Тема: больничные клоуны

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! Один из самых сложных жизненных моментов – это когда болеют наши дети. Мы зачастую не знаем, как им помочь, как облегчить их страдания. Сегодня уже доказано, что болезнь отступает, когда в палату к больному ребёнку заходит клоун. У нас в гостях Александр Кудрявцев, профессиональный актер и музыкант, один из лидеров всероссийского движения больничных клоунов.

- Здравствуйте, Александр.



- Здравствуйте.

- Вы – профессиональный артист, выпускник знаменитого Щепкинского училища, выпускник Гнесинки, пианист – и вдруг больничная клоунада. Почему она случилась в вашей жизни?



- Потому что это свобода, это импровизация. Когда к нам на четвёртом курсе пришёл Костя Седов, первый больничный клоун, и рассказал про идею больничной клоунады, мне показалось, что это замечательная профессия. Во-первых, можно самому творчески раскрыться; во-вторых, приносить реальную пользу.

- Чем больничный клоун отличается от циркового?



- Аудиторией. Точно так же, как есть не только цирковые клоуны, но и уличные, и театральные. В зависимости от публики они существуют по-разному. Я считаю, что мы ближе к уличным клоунам, если брать нашу генеалогию. Мы существуем для нашей аудитории в соответствии с её потребностями, с тем, где она находится. А находится она в больнице.

- Ваша аудитория специфичная – больные дети, слёзы, страдания, одиночество, тягость больницы, и вдруг – клоун. Заходишь в палату – и что дальше? Какими глазами чаще всего встречают?



- Совсем недавно я лежал в больнице. Мне повезло, я там редко бываю (улыбается), и понял на собственном опыте, какие глаза. Потому что для меня больница, как тюрьма, потому что это изоляция.

- «Кошмар со всеми удобствами», – как говорила Фаина Георгиевна.



- Да, совершенно верно. Это сравнимо с войной, потому что люди борются, это смертельная опасность. Так не хватает какой-то радости, простого человеческого общения. Поэтому в 99 % случаев встречают радостные глаза.

- Есть какие-то особенности? Например, ребёнок после операции, ему нельзя смеяться – шов разойдётся.



- Особенности у каждого человека. Наша задача – найти подход к каждому. В этом наша сила – мы меняемся: можем найти подход и к самому маленькому, и самому старенькому. Можем работать и с родителями, и с медицинским персоналом тоже. У всех свои нужды, своя боль.

- Родителям нужен больничный клоун? Допустим, сидит заплаканная мама у кровати больного ребёнка – и тут вы заходите, когда не до кого и не до чего.



- Радость нужна всем. Для меня самые тяжёлые воспоминания, но и одновременно светлые, когда заходишь в палату и видишь маму, у которой ребёнок в этот момент на операции. Она сидит и сдерживает в себе тяжёлые эмоции. Ты заходишь, и она может поплакать, ей от этого становится легче, потому что она раскрывается как-то. Это большая ответственность и большое счастье, и большая боль в то же время.

- Если в больнице лежат детдомовские дети, они отличаются от домашних?



- Да.

- Чем?



- Они хотят больше нежности.

- Им её не хватает.

- Да.

- Медицинским работникам клоун нужен или вы им мешаете, раздражаете и путаетесь под ногами?



- Для этого нужно обучать клоунов, готовить их, чтобы мы не мешали. Мы этим и занимаемся, чтобы помогать и поддерживать. Очень часто медицинским работникам не хватает радости, потому что работа очень тяжёлая. Они видят клоунов и говорят: «Наконец-то клоуны пришли, покажите нам что-нибудь, мы хотя бы на секунду отвлечёмся». Иногда нас зовут для участия в процедурах, потому что ребёнка нужно отвлечь от боли, от страданий. Например, говорят – послушайте, нам сейчас уколы надо делать, так боль легче переносится.

- Помогает отвлечься.



- Иногда мы нужны, чтобы работать с очень активными детьми, которые разносят отделение.

- Просто в куски всё вокруг.



- Поэтому, если мы понимаем, зачем нужны, если можем всё это донести, то тогда нас воспринимают хорошо.

- Вы прилетели в Благовещенск с какой целью?



- Я прилетел с очень ответственной целью и очень для меня почётной – поделиться своим опытом. Я занимаюсь клоунадой почти шесть лет. Хочу поделиться опытом, помочь местным клоунам, молодым.

- Начинающим.



- Помочь найти себя в этой профессии.

- У нас больше этим занимаются волонтёры, для них это не профессия, а больше пища для души.



- Я очень осторожно отношусь к понятиям «профессионал» и «волонтёр», у них разные значения, поэтому очень легко перепутать, кто есть кто. Для меня нет профессионалов или волонтёров, а есть хорошие клоуны и плохие. Если ты приходишь делать какую-то работу, то должен делать её хорошо. И без разницы – платят тебе за это деньги или нет.

- Что категорически нельзя делать?



- Есть у нас прописанный кодекс, и для меня самый большой грех, за который меня не берём в больничную клоунаду, – отсутствие умения сопереживать, отсутствие эмпатии, агрессивность. Люди бывают разные, разный опыт, кто-то более мягкий, кто-то более жёсткий. Это не означает, что человек плохой. Артисты могут быть жёсткими, агрессивными, агрессивно реагировать на стрессовую ситуацию. Поскольку мы постоянно находимся в стрессовой ситуации, не можем брать людей, которые эту стрессовую ситуацию будут ещё больше усугублять. У нас импровизация.

- Есть какая-то детская судьба, которая осталась зарубкой на душе? Запомнилась?



- Много таких судеб, и это уже не совсем профессиональный момент, а более личный. Я всегда боюсь его касаться, потому что он достаточно болезнен. Есть радостные моменты. Допустим, когда ты видишь ребёнка – сначала он не ест, потом ест; не может ходить, потом начинает ходить.

- Неделю назад глаза были полные слёз, а сегодня в них радость.



- Да, наша задача поддерживать.

- Надежду до последнего.



- Не концентрироваться на собственных переживаниях, не погружаться внутрь себя, а, наоборот, отдавать радость, энергию, эмоции. Только тогда мы можем быть действительно полезными, и сами не выгорать и получать большую радость.

- Медицинское начальство радо вам?



- Медицинское начальство нуждается в том, чтобы оно могло нам доверять. Это зависит от нас, как мы себя преподнесём, как мы о себе расскажем. Когда мы рассказываем о себе правильно, оно нам радо.

- Спасибо большое. Это были «Простые вопросы» для Александра Кудрявцева, профессионального актера и музыканта, одного из лидеров всероссийского движения больничных клоунов и просто с человека с добрым сердцем и чуткой душой, он пускает в нашу жизнь лучики надежды и веры. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.



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