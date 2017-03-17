рейтинг инвестиционной привлекательности Приамурья

Ведущий: Алексей Воскобойников

Добрый вечер! Сегодня в студии «Простых вопросов» руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. Тема нашей беседы – национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в Амурской области.

- Ольга Сергеевна, здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Если объяснять просто и доходчиво – что такое национальный рейтинг, для чего и для кого его придумали?



- Рейтинг был запущен 4 года назад. Был запущен и предложен бизнес-объединениями: «Опора России», «Деловая Россия», ТПП, РСПП на базе нашей площадки Агентства стратегических инициатив. Соответственно наблюдательный совет возглавляет президент Российской Федерации, президент эту идею поддержал. Ежегодно на петербургском экономическом форуме оглашаются результаты рейтинга. Рейтинг – это опрос предпринимателей, как просто и быстро вести бизнес в каждом субъекте. Отвечают в основном только те, кто ведёт бизнес на территории. Если вы предприниматель Амурской области, то вы попадаете в опросы. Если вы получали разрешение на строительство, то вы попадаете в опросы. Если вы получали разрешение на строительство в 2010 году, то можете не попасть, потому что законодательство изменилось. Наша задача – посмотреть, как федеральные законы работают в регионах. Например, есть регистрация права собственности. Когда мы начинали рейтинг, то в среднем по стране 67 дней регистрировалось право собственности. Сейчас федеральный закон позволяет регистрировать право собственности за 7 дней. Задача Росреестра и органов власти на месте, чтобы бизнес регистрировал право собственности 7 дней. Как показывает рейтинг, сейчас в среднем это происходит за 15 дней. Дальше ставим земельный участок на кадастровый учёт. В среднем по стране это занимает от 50 до 80 дней. В регионах это должно происходить в 38 дней. Мы должны приходить к реальным срокам, понятным для предпринимателя. Если вы ведёте бизнес, например, в Амурской области и знаете, что здесь регистрируете быстро право собственности, ставите земельный участок на кадастровый учёт, получаете разрешение на строительство за 100 дней. Заходя, например, в регион – Хабаровский край или Воронежскую область, должны понимать, что эти процедуры будете проходить точно так же. Задача – чтобы закон одинаково работал во всех регионах.

- Каким образом происходит оценка? Сами предприниматели ставят какие-то оценки, заполняют какие-то опросные листы, анкеты?



- Рейтинг – это не просто опросы, но и определённая методология, тематика, формулы. Мы не можем просто опросить – нравится – не нравится. Мы оцениваем не конкретного чиновника, не конкретного мэра.

- А кого или что?



- Мы оцениваем количество и качество процедур. Например, получение разрешения на строительство. Это архиважный вопрос для каждого региона. На Дальнем Востоке это очень важный вопрос. Например, мы оцениваем количество процедур. Но, когда получаем инвестиционный рейтинг. Когда региональные власти видят, что по регламенту, например, 12 процедур, а по факту 23 процедуры, то начинают говорить, как это так, по регламенту 12. Процедурой считается любое взаимодействие предпринимателя с чиновником. Если вы по одному и тому же вопросу придёте 4 раза – это 4 процедуры. Задача – быстро, эффективно, прозрачно. Дальше вы оцениваете, как сработал этот орган – быстро, профессионально, насколько компетентны сотрудники. Самым важным является межведомственное взаимодействие. Меня как предпринимателя не должно волновать, куда вы как структура дальше будете обращаться для того, чтобы согласовать мой документ.

- Можно ли расценивать национальный рейтинг как один из рычагов в борьбе с коррупцией?



- У нас есть такой показатель, как административное давление на бизнес в том числе. Когда говорим про прозрачность – это является тем фактором ухода от коррупции. Если мы развиваем сеть МФЦ, одно окно для бизнеса, то, безусловно, вы меньше контактируете с чиновником, не завязываетесь на какого-то конкретного чиновника, на какого-то конкретного предпринимателя. И у меня, и у вас, если мы ведём бизнес, равные конкурентные права – нет конкурентного преимущества. Допустим, я ближе к власти – мне быстрее. Наша задача, чтобы все законы одинаково для всех работали, чтобы бизнес развивался без барьеров. С одной стороны, все ругаются, что опросы предпринимателей – субъективный фактор.

- Безусловно, человеческий фактор никто не отменял.



- Но, если я, например, подключалась к электросетям, и подключилась за 80 дней, прошла 3-5 процедур, то я не назову больше. Получается, что в эту выборку попадают только те, кто получал эту услугу. Практика показала, что ваши предприниматели достаточно быстро, эффективно проработали с властью, и за год было 180 дней подключения к электросетям, сейчас эта процедура занимает 80 дней. Все сейчас говорят, что, мы знаем, по электросетям быстро подключаемся. Если есть ресурс для того, чтобы этого достигать, как показывает практика вашего региона, он есть, то это надо использовать. Бизнесу нужно, чтобы было быстро, прозрачно, хороший сервис.

- Предприниматель Борис Белобородов после заседания рабочей группы областного правительства, посвящённого Дорожной карте, написал у себя в блоге: «В очередной раз возникло впечатление, что отдельные чиновники воспринимают национальный рейтинг инвестпривлекательности как очередную кампанию, о проведении которой надо «отписаться» начальству, а дальше ничего делать не надо». Такой сценарий возможен? На бумаге всё красиво а по факту всё спускается на тормозах?



- Когда он это написал?

- В феврале.



- С одной стороны, я могу согласиться, с другой – нет. Есть включённость ряда чиновников, я не побоюсь этого слова – в Амурской области команда Дальнего Востока под руководством губернатора и Андрея Ивановича Донца (он возглавляет сейчас проектный офис) включена по максимуму. Нет больше такой команды, которая погружена полностью. И министр имущественных отношений и строительства, энергетика и предприниматели, которые работают по этой части, постоянно совершают контрольные закупки и дают обратную связь. По сравнению с временным промежутком 2-3 года назад власть реагирует достаточно конструктивно на критические замечания бизнеса. Я считаю, что это прогресс. Безусловно, сразу всех не удаётся включить в процесс. Когда президент на петербургском форуме оглашает результаты, говорит, кто успешный, а кто нет, любой губернатор будет погружаться в эту повестку так или иначе. Рейтинг – это не самоцель, чтобы достигнуть показателя и забыть про него. Наша задача, чтобы условия ведения бизнеса улучшались.

- Механизм работал.



- Чтобы все институты, которые существуют для бизнеса, были рабочими в течение всего года, а не от рейтинга к рейтингу. Это самое главное.

- Через какой промежуток времени всё можно будет оценить и сказать, что действительно маховик был запущен верно, всё работает, как нужно, как хотелось?



- Результаты рейтинга будут оглашены на петербургском форуме 1-3 июня. Мы узнаем, где каждое место региона Дальнего Востока, в том числе и Амурской области. До начала июня осталось ждать 2 месяца.

- Всё то, о чём мы говорим, основывается на зарубежном опыте или модель придумана у нас?



- Мы сами придумали национальный рейтинг, все иностранные инвесторы обращают внимание на него. Всё началось с того, когда президент поставил нам задачу 6 лет назад, что мы как страна должны войти в рейтинг Doing Business – рейтинг по качеству ведения бизнеса в стране, в двадцатку. Когда Агентство начало эту работу, мы были на 120 месте. Сейчас Россия занимает 40-е место в мире по ведению бизнеса. Страна оценивается по одному городу – Москве. Сейчас второй год подряд участвует Санкт-Петербург. Потому что замеряются определённые таможенные процедуры, международная торговля, там есть порт. Сейчас два города. Но страна большая, двумя городами мерить всю страну – не логично.

- Безусловно.



- Был запущен национальный рейтинг, чтобы у регионов были стимул и мотивация тянуться к тем показателям и улучшать качество деловой среды на всей территории страны.

- Это нужно не только для того, чтобы помочь внутреннему бизнесу, но и чтобы стать привлекательными для зарубежных инвесторов?



- В первую очередь, кто ведёт бизнес на территории, должен чувствовать себя комфортно, просто вести бизнес. Потому что любой инвестор – иностранный или российский – заходя на территорию любого региона, спрашивает у предпринимателя, как вы ведёте бизнес? Если что-то развивается, то это работает как сарафанное радио. Наша задача, чтобы было быстро и комфортно. Тогда инвестор будет заходить. В Амурскую область сейчас заходит очень много крупных проектов. Область должна становиться привлекательной, а делают её такой предприниматели. Призываем активно принимать участие в рейтинге.

- Спасибо! У нас в гостях была руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. Тема нашей беседы – национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в Амурской области. До свидания!

Просмотров всего: 32

распечатать