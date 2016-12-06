Сергей Гордеев

Тема: новая система расчёта за ОДН

Ведущий: Наталья Шлямова

C 1 января из квитанций за коммунальные платежи исчезла графа «плата за ОДН» и перекочевала в квитанцию за техобслуживание. Как это будет реализовываться на деле, поговорим с Сергеем Николаевичем Гордеевым, министром ЖКХ Амурской области.



- Здравствуйте!



- Здравствуйте.



- Скажите, зачем так сделали – что из одной квитанции потребовалось переводить в другую?



- Это сделано для того, чтобы норматив перевести пожизненно к фактической плате. Потому что расходы, связанные с общедомовым имуществом, относятся к компетенции управления домом. Домом управляет управляющая компания, следовательно, это жилищная услуга. Если фактическое потребление домом вышло сверхнормативного потребления, то сумму сверхнормативного потребления управляющая компания оплачивает из собственных средств. Именно то и является стимулом для управляющих компаний ликвидировать в доме сверхнормативные расходы. Это могут быть порывы, утечки, хищение электроэнергии. Знаем про несанкционированное подключение. Но теперь для управляющей компании это будет не просто обязанность, но и кровная заинтересованность.



- Наверное, сюда относятся и те люди, которые не имеют счётчиков в квартире. Допустим, есть квартира, в которой никто не прописан, но она сдаётся в аренду. А проживают там 5 человек.



- Совершенно верно. В этом случае управляющая компания, понимая, что 5 человек обеспечат сверхнормативное потребление, соответственно расходы лягут на плечи управляющей компании, а не будут раскидываться на всех. Потому она будет выявлять и составлять акты такого фактического проживания. Закон сейчас то позволяет. После составления такого акта можно предъявить его проживающим и начислять плату по нормативу уже для 5 человек. Для собственников квартир кардинальных изменений не произошло, метод начисления не поменялся. Сумма за ОДН исчисляется из тех же степеней, что и ранее. Единственное, что изменилось – строка из квитанции коммунальных служб должна перейти в жилищные услуги. Но и это необязательно поскольку часть управляющих компаний, в частности, по городу Благовещенску заключают договора переуступки такого права требования с ресурсоснабжающими организациями, и строка останется там.



- То есть изменения могут не происходить. Как в декабре, так и в январе будут одинаковые квитанции?



- Да. Эта строка будет выставляться коммунальным предприятием по поручению управляющей компании.



- Управляющая компания будет приходить в квартиры или старший дома будет сообщать?



- Механизм не изменился: есть старшие домов, есть управляющая компания, которая управляет домом и знает своих жильцов, кто и в какой квартире фактически проживает. Поэтому такие случаи выявляются, составляются акты фактического проживания с участием сотрудников внутренних дел – участковых. На основании этих актов официально производятся начисления на количество проживающих в этих квартирах граждан.



- Этот механизм уже работает?



- Он был и до этого.



- Такие процедуры уже проходили?



- Такие процедуры проходили. Но поскольку до 1 июля весь сверхнорматив раскидывался на всех граждан, то управляющие компании не были так остро заинтересованы в проведении таких процедур. С 1 июля 2016 года сверхнорматив на граждан начислять нельзя. С введением этой строки в жилищную услугу сверхнорматив обязана оплачивать управляющая компания. Потому заинтересованность в проведении таких акций у управляющей компании возрастает многократно.



- Не будет ли так, что появившиеся издержки управляющая компания включит в другие статьи? Как здесь осуществить контроль?



- Стоимость оказания жилищных услуг устанавливается договором между управляющей компанией и собственниками. Таким образом, если решением общего собрания собственников в договоре с управляющей компанией не изменилась стоимость услуг, предоставляемых управляющей компанией, то стоимость меняться не должна. Если она изменилась без этого условия, значит, идёт прямое нарушение закона.



- Нужно смотреть тариф?



- Нужно участвовать в управлении домом, обязательно знать, какая у вас управляющая компания, участвовать в общих собраниях собственников, интересоваться договором, который подписал ваш дом с управляющей компанией. Тогда вы будете знать стоимость своих жилищных коммунальных услуг. Соответственно можете вовремя увидеть, если вдруг управляющая компания по каким-то причинам захочет компенсировать незаконным образом, как вы говорите, свои затраты.



- Есть в Благовещенске какой-то рейтинг хороших управляющих компаний?



- Рейтинг компаний есть, но самый лучший рейтинг управляющих компаний тот, который вы составите сами, по своему мнению, опираясь на информацию, которую вы знаете об этой управляющей компании. На сайте государственной жилищной инспекции вы всегда можете найти перечень управляющих компаний и информацию об этих управляющих компаниях. Например, сколько в компании домов, как она работает, предоставляет отчётность. Информация вся открытая, есть система ГИС ЖКХ, где это всё прописано. Самый лучший рейтинг – заходите туда, если есть острая необходимость, просматриваете отчёты управляющих компаний и составляете своё собственное мнение.



- Федеральные средства массовой информации и ряд городских пишут, что во Владимире резко выросла стоимость ОДН в квитанциях.



- Не знаю про Владимир ничего.



- В Омске.



- Про Омск тоже не знаю.



- Я говорю о том, что пишут. Вы за Благовещенск в том смысле спокойны?



- Оснований для того чтобы выросла стоимость в связи с переходом коммунальной услуги в жилищную нет. Поэтому я спокоен, потому что никаких правовых механизмов для резкого повышения нет. Если то произойдёт, тогда есть повод разораться в неправомерных действиях управляющей компании. Подчёркиваю, что изменения больше касаются управляющих компаний. Для них ситуация действительно меняется. Сейчас с ними проводится необходимая работа, совещания органов местного самоуправления, на уровне правительства области – селекторные совещания, встречи. У граждан кардинально не меняется ничего. Единственное, что требуется от собственников – интересоваться жизнью своего дома, нормативным законодательством, которое выходит.

- В теории плата может снизиться, если не будут раскидывать на всех ОДН, когда есть нормативы?



- Конечно, может и снизиться. На сегодняшний день те управляющие компании, которые переуступили право требования ресурсоснабжающим организациям при наличие общедомовых приборов учёта, то ресурсоснабжающие организации выставляют гражданам счёт не выше норматива. Если фактическое потребление ОДН сложилось ниже норматива, то соответственно сумма ОДН на эти ресурсы будет ниже. Не проходите мимо горящих впустую лампочек и текущих кранов. Если видите, что в светлое время суток горит освещение в подъезде, не поленитесь – выключите.



- Знайте, что то попадёт в вашу квитанцию.



- Это обязательно попадёт в вашу квитанцию.



- Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Николаевич Гордеев, министр ЖКХ Амурской области. Мы говорили о том, что графа «плата за ОДН» переходит из одной квитанции в другую, но не у всех. Но этого не стоит бояться, так говорит министр. До свидани



Просмотров всего: 240

распечатать