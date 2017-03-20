Тема: особенности работы больничных клоунов

Ведущий: Наталья Шлямова

Лучшим лекарством от всех болезней является смех – это признавали ещё древние целители. Но любое лечение имеет свои показания и противопоказания. Сегодня наша программа о движении больничных клоунов в Благовещенске. У нас в гостях волонтёры, больничные клоуны Надежда Фазилова и Владимир Беньковский.

- Здравствуйте!



Н. Ф., В. Б.: - Здравствуйте.

- Мы сейчас покажем, как происходит приветствие больных детей, к которым вы приходите в палаты.



Н. Ф.: - Здравствуйте-здравствуйте!

В. Б.: - Здрасти, к вам можно?

Н. Ф.: - Привет!

В. Б.: - Привет! (машет рукой)

Н. Ф.: - Кто живёт в этом красивом домочке-теремочке? Можно мышка-погрызушка и лягушка-квакушка с вами сегодня поиграют?

В. Б.: - Бобёр-хитёр тоже желает с вами поиграть.

- Такое весёлое приветствие, о болезнях вообще не говорим. Это табу.



Н. Ф.: - Вы правы, мы не говорим на такие темы. Мы приходим в больницу к детям, чтобы отвлечь их от больницы – поиграть, отключить все негативные эмоции, связанные с этим местом. Больница – от слов «боль», «болезнь».

- Надо говорить – здравница.



Н. Ф.: - Да, конечно.

- Я прочитала о том, что в ноябре известный американский врач Доэрти Адамс, о котором сняли фильм с Робертом Уильямсом про больничного клоуна – «Целитель Адамс», был в Хабаровске. Примерно в это время появляется ваше движение в Благовещенске. Это как-то связано?



В. Б.: - Волей всевышнего всё это связано. Совпало.

- Вы были на этих мастер-классах?



В. Б.: - К сожалению, нет.

Н. Ф.: - Был наш организатор.

В. Б.: - Олеся Бондаренко. Она приехала в Благовещенск с Сахалина. Я с ней познакомился, узнал, чем она занимается. Мне эта деятельность оказалась по душе.

- Она предложила вам заниматься этим?



В. Б.: - Я захотел и предложил ей, сказав, что тоже хочу быть больничным клоуном. Она с удовольствием согласилась, предложив организовать здесь школу.

- Есть школа?



В. Б.: - Да, школа больничных клоунов.

- Кто преподаватели, кто ученики? Сколько их?



В. Б.: - Один учитель – Олеся Бондаренко (улыбается).

Н. Ф.: - И 14 учеников.

- В конце года вы распространяли призыв – набирали людей.



Н. Ф.: - Да.

- Набор закончен?



В. Б.: - Закончен.

- А кто может быть больничным клоуном? Кто – нет?



В. Б.: - Есть возрастные ограничения. Например, в Москве – это возраст 23 года. У нас, когда вёлся набор, ограничение по возрасту составляло 21 год. Наверное, это всё связано с психологической составляющей человека.

- Жизненный опыт, когда человек понимает, что можно, а что нельзя.



В. Б.: - Это ответственная работа. Если какой-нибудь клоун ошибётся хотя бы раз и, не дай бог, причинит ребёнку вред, это ляжет большим пятном на клоунаду всего мира. Надо быть осторожными.

- Как можно ошибиться? Хотя слово лечит, но слово и калечит. Что нельзя говорить? Что запрещено делать?



В. Б.: - Например, не нужно задавать таких вопросов, как «одинок ли ты?», «ты здесь один?», «тебе не грустно?». Бывает, зайдёшь в палату, а там ребёнок один на кровати сидит. Зачем задавать ему такие вопросы?

- Не надо заострять на этом внимание, лучше сразу переходить в сказку.



Н. Ф.: - Да, сразу сказка.

В. Б.: - Мы такие лёгкие, позитивные, улыбчивые.

- Дети вообще сложный материал для психолога, несмотря на кажущуюся простоту и маленький жизненный опыт. Наверное, детей сложно рассмешить, особенно, если они лежат в больнице?



Н. Ф.: - У нас основной приём – это импровизация. Мы не работаем по шаблонам, а смотрим, разговариваем по ситуации, всегда идём от ребёнка или от родителя. Любим инсценировать разные сказки, например, «Репку», задействуем всех, кто вокруг: маму, папу, дядю, дедушку.

- Все друг за друга.



Н. Ф.: - Да, все вместе весело поиграют. Меняем сюжет так, что ребёнок всегда говорит: «Нет! Нет, это неправда! Надо так».

- Тут же оживляется и включается в игру.



Н. Ф.: - Да.

В. Б.: - И всё делает по-своему. Говорит, куда и кому вставать, что делать.

Н. Ф.: - Ещё маленькие дети любят командовать, руководить. А руководить клоуном – это вообще особое счастье. Ты ему даёшь пульт управления – и он тобой управляет. Говорит: «Садись, вставай, попрыгай, потанцуй». Когда перед ребёнком стоит весёлый и яркий клоун и всё это выполняет – у ребёнка просто дикий восторг. Он забывает о том, что у него капельница или какая-то перевязка. Особо всегда впечатляют и радуют глаза родителей, если ребёнок в палате лежит не один, а, допустим, с мамой. Мама, видя, как её ребёнок улыбается, радуется, тоже стоит и улыбается. Наверное, это самое такое большое впечатление.

- Как медики относятся к вашей инициативе? Как её восприняли?



Н. Ф.: - Очень доброжелательно.

- Сразу всё разрешили?



Н. Ф.: - Нам рассказали об ограничениях, рекомендациях к нашим посещениям. Естественно, это же серьёзное заведение.

- Со своими правилами.



Н. Ф.: - Да-да. Мы выполняем все требования руководства, у нас налажены хорошие отношения.

- Владимир, вы сказали о том, что нельзя лезть в душу ребёнку. Больница – это не то место, где все смеются и всем хорошо. Есть проблемы у человека, особенно у маленького. В свою душу вы тоже эту историю не пускаете или нет?



В. Б.: - Историю ребёнка?

- Да.



В. Б.: - Мы обходим это стороной.

- Есть какие-то правила, чтобы не сломаться клоуну в этой работе? Знаю, что вы собираетесь идти в онко-гематологию.



Н. Ф.: - Это правило перевоплощения. Перед выходом у нас есть своя гимнастика, методика, когда мы разными смешными способами превращаемся в клоунов. После ухода из больницы также по методике, с помощью специальных упражнений, возвращаемся к самим себе. Это очень помогает: безболезненно воспринимать разные жизненные ситуации.

- Иначе нельзя работать.



Н. Ф.: - Конечно, просто не хватит жизненных сил.

- Кто эти люди, которые заняты в вашем движении? Есть такое предубеждение, что богатым и обеспеченным людям это не нужно. У них всё хорошо, им не хочется нагружать себя чьими-то проблемами. Как у вас с этим?



В. Б.: - У нас богатых нет (смеётся). Все практически – средний слой.

- Откуда у вас появилось такое желание?



В. Б.: - Внутренний позыв, стремление.

- У вас есть основная профессия? Работа, занятость?



Н. Ф.: - Конечно.

- Какая? Кем работаете?



В. Б.: - Я предприниматель, занимаюсь грузоперевозками, подрабатываю.

- Почему появилось желание работать больничным клоуном? Чего-то стало не хватать?



В. Б.: - Просто есть внутренняя потребность дарить, давать любовь, свет.

Н. Ф.: - Я услышала призыв, мне предложила знакомая пойти и попробовать.

- Когда-нибудь занимались чем-то подобным?



Н. Ф.: - Я педагог-дошкольник, имею опыт организации разных праздников.

- Очень добрый воспитатель.



Н. Ф.: - Ну да, никто не жаловался (смеётся).

- Много исследований посвящено тому, как смех влияет на выздоровление. Вы это наблюдаете в своей работе?



В. Б.: - Скорее всего в более длительные периоды стационара можно наблюдать какие-то изменения. Мы ходим то к одним, то к другим детям.

Н. Ф.: - Пока проследить не можем.

В. Б.: - Сложно сказать.

- Они вас ждут?



В. Б.: - Пока нет. Это всё происходит внезапно.

- К одним и тем же детям вы два раза не приходите?



Н. Ф.: - Бывает, встречаешь одного и того же ребёнка, тогда, конечно, он ужасно рад, твой помощник. Он всем говорит, что всё тут знает.

В. Б.: - Видимо, Надежда попадала уже в такие ситуации, я пока ещё нет.

Н. Ф.: - Ребёнок, естественно, светится, просто радуется, для него это очень приятно.

- Спасибо большое, потому что вы дарите великое счастье людям и счастье выздоровления в том числе маленьким детям. У нас в гостях были волонтёры, больничные клоуны Надежда Фазилова и Владимир Беньковский. Много хороших идей сегодня было озвучено, в том числе советов, как общаться с маленькими и большими детьми. До свидания.



Н. Ф., В. Б.: - Спасибо вам.

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