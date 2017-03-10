Игорь Емшанов

Тема: электронное правосудие

Ведущий: Наталья Шлямова

С 1 января 2017 года в судах общей юрисдикции заработал сервис «Электронное правосудие». Насколько он прост в использовании и обрёл ли уже популярность, поговорим с заместителем председателя Благовещенского городского суда Игорем Сергеевичем Емшановым.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- Рассмотрим простую ситуацию: собрался человек в суд, купил некачественный товар, а продавец отказывается возвращать деньги. Экспертиза пройдена, чеки на руках. Хочет подать заявление в суд из дома. Что нужно сделать?



- Вы описали обычную стандартную ситуацию, с такими случаями встречаемся каждый день. С некоторого времени заявление можно подать, не выходя из дома, в электронном виде. Достаточно обратиться на официальный сайт суда, нажать на соответствующую опцию – обращение в электронном виде. Далее программа пошагово вас приведет к «Личному кабинету», где вы сформируете обращение, которое в электронном виде поступит к нам.

- Какие кнопки там есть? Вся информация на бумаге, а сканера дома, например, нет. Как быть, фотографировать?



- Можно обратиться в двух форматах: сформировать обращение в отсканированном виде, предварительно подготовить бумажный носитель, подписать его, отсканировать и направить нам либо, если у вас на руках присутствует усиленная квалифицированная цифровая подпись, вы можете сформировать электронный документ без предварительного бумажного документирования, подписать цифровой подписью, прикрепить соответствующий файл. Он также нами будет получен и рассмотрен.

- Электронную цифровую подпись, так называемую ЭЦП, в области имеют единицы?



- К настоящему времени, мы работаем более трёх месяцев, ни одного обращения с усиленной квалифицированной цифровой подписью не было.

- Если нет ЭЦП, я могу сфотографировать документы на мобильный телефон?



- Да, пожалуйста.

- Надо соблюдать формат.



- Необходимо соблюсти соответствующий технический формат. То есть любая фотография вашего бумажного документа нам подойдёт, если она читаема, подходит по соответствующим размерам и «открывается», условно говоря.

- Есть какие-то подсказки о том, что нужно соблюдать: формат, размер?



- Естественно, система вам всё подскажет, есть достаточно подробный порядок обращения в электронном виде, с ним необходимо ознакомиться. Программа вас не пустит дальше, если вы не ознакомитесь. Там всё достаточно просто и понятно написано.

- Важное условие: человек должен быть зарегистрирован на портале госуслуг.



- Не совсем так. То, о чём мы говорим, это подтверждение личности, потому что анонимно в суд обратиться нельзя. Чтобы работала система, необходимо подтвердить свою личность. Есть два возможных варианта: единая система идентификации и аутентификации, учётная запись, которая формируется на сайте госуслуг и используется довольно часто, например, для получения загранпаспорта. Если гражданин имеет эту учётную запись, то через неё можно свободно к нам обращаться и этим пользоваться.

- На ваш сайт.



- Да, всё происходит через наш сайт. Второй путь – усиленная квалифицированная электронная подпись. Когда гражданин владеет на материальном носителе.

- Флешечка такая.



- Да, владеет цифровой подписью, самостоятельно формирует электронные документы. При этом нет необходимости что-то делать на бумаге. Можно совершенно уйти от бумажного оборота, подписывать готовые электронные документы, готовые файлы. Подписывать электронной подписью и отправлять нам.

- В некоторых электронных услугах есть такая вещь, что сначала ты всё заливаешь, а потом ещё лично несешь. У вас такого нет?



- Это не наша история. Гражданину на бумаге дублировать ничего не нужно.

- Прийти на заседание.



- Это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о ситуации обращения в суд. Система не освобождает от необходимости участвовать в судебном заседании лично, так как необходимо защитить свои права, привести свою позицию, вы вправе выступить устно. Это совершенно другой вопрос. Обращение в суд электронно не обязывает гражданина всё дублировать на бумаге. Электронного обращения будет достаточно. Когда суд формирует свои электронные документы, обязан делать дубликат на бумаге и хранить его при деле.

- Принести на заседание бумажные носители – оригиналы.



- Не совсем так. Гражданин вообще ничего не обязан делать на бумаге, а вот суд, когда выносит решение, может передать гражданину электронный вариант этого решения, но при этом обязан сохранить у себя бумажный носитель при деле.

- Если говорить о технической стороне этого процесса, нашла интересную статистику, что электронные сервисы в принципе не у всех сразу начинают работать. Особенно, когда люди загружают документы, происходят какие-то сбои. По России есть статистика, что с начала года поступило 17 тысяч электронных документов, половина из них была отклонена. Есть ли у нас такие ситуации и почему они возникают?



- Мы с вами говорим сейчас о технической стороне дела, потому что электронное обращение предусматривает определённые требования к форматам документа, инструментам, которые используются, наличию или отсутствию цифровой подписи и так далее. Я полагаю, что та статистика, которую вы приводите, касается технической стороны вопроса. Просто появились новые требования и соответственно новые отклонения. Хочу сказать, что в нашем Благовещенском городском суде такие технические отказы единичны.

- Почему они возникают?



- У нас, слава богу, всё обошлось. Все те обращения, которые имели место, с технической стороны нас устраивали почти во всех случаях.

- Человек увидит, что его обращение отклонили именно по технической причине?



- Конечно. Человеку это будет сообщено доступным образом.

- Сроки сохраняются, если что-то не догрузилось по технической причине или продлеваются?



- Боюсь, что нет. Если отклонили, то в этой ситуации нет.

- Много ли граждан обратилось в «Электронное правосудие»?



- В настоящее время – 3 с небольшим месяца – к сожалению, немного – порядка 50 обращений сейчас находится на рассмотрении.

- А в год сколько приходит?



- Значительно больше. В прошлом году Благовещенский городской суд рассмотрел порядка 11 тысяч гражданских дел. Я не считаю уголовные дела, дела об административных правонарушениях и так далее.

- Капля в море, но потенциал есть.



- Причём большой.

- Вы заинтересованы в продвижении «Электронного правосудия»?



- Безусловно.

- Не так, чтобы это делалось в целях исполнения президентского поручения.



- Очень заинтересованы. Потому что, во-первых, мы ведём речь о доступе к правосудию, для граждан это большой плюс, так как они не теряют время при обращении в суд и достаточно быстро получают всё назад. Во-вторых, это электронная система, позволяющая всё контролировать и допускать меньше ошибок. Меньше ошибок, соответственно все будут довольны.

- В чём меньше ошибок? Получили документы на рассмотрение.



- Арбитражные суды с таким инструментом работают очень давно, а суды общей юрисдикции только-только стали информатизироваться. Потому что суды общей юрисдикции в Амурской области в 2016 году рассмотрели порядка 250 тысяч дел. Это огромный объём. Чем больше объём, тем велика вероятность какой-либо ошибки – технической, судейской и так далее. Система позволяет видеть всё это в одном месте, и контролировать прохождение дел становится значительно проще – порядку принятия решения.

- Цепочка не увеличивается для прохождения этого дела, тот же самый судья получает это дело?



- Конечно.

- Как действует механизм попадания к конкретному судье? Как это происходит?



- Отдел входящей корреспонденции получает сейчас обращения в электронном виде, далее идёт процесс передачи по отделам, судье. Процесс в этой части сохраняется.

- По сути новый канал связи.



- Да, новый, доступный, очень удобный канал связи. Хочу обратить внимание, что не только можно подать документы, но и получить документы, что очень важно. Теперь не нужно ходить за судебным решением.

- Можно получить по электронной почте?



- В «Личном кабинете». Он имеет функцию не только подачи заявления, но и отслеживания движения всего дела. Туда же выгружается итоговые судебные документы по вашему делу.

- Решению в последствие можно давать ход.



- Безусловно, это полноценный судебный документ, только выполненный в электронной форме и подписанный усиленной квалифицированной подписью судьи.

- Равноценное использование.



- Да.

- Мы привыкли видеть подпись, синюю печать.



- Здесь точно такая же подпись, только цифровая.

- Спасибо. У нас в гостях был заместитель председателя Благовещенского городского суда Игорь Сергеевич Емшанов. Мы говорили о том, как продвигается система «Электронное правосудие». Она продвигается. До свидания.



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