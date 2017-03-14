Валерий Паршинков

Тема: объединение изобретателей

Ведущий: Наталья Шлямова

29 марта в Благовещенске состоится уникальное новое мероприятие – первая амурская инновационная выставка, которая представит самые интересные и актуальные разработки и рацпредложения. Об этом мы поговорим с председателем регионального отделения «Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области» Валерием Борисовичем Паршинковым.

- Здравствуйте!



- Добрый день.

- Почему назрела необходимость провести выставку?



- Одно из направлений, которое мы рассматривали на Правлении «Союза промышленников», – работа с инновациями и рацпредложениями. Выяснилось, что практически большой работы в этом направлении не ведётся.

- Но предложения и разработки есть?



- Предложения поступают, поэтому на Правлении мы приняли решение ещё в декабре прошлого года – провести такую выставку.

- Какие есть интересные разработки? Вы, наверное, изучали предложения, заявки есть?



- На сегодняшний день мы выходим на финишную прямую. Сама выставка состоится 29 марта, будет работать с 9 утра и до 18:30 на базе Амурской областной научной библиотеки. В выставке примут участие представители «Сколкова», агентства поддержки инноваций (Хабаровск), агентства стратегических инициатив, венчурного фонда и ряда других организаций, от которых зависит как регистрация интеллектуальной собственности, так и финансовая поддержка венчурного фонда. Именно поддержка инновационных предложений, которые на сегодня разработаны.

- Вы называете интересных организаторов и участников – «Сколково», венчурный фонд – люди приедут из Москвы посмотреть на наши разработки.



- Да, и это представительство Дальнего Востока, которое будет принимать участие в наших экспертных группах, где мы планируем провести презентацию всех проектов, которые будут выставлены. На сегодня на нашем сайте их зарегистрировано более пятидесяти. Проекты различных тематик. Разработки хорошие. Во-первых, проекты, которые у нас на слуху – разработки предприятия «Аметис», у них очень хорошие удобрения; Институт дыхания тоже с отличными разработками. Есть разработки студентов медакадемии. Поэтому в комиссию мы включили представителей министерства здравоохранения. Так и по всем направлениям: ЖКХ – переработка различных ТБО.

- Актуально в Год экологии.



- Будут соответствующие представители, также по всем остальным направлениям, которые мы сейчас систематизируем. Такие предложения поступают. Будем приглашать специалистов со всех министерств, которые могут дать заключение о будущей судьбе этого проекта.

- Вот эта аудитория разве не знает своих людей, у которых она может брать новые разработки? У нас довольно маленький город по сравнению с другими западными регионами. Для чего проводится выставка?



- Основная цель – регистрация своей интеллектуальной собственности. Если человек что-то изобрёл, то обязательно должен получить или патент, или свидетельство, подтверждающее его изобретение.

- Будут люди на выставке, которые помогут это сделать?



- Да, на будущее. Плюс показать механизм. Если есть изобретение, то знать, куда пойти, как оформить. Основная масса этого не знает. Хотим пригласить для выступления представителей-патентоведов, которые расскажут о самом механизме: какие документы нужны, как их подготовить, куда нести, где их зарегистрировать. Обозначить механизм внедрения инновационного проекта через механизм венчурного фонда.

- Венчурный фонд – это фонд, который даёт деньги под проекты?



- Да. Необходимо доказать изобретение и доведение его до промышленного образца.

- География первой амурской инновационной выставки – пока только Благовещенск?



- Я направил письма всем главам администрации. Если в городах и районах есть какие-то хорошие инновационные предложения, мы готовы их рассматривать, дать бесплатную презентацию. Вообще все места на выставке бесплатные. Любой желающий презентовать свой проект может подать заявку. Заявки принимаем до четверга, 23 марта. Мы готовы рассмотреть, дать возможность выступить, рассказать о своём изобретении.

- Как найти контакты?



- У нас есть сайт, на который необходимо зайти – Амурская инновационная выставка, зарегистрироваться, там указаны контактные телефоны.

- Электронная форма заявки.



- Да, после чего регистрируетесь. Где-то в пятницу рассмотрим все заявки, расскажем, где будет у каждого место на выставке. Планируем полностью задействовать все три этажа Амурской научной областной библиотеки.

- Всё будет проходить в течение дня.



- Выставка будет работать в течение дня.

- В какой форме будет проходить выставка: стенды, экспонаты?



- Каждому предлагаем стол и стул, если есть – баннер, можно выставить свой макет. У нас запланирована презентация проекта, которому даст оценку экспертная группа. Всем дадим трибуну для выступления, чтобы могли рассказать о своём проекте.

- В этом году это будет первая выставка, вы будете присматриваться, делать выводы, но уже есть планы и по партнёрской выставке?



- Мы хотим сделать её традиционной, ежегодной. Выставка будет приурочена к Международному дню инновационной интеллектуальной собственности – 25 апреля. На следующий год выставка будет приурочена именно к этой дате. День-два будем работать в Амурской области, а во второй день – у наших соседей в Хэйхэ. Они сейчас просились на эту выставку, но рабочая группа определила, что в этом году мы сделаем смотр наших инновационных сил – именно амурчан.

- Конечно, было бы интересно ознакомиться и с зарубежными участниками тоже.



- Да, они предлагали своего робота, который бы подъезжал к каждому входящему на выставку, здоровался. Думаю, что в этом году посмотрим наши силы, чтобы на следующий год можно было померяться с зарубежными партнёрами. Есть очень большой хороший инновационный центр в Хэйхэ, Харбине. Там тоже хорошие разработки. Сегодня мы хотим показать именно силы нашей Амурской области этой выставкой.

- Главное, чтобы климат был хороший. Спасибо! Сегодня в студии был председатель регионального отделения «Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области» Валерий Борисович Паршинков. Мы говорили о том, что 29 марта в Благовещенске состоится первая амурская инновационная выставка, на которой будет много интересного, в том числе для людей бизнеса, людей, обладающих различными средствами инвестиций, желающих их совершить.



- Приглашаем на выставку, всего доброго.

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