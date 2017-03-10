Наталья Климова

Тема: лечение больных детей: Россия или заграница

Ведущий: Алексей Воскобойников

Нельзя не заметить то количество благотворительных марафонов, публикаций в соцсетях, волонтёров на улицах и торговых центрах, призывающих финансово помочь больным детям. На что действительно собирают деньги, кто их собирает и всегда ли есть целесообразность лечения за границей – об этом сегодня поговорим с главврачом медицинского центра, членом правления Амурского союза женщин Натальей Климовой.

- Здравствуйте, Наталья Викторовна!



- Здравствуйте, Алексей.

- Наталья Викторовна, сборы средств идут повсюду и непрерывно: действительно ли увеличилось число тяжелобольных детей?



- Во всём мире благотворительность является неотъемлемой частью оказания медицинской помощи. Потому что сама по себе медицинская помощь очень часто бывает дорогой, и не у каждого есть возможность получить именно тот метод лечения, поэтому на него приходится собирать дополнительные средства. Это происходит даже на государственном уровне. Благотворительные марафоны, которые мы видим на центральных каналах, говорят об этом. Хотя у многих вызывает вопросы, потому что кажется, если всё государство об этом говорит, значит, можно найти возможность и помочь этим детям бесплатно. К сожалению, не всегда есть такая возможность у нас в стране, приходится привлекать специалистов из-за рубежа. В частности, федеральные клиники имеют такую практику: они приглашают на некоторые операции специалистов из-за рубежа, на это тоже необходимы деньги.

- В любом случае это дешевле, чем поехать туда?



- Естественно, это дешевле, тем более наши специалисты получают возможность учиться. Здесь совместную помощь с зарубежными специалистами организовать гораздо проще. Для этого во всём мире существуют благотворительные фонды, в России их тоже очень много – и на федеральном уровне, и в Амурской области в том числе. В частности, это региональное амурское отделение «Российского детского фонда», которое присутствует у нас. На сегодня у нас есть несколько благотворительных фондов, например, благотворительный фонд «Мама», учредителем которого является Амурский союз женщин. На сегодняшний день там работают именно мамы, у которых самих проблемные дети.

- Какие проблемы чаще всего становятся причиной сбора средств?



- Сейчас вы можете наблюдать по городу волонтёров с ящиками для сбора денег. В частности, озвучено три фамилии – три ребёнка – практически всем троим необходима, по мнению родителей, реабилитационная помощь за рубежом, в частности, в Китае. Сейчас это стало не то, что модно, но востребовано. Считается, что китайские и корейские клиники обладают большим потенциалом, потому что помощь они предлагают комплексно. Может быть, в ряде обстоятельств ещё и потому, что люди здесь не находят такого комплекса или такого отклика от специалиста.

- Не находят – не значит, что этого нет?



- Абсолютно не значит, что этого нет. Потому что в России на сегодня очень много специализированных центров – как государственных, так и частного порядка, такие же, как и за рубежом. Туда обращаются люди, эти центры предлагают аналогичные виды помощи за гораздо меньшую стоимость.

- В чём проблема? В недостаточности информированности?



- И это в том числе. Поэтому Амурский союз женщин уже в течение третьего года реализует грант по созданию и функционированию информационного ресурсного центра для семей, где есть дети с ограниченными возможностями. С помощью женсоветов мы провели анкетирование по области, собрали и распространили информацию о том, что мы можем такую помощь оказывать – и очно по записи, и заочно, бесплатно для таких семей. Это нужно для того, чтобы вместе с родителями разобраться в проблеме их ребёнка. Многие родители даже не знают, какое у них заболевание, какова его природа, каковы его причины и последствия, что они должны делать, чтобы улучшить качество жизни своего ребёнка. Мы в этом помогаем, смотрим, какую помощь они уже получили, в каких органах находятся на учёте, как часто обращаются за медицинской помощью, какой вид медицинской помощи получают – как у нас в области, так и обращаясь за её пределы. По результатам анкетирования получилось, что всего лишь 20 % детей вместе с родителями обращаются и получают эту помощь регулярно. О её адекватности приходится судить отдельно, привлекая экспертов, потому что очень часто они пользуются методами, которые на сегодняшний день уже не могут считаться эффективными. Конечно, они не во многом разбираются. Хотя есть другая категория родителей, которые, прежде чем тратить деньги и обращаться с ребёнком за помощью, в этой проблеме постарались разобраться теоретически и практически. Есть многие родители, которые консультируют своих товарищей по несчастью – таких же родителей.

- Продвинутые люди.



- Что более эффективно, чем многие доктора. Потому что они точно знают, в каких центрах были, характеристику медицинских методов, конкретных специалистов, к которым стоит обращаться, на их взгляд. Потому что они имеют уже возможность сравнивать.

- Здесь палка о двух концах. Они могут дать совет относительно своего опыта, с чем они столкнулись. Болезни разные – диагностика разная.



- Да, поэтому считаем, что участие врачей в этом выборе, дискуссии и постоянном диалоге, который идёт, необходимо. Просто для того, чтобы вместе попытаться разобраться в предложениях, медицинской помощи, реабилитации, различных сложных вопросах. Если мы как доктора не знаем какие-то моменты и нюансы, это не странно, потому что методики постоянно совершенствуются – какие-то заимствуются из-за рубежа, какие-то вновь вводятся у нас. Мы привлекаем своих коллег, обращаемся к специалистам, на понятном языке стараемся разобраться во всех нюансах с тем, чтобы потом эту консультацию предоставить пациентам.

- Хочется понять: почему люди в большом количестве, узнав о какой-то серьёзной проблеме, или не совсем серьёзной, стремятся всё-таки уехать за границу? Дело не только в слабой информированности, ведь стоит это очень дорого – порой это всё состояние, что есть у людей, даже сверх того. Люди продают квартиры, закладывают автомобили, скидываются все родственники. Не поверю, что людям лень или некогда навести справки, найдя аналогичное лечение здесь.



- Им, может быть, и не лень, и не некогда, возможно, просто не знают, каким образом это сделать, не всегда получают те ответы, которые хотели бы услышать, плюс уровень общения не всегда позволяет сориентироваться в этой информации. Никто не отменял момент, что везде хорошо там, где нас нет. Всегда верится, что где-то…

- Заграница нам поможет.



- Да. Странно предположить, что, приехав туда, отдав огромное количество денег, получив какой-то вид помощи, вернуться и всегда будут нужны тому доктору, и будет возможность к нему обратиться и попросить объяснения по поводу близких и отдалённых результатов. Конечно, таких людей в основной своей части жалко. Прежде, чем пускаться во все тяжкие, закладывать своё имущество, брать огромные кредиты, хотелось бы посоветовать немножко разобраться в тех возможностях, которые у них есть и которые они могли бы реализовать, не тратя деньги всех своих близких и родственников, не закладывая квартиры. Хотелось бы остановить их в том страхе, поиске, который они осуществляют в состоянии стресса, чтобы они попытались сориентироваться в проблеме и том спектре услуг, которые есть у нас. Во многих случаях доктора скажут, где они могут получить такую помощь и каким образом.

- Не всегда люди идут на поводу у страха, иногда всё-таки наводят подробные справки. Оказывается, что есть очереди, надо ждать два месяца, полгода. Люди боятся ждать. Можно понять: ребёнок у них единственный, это же не автомобиль, который можно поменять.



- Мы говорим об очередях для диагностики, лечения, но когда люди готовы собрать серьёзную большую сумму средств, чтобы выехать за рубеж, и в то же время уточнить, в каких условиях они это могут получить здесь. Очередность может быть не взята в расчёт, потому что многие платные услуги, естественно, оказываются вне очереди. Можно найти центры, которые этим занимаются как на уровне бесплатной медицинской помощи, то есть необходимо специализированное направление, так ив рамках платных услуг. Всё можно решить, всё-таки нужно быть информированным, привлекать специалистов-консультантов.

- Не стесняться спрашивать, уточнять.



- Не стесняться спрашивать, потому что сейчас масса обращений в то же министерство здравоохранения, на сайты медицинских организаций, вплоть до президента, с какими-то своими проблемами: кто-то их оскорбил, обидел, не так помощь оказали. Когда реальная проблема, люди обходят стороной такие возможности – обращение на горячую линию, на сайт министерства. Работа ведётся постоянно, и любое обращение сразу обсуждается.

- Отзывчивых и добрых людей немало, но не все доверяют тем, кто собирает деньги. Например, тем же волонтёрам, они не всегда выглядят убедительно, люди не готовы отдавать им деньги. Вы можете повторить названия тех фондов, которым действительно можно доверять?



- У нас есть официальные благотворительные фонды, которые сотрудничают с докторами. Они официально принимают заявления от пациентов, со всеми бумагами. В каждом конкретном случае, если мамочки в чём-то не разбираются, то всегда привлекают меня или других докторов, чтобы им пояснили. Если какие-то вопиющие случаи получения ребёнком помощи, то сразу их решаем в официальном порядке. Если вы желаете проявить свою благотворительность и помочь кому-то, делайте это целенаправленно и через организации, которые имеют на это разрешение. Деньги потом можно официально отследить.

- Давайте назовём эти фонды.



- Прежде всего амурское отделение «Российского детского фонда», есть сайт, всегда можно найти контакты, и благотворительный фонд «Мама», занимаются непосредственно мамочки, близко сталкивающиеся с этими проблемами.

- Спасибо большое. Это были «Простые вопросы» для главврача медицинского центра, члена правления Амурского союза женщин Натальи Климовой. Будьте, пожалуйста, здоровы! Увидимся.



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