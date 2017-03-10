Тема: фальшивое гражданство

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! В нашей жизни иногда случаются вещи, которые находятся за гранью здравого смысла и понимания. Например, когда российское государство выдаёт своим гражданам фальшивые паспорта. Бывает и такое, а потом говорит, что это ваши проблемы, решайте их сами. И человек остаётся один на один с этой фальшивой бумажкой. Сегодня гостья нашей студии Елена Поминова, жительница села Гонжа (Магдагачинский район). Её семья в полном составе – 5 человек – оказались ненастоящими гражданами России.

- Здравствуйте, Лена.



- Здравствуйте.

- В каком году ваша семья приехала из Туркменистана в Гонжу?



- Из Туркменистана в Гонжу мы приехали в 2005 году, в апреле месяце.

- Уже 12 лет.



- Да.

- Вы прошли всю процедуру оформления российского гражданства?



- Да, начиная с временного проживания, потом подали документы на гражданство в конце ноября 2007 года. В июле 2008 года нам выдали паспорта Российской Федерации, в отделении ОФМС Магдагачи.

- В вашей семье – муж и трое детей.



- Две дочери приехали с нами из Туркменистана, а сына родила здесь в июне 2005 года.

- Замечательно, граждане России, поздравляем, получили паспорта. Живёте, работаете. Всё хорошо. Что дальше?



- Живём, работаем, считаем себя гражданами России – всё как положено. Через два года мужу исполняется 45 лет, он едет получать паспорт по возрасту. Без проблем его меняет. Проходит ещё два года. Старшей дочери исполняется 20 лет, она обращается в это же отделение ОФМС с тем, чтобы поменять паспорт. Ей было отказано в связи с тем, что она не является гражданкой России.

- Как такое может быть? Почему?



- Пришло письмо в связи с тем, что она не гражданка России и не может поменять паспорт. Следом получили решение ОФМС, что вся наша семья получила паспорта незаконно. То есть я, муж, старшая дочь, и младшим детям в свидетельствах о рождении было поставлено, что они приобрели гражданство Российской Федерации, но…

- Первая реакция на это?



- Слёзы и паника.

- Что вы сделали не так? Вы всё так сделали?



- Мы собрали всё – от корки до корки, все документы, которые я сдала лично в руки. Проверили, сказали, что всё в порядке, попросили позвонить через три месяца. Был ноябрь, я позвонила в марте. Елена Геннадьевна поговорила со мной не в корректной форме, сказала, что люди ждут годами, а вы захотели через три месяца. Думаю, ладно…

- Будем ждать годами.



- Подождём.

- Прошло время, где-то числа 10 июля 2008 года я звоню ей и говорю: «Елена Геннадьевна, что с нашими документами?» Она мне сказала – приезжайте, вам дали добро, получайте паспорта. Мы собираемся, платим госпошлину – муж, я, дочери на тот момент уже исполнилось 16 лет. Приезжаем и получаем три паспорта.



- Счастливые, довольные.



- Естественно.

- А стали разбираться – целое уголовное дело. Что выяснилось? Кто виноват? Она виновата?



- Её судили в феврале 2013 года. В приговоре даже не халатность, не злой умысел, а какая-то личная заинтересованность. Какая личная заинтересованность? Она нам не родственница, она мне не подруга, я знать не знаю этого человека. Мы столкнулись с ней…

- По обстоятельствам.



- Да. Какая личная заинтересованность?! В итоге её освободили от уголовной ответственности в связи с её раскаянием и помощью следствию.

- Она оказывала помощь следствию и искренне раскаялась.



- Да.

- И её освободили от уголовной ответственности.



- Да.

- Что у вас?



- По решению суда у нас должны были изъять паспорта и выдать вид на жительство. Этого всего сделано не было. На суд нас не вызвали – ни в качестве свидетелей, ни в качестве…

- В Магдагачинский районный суд?



- Да-да. Ни в качестве потерпевшей стороны. О том, что был суд, я узнала где-то через 1,5 года. Мне подсказали, чтобы я запросила решение суда по данному делу. Я запросила. В принципе мы имели полное право стать гражданами Российской Федерации.

- Из-за чьего-то преступного умысла, халатности, как угодно, вы стали «фальшивыми» гражданами Российской Федерации.



- Да.

- Дело сделано. Как дальше себя ведёт государство? Что вам говорят?



- Естественно, я стала обращаться и в ОФМС Москвы, и ОФМС Благовещенска. Везде одно и то же. ФМС Москвы отписывает в ФМС Благовещенска, Благовещенск нам присылает, что, сдавайте паспорта, начинайте всю процедуру получения сначала.

- Почему вы должны заново проходить этот адов круг?



- Меня тоже этот вопрос мучает.

- Ответа на него никакого нет?



- Нет. Я пытаюсь объяснить, что мы не нарушали закон, сдали все документы. Почему должны отвечать за того, что кто-то куда-то не доложил, не положил, забыл? Мы здесь при чём?! На данный момент условия, которые нам ставит ОФМС…

- Какие?



- Сдать паспорта Российской Федерации, обращаться в посольство Туркменистана в Москве – сначала заочно, а потом надо ехать в Москву. Извините, это не билет взять за 150 рублей, чтобы доехать из Гонжи до Магдагачи. Я даже не представляю, как всё это выглядит. Единственное, нам дают поблажку, как выяснилось, идут на уступки, что не надо пересекать границу Россия – Туркменистан и обратно.

- Делают вам милость.



- Да. Большое спасибо, конечно.

- Из России не выезжайте, поезжайте в туркменское посольство и оттуда пешочком идите до паспортных высот.



- Да-да.

- Ни извинений, ни объяснений. Государственная система сделала брак, преступный брак. Значит, нет должного контроля, порядка. Всё просто в этой жизни.



- Я тоже спрашивала, почему эта ситуация вылезла только через четыре года? Получали паспорта в 2008, а в 2012 году всё вылезло. Получается, нет никакой отчётности по выдаче паспортов. Вот вам, Елена Геннадьевна, кипа паспортов.

- Пишите, что хотите.



- Кому хотите выдавайте и на своё усмотрение. Вышло именно так. Если бы кто-то контролировал процесс выдачи паспортов, обоснованности выдачи, этого всего не случилось бы. С неё бы спросили хоть через полгода, через год. Елена Геннадьевна, отчитайтесь раз в квартал, раз в полгода, раз в год – куда вы отдали три паспорта? Кому и на каком основании?

- Конечно. Это же не просто какая-то справка от ветеринара, и та строго имеет форму и номер.



- Да-да! Получается так: я должна была взять, спросить у неё на нас приказ, позвонить в ОФМС Благовещенска и спросить, действительно ли всё так? Я даже подумать не могла, что такое может случиться!

- Конечно, мы никто не думаем, когда нам выдают паспорт. Мы расписались и всё. Это же государство даёт, а не какая-то баба Маша на коленке выписывает. Государство должно настолько всё предусмотреть, чтобы, если и всплыла ошибка по каким-то причинам, тут же была замечена. Должен быть тройной, десятерной контроль, проверки. Это судьба человека. Теперь ваши паспорта фальшивые, до первого сержанта Петрова. Допустим, не понравились вы ему на вокзале, он потребовал предъявить паспорт.



- Кстати, мой паспорт нормальный.

- А как вы живёте?



- Вот так живу и живу. Ещё никто ни разу мне не сказал, что ваш паспорт недействительный. Как-то же живём.

- Это же не жизнь, внутри постоянно вибрирует тревога и неуверенность.



- Само собой.

- Не чувствуешь себя полноценным человеком.



- Сейчас Надя уже взрослый человек, ей 24 года.

- Старшая дочь.



- Да. Она смотрит мне в глаза, прекрасно понимает ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Она вышла замуж за гражданина России. Не может поменять паспорт ни по возрасту, ни перейти на фамилию мужа. В свидетельстве о браке запись, что она стала Онищенко, а в паспорте до сих пор Поминова. Юля выросла, человеку 18 лет, прекрасно понимает, что произошло, смотрит на меня. Ей надо ехать учиться. Она не сможет, потому что, кроме свидетельства о рождении на туркменском языке, у неё ничего нет. Естественно, она будет встречаться с молодым человеком.

- У неё жизнь впереди.



- Захочет выйти замуж. И что мы будем со всем этим делать? Растёт Дима, который здесь родился, Россия не хочет принципиально считать его своим гражданином.

- Почему? Он же в России родился.



- Обращайтесь в посольство Туркменистана, если Туркменистан от него откажется (у меня целая кипа бумажек лежит), то по факту рождения дадим российское гражданство.

- А если не откажется? Закапризничает? Всё, он будет крепостной Туркменистана, рождённый в Гонже Магдагачинского района? Какой ещё есть вариант? Может быть, в суд обратиться?



- Наверное, быстрее всего только через суд. Факт проживания, а там я не знаю.

- Прошу считать эту программу официальным обращением к руководству амурской полиции и прокуратуры, власти и всему здравому смыслу: разберитесь по-человечески в истории Поминовой. Исправьте собственные ошибки. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. Будьте внимательны, когда получаете паспорта. До свидания.



Просмотров всего: 83

распечатать