы можете это сделать.



- Уважаемый Александр Александрович! Мы ценим ваши заслуги перед Амурской областью. Не так давно, месяц назад, мы видели передачу с вашим участием, когда вы встречались с детьми. Вы сказали детям золотые слова, которые нас просто потрясли: «Дорогие дети! Хорошо учитесь, хорошо занимайтесь, развивайтесь. Мы через десять лет будем старенькими людьми, и вы будете править этим краем». Это золотые слова, я дословно повторил ваши слова. Поэтому жители 5-й стройки обращаются к вам: верните, пожалуйста, нам единственный культурный центр 5-й стройки. Это довольно большой посёлок. Хотя бы то, что мы перечислили в своём заявлении, я не могу с учётом малого эфирного времени вам перечислить, если можете, примите инициативную группу. Пойдите навстречу жителям 5-й стройки. И это не только 5-я стройка, потому что администрация этим летом закроет ещё одну школу. Отдел образования, мы поражены, это уже не отдел образования, а отдел по закрытию школ. Летом этого года будет закрыта очередная школа в посёлке Садовый. Дети – это наше будущее. Народ, который не обращает внимания на своих детей и стариков, обречён сами знаете, на что… Большое спасибо, надеюсь, вы меня услышите.

- Про детей и стариков абсолютно верно, согласна. У нас в студии был председатель инициативной группы жителей 5-й стройки Сергей Евгеньевич Горкин. Они борются против закрытия школы в своём посёлке и организации там социального приюта для бездомных людей. Хотят вернуть культурный центр в посёлок. Спасибо.



- Большое спасибо вам.

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