Дмитрий Макаров

Тема: продажа кота за 5 миллионов рублей

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! Недавно все новостные рейтинги побила новость о том, что благовещенец продал кота-экстрасенса за 5 миллионов рублей. Хозяин усатого на полном серьёзе уверяет, что его питомец обладает экстраординарными способностями. Сегодня этот человек у нас в студии – свои «Простые вопросы» я задам Дмитрию Макарову.

- Здравствуйте, Дмитрий!



- Добрый день.

- Как человек, у которого жил кот-экстрасенс, вы прекрасно понимаете, что наша камера тоже обладает волшебными способностями: когда человек говорит неправду, видно всё. Многие обжигались, большинство чиновников во второй раз даже не приходят. Как вы обнаружили, что ваш красавец-кот обладает экстрасенсорными способностями?



- Стоит сделать одно небольшое отступление по поводу моего утверждения, что кот – экстрасенс. В некотором роде для своего объявления я преувеличил те способности кота, которыми, на мой взгляд, обладают абсолютно любые кошки. Потому что цель моя была лишь одна – продать кота. И, естественно, на ту цену, которую я указал в объявлении, я абсолютно не рассчитывал. И если бы это объявление не было подхвачено СМИ, ничего бы этого не случилось. Поэтому гипертрофию свойств кота я транслировал дальше.

- То есть кот не обладал никакими волшебными качествами: не проходил сквозь стены, не читал мысли? Ничего в нём не было?



- Ну, почему не было? Кот заставлял меня покупать ему еду. Я вечером вставал.

- Да все коты заставляют – они орут благим матом, попробуй не купи.



- Но мы же не можем утверждать, что это не экстрасенсорные способности кота? Дальше – проходить сквозь стены. У меня есть животные, с которыми он не подружился, мне приходилось его запирать, чтобы все остались целые и здоровые. Но каким-то образом он оттуда исчезал. Всё равно оказывался в этой куче-мале. Я не могу утверждать, как это произошло, потому что я этого не видел.

- Он читал мысли, управлял хозяином – я об этом читал, вы так говорили.



- Как управлял – заставлял меня ходить в магазин, написать вот это объявление. Понимаете? (улыбается)

- Вы так шутите? У вас, наверное, много свободного времени и вы решили поиграться?



- Во-первых, свободного времени действительно много. Во-вторых, действительно хотел продать кота, поэтому разместил такое объявление. Подчёркиваю, со своим видением его способностей, не рассчитывая на дальнейший успех и раскрутку этого дела. Когда кот был продан…

- Кто купил кота?



- Когда появился экстрасенс, я сказал – приходите, проверяйте. Вот моё мнение, моё отношение: я думаю, что он ходит сквозь стены. Если вы готовы в это поверить и готовы заплатить, то это уже явно не моя проблема. Я же не обманываю человека. Говорю, что считаю это так. А как вы считаете, это уже…

- Экстрасенс купила на раз?



- Это была достаточно сложная задача. Мне поступило огромное количество звонков, в основном гневных. Жители Благовещенска пытались убедить меня в том, что я идиот, а я пытался убедить их в том, что если вы не хотите или не верите, я вас не заставляю покупать…

- И тем более звонить.



- И в кошелек к вам не лезу. И звонить и что-то говорить мне не нужно. Но среди всех звонков оказался один от «интересной дамы», которая сказала, что хочет посмотреть животное. Дама сразу сказала, что купить за 17 миллионов не готова.

- Цена была – 17 миллионов?



- Да, но всё равно отметила: о цене – договоримся. Она меня зацепила каким-то образом. В итоге я пригласил её в гости для смотрин. В собственный дом привёл. Она предложила первую цену – миллион. Тогда у меня сложилась в голове такая картина: если она не жалеет своего времени – дама из Новосибирска – довольно обеспеченная, видя по внешнему виду, по тому, как она себя преподносит, то я решил поторговаться. Сторговались за 5 миллионов.

- Прекрасен, чуден божий свет. Зачем вам публичность? Зачем вы об этом рассказали журналистам? Зачем пришли в студию? Продали – и продали.



- Всё было не так. Во-первых, изначально тему подхватили сами журналисты. Я хочу выразить большую благодарность вашему холдингу – Амур.инфо и «Альфа-каналу» – благодаря вам я заработал вашу зарплату за сколько?

- За 5 лет.



- Заработал за 2 дня. Вы создали этот информационный резонанс. Я просто разместил объявление. К нему можно отнестись как к шутке, но каждое слово такое, что доказать обратное невозможно. И камера не сможет доказать ложь, потому что невозможно доказать то, что мы не видим. Это всего лишь мои утверждения. И покупать или не покупать – совершенно точно зависит от человека.

- Это всё понятно. Деньги вы заработали.



- Да.

- Мы вам создали – за что вы нам благодарны?



- Пиар!

- Зачем вам пиар?



- Поначалу он был мне не нужен. Абсолютно.

- Вас будут узнавать на улице, показывать пальцем. Завтра кто-нибудь пойдёт требовать миллион.



- Кто?

- Мало ли.



- Бандиты?

- Да.



- Бывает всякое. И так не застрахован.

- Многие люди, которые выигрывают в лотерее миллион, не хотят показываться.



- А я не боюсь.

- Вы слышали, что про вас сказал шоумен Иван Ургант?



- Пошутил.

- «Повезло мужику – встретил ещё одного сумасшедшего».



- Сумасшествие. А что такое сумасшествие?

- Ещё одного сумасшедшего встретил.



- Я могу и про Урганта так сказать: ещё один сумасшедший.

- Вас это не обидело?



- Как это может меня обидеть, когда Иван Ургант говорит об этом в эфире Первого канала? Значит, он тоже ещё один сумасшедший – номер 3.

- В сумме – трое. И я сумасшедший, раз мы сегодня сидим и общаемся с вами.



- Вся страна, включая британский таблоид, говорит о коте. Значит, мы все сумасшедшие. Не только я (смеётся).

- Кстати, гениальная мысль. Какую мораль вы вынесли из всей этой истории?



- Совпадение нескольких факторов – удачи, человека, места и времени – может позволить человеку заработать 5 миллионов рублей. Ну а самое главное – везение и юмор. Потому что первое объявление было написано с юмором, у меня было хорошее настроение. Думаю, дам-ка такое объявление. Может быть, кто-то позвонит.

- И что называется «пипл хавает». Проглотили, журналисты подняли.



- Журналисты пипл накормили этим всем, и пошло-поехало. Мне стали поступать звонки, телефон не замолкал круглосуточно.

- Последний простой вопрос: вы уже потратили деньги?



- Да, уже разбежались.

- Как пришли, так и ушли.



- Ещё когда меня в квартире снимали, я сразу заявил, что лёгкие деньги как легко приходят, так легко и уйдут.

- Без сожаления.



- Абсолютно. Я их не ожидал. Это получилось очень неожиданно. Учитывая специфику моей работы, до мая могу позволить себе заняться…

- Котовыми делами.



- Конечно.

- Когда коту делать нечего... Всё понятно с вами и вашим котом. Это были «Простые вопросы» и простые ответы. Всего вам самого доброго, цветных и радужных сновидений. До свидания.



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