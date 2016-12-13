Сергей Гордеев - министр ЖКХ Амурской области
Тема: новая система расчёта за ОДН
Ведущий: Наталья Шлямова
C 1 января из квитанций за коммунальные платежи исчезла графа «плата за ОДН» и перекочевала в квитанцию за техобслуживание. Как это будет реализовываться на деле, поговорим с Сергеем Николаевичем Гордеевым, министром ЖКХ Амурской области.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте.
- Скажите, зачем так сделали – что из одной квитанции потребовалось переводить в другую?
- Это сделано для того, чтобы норматив перевести пожизненно к фактической плате. Потому что расходы, связанные с общедомовым имуществом, относятся к компетенции управления домом. Домом управляет управляющая компания, следовательно, это жилищная услуга. Если фактическое потребление домом вышло сверхнормативного потребления, то сумму сверхнормативного потребления управляющая компания оплачивает из собственных средств. Именно то и является стимулом для управляющих компаний ликвидировать в доме сверхнормативные расходы. Это могут быть порывы, утечки, хищение электроэнергии. Знаем про несанкционированное подключение. Но теперь для управляющей компании это будет не просто обязанность, но и кровная заинтересованность.
- Наверное, сюда относятся и те люди, которые не имеют счётчиков в квартире. Допустим, есть квартира, в которой никто не прописан, но она сдаётся в аренду. А проживают там 5 человек.
- Совершенно верно. В этом случае управляющая компания, понимая, что 5 человек обеспечат сверхнормативное потребление, соответственно расходы лягут на плечи управляющей компании, а не будут раскидываться на всех. Потому она будет выявлять и составлять акты такого фактического проживания. Закон сейчас то позволяет. После составления такого акта можно предъявить его проживающим и начислять плату по нормативу уже для 5 человек. Для собственников квартир кардинальных изменений не произошло, метод начисления не поменялся. Сумма за ОДН исчисляется из тех же степеней, что и ранее. Единственное, что изменилось – строка из квитанции коммунальных служб должна перейти в жилищные услуги. Но и это необязательно поскольку часть управляющих компаний, в частности, по городу Благовещенску заключают договора переуступки такого права требования с ресурсоснабжающими организациями, и строка останется там.
- То есть изменения могут не происходить. Как в декабре, так и в январе будут одинаковые квитанции?
- Да. Эта строка будет выставляться коммунальным предприятием по поручению управляющей компании.
- Управляющая компания будет приходить в квартиры или старший дома будет сообщать?
- Механизм не изменился: есть старшие домов, есть управляющая компания, которая управляет домом и знает своих жильцов, кто и в какой квартире фактически проживает. Поэтому такие случаи выявляются, составляются акты фактического проживания с участием сотрудников внутренних дел – участковых. На основании этих актов официально производятся начисления на количество проживающих в этих квартирах граждан.
- Этот механизм уже работает?
- Он был и до этого.
- Такие процедуры уже проходили?
- Такие процедуры проходили. Но поскольку до 1 июля весь сверхнорматив раскидывался на всех граждан, то управляющие компании не были так остро заинтересованы в проведении таких процедур. С 1 июля 2016 года сверхнорматив на граждан начислять нельзя. С введением этой строки в жилищную услугу сверхнорматив обязана оплачивать управляющая компания. Потому заинтересованность в проведении таких акций у управляющей компании возрастает многократно.
- Не будет ли так, что появившиеся издержки управляющая компания включит в другие статьи? Как здесь осуществить контроль?
- Стоимость оказания жилищных услуг устанавливается договором между управляющей компанией и собственниками. Таким образом, если решением общего собрания собственников в договоре с управляющей компанией не изменилась стоимость услуг, предоставляемых управляющей компанией, то стоимость меняться не должна. Если она изменилась без этого условия, значит, идёт прямое нарушение закона.
- Нужно смотреть тариф?
- Нужно участвовать в управлении домом, обязательно знать, какая у вас управляющая компания, участвовать в общих собраниях собственников, интересоваться договором, который подписал ваш дом с управляющей компанией. Тогда вы будете знать стоимость своих жилищных коммунальных услуг. Соответственно можете вовремя увидеть, если вдруг управляющая компания по каким-то причинам захочет компенсировать незаконным образом, как вы говорите, свои затраты.
- Есть в Благовещенске какой-то рейтинг хороших управляющих компаний?
- Рейтинг компаний есть, но самый лучший рейтинг управляющих компаний тот, который вы составите сами, по своему мнению, опираясь на информацию, которую вы знаете об этой управляющей компании. На сайте государственной жилищной инспекции вы всегда можете найти перечень управляющих компаний и информацию об этих управляющих компаниях. Например, сколько в компании домов, как она работает, предоставляет отчётность. Информация вся открытая, есть система ГИС ЖКХ, где это всё прописано. Самый лучший рейтинг – заходите туда, если есть острая необходимость, просматриваете отчёты управляющих компаний и составляете своё собственное мнение.
- Федеральные средства массовой информации и ряд городских пишут, что во Владимире резко выросла стоимость ОДН в квитанциях.
- Не знаю про Владимир ничего.
- В Омске.
- Про Омск тоже не знаю.
- Я говорю о том, что пишут. Вы за Благовещенск в том смысле спокойны?
- Оснований для того чтобы выросла стоимость в связи с переходом коммунальной услуги в жилищную нет. Поэтому я спокоен, потому что никаких правовых механизмов для резкого повышения нет. Если то произойдёт, тогда есть повод разораться в неправомерных действиях управляющей компании. Подчёркиваю, что изменения больше касаются управляющих компаний. Для них ситуация действительно меняется. Сейчас с ними проводится необходимая работа, совещания органов местного самоуправления, на уровне правительства области – селекторные совещания, встречи. У граждан кардинально не меняется ничего. Единственное, что требуется от собственников – интересоваться жизнью своего дома, нормативным законодательством, которое выходит.
- В теории плата может снизиться, если не будут раскидывать на всех ОДН, когда есть нормативы?
- Конечно, может и снизиться. На сегодняшний день те управляющие компании, которые переуступили право требования ресурсоснабжающим организациям при наличие общедомовых приборов учёта, то ресурсоснабжающие организации выставляют гражданам счёт не выше норматива. Если фактическое потребление ОДН сложилось ниже норматива, то соответственно сумма ОДН на эти ресурсы будет ниже. Не проходите мимо горящих впустую лампочек и текущих кранов. Если видите, что в светлое время суток горит освещение в подъезде, не поленитесь – выключите.
- Знайте, что то попадёт в вашу квитанцию.
- Это обязательно попадёт в вашу квитанцию.
- Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Николаевич Гордеев, министр ЖКХ Амурской области. Мы говорили о том, что графа «плата за ОДН» переходит из одной квитанции в другую, но не у всех. Но этого не стоит бояться, так говорит министр. До свидани
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neverstop
3 недели назад
Гордеев говорит о том, что управляйка совместно с участковым проводить рейды по квартирам и проверять количество проживающих в квартире, а на сколько это законно, и вообще я ж не обязана пускать к себе людей, которых не хочу видеть? У меня количество проживающих и прописанных одинаково, но вот многие здают квартиры и там прописанных ноль, но фактически проживают. И вот управляйка должна этот вопрос решать, составлять акты поквартирно где и сколько проживает лишних человек, так вот законно ли такое вторжение в дом?
Ксаныч
3 недели назад
Городеев сидит в мягком кресле и выдумывает.Проверять колличество проживающих не входит в обязанности участковых.Это федеральная структура, которая видела на одном месте областную власть.
Рамзай
3 недели назад
Чем ходить по квартирам и вынюхивать сколько человек проживают, можно ввести в закон, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ НИКТО НЕ ПРОЖИВАЕТ поставить пломбы на поставку воды в квартиру или установка счетчиков. Частично проблема решится. А в остальном управляйки должны работать...а не балду пинать. С 2008 г. работают: договоры управления не заключают, федеральный сайт не заполняют, а зачем... Никто ведь не строит за отсутствие информации. Некоторые собственники добьются административного наказания для Ук, так они не из своих денег заплатят штраф, а из денег собственников. Мастерица так и говорит в присутствии ГЖИ: так бы деньги пошли на ремонт дома, а так направлены на выплату штрафа. И наше дюже "грамотное" ГЖИ молчит.... Что хотим-то????
Мистер Ы
3 недели назад
Идиотизм-Гордеев, это очередной чновник, который далек от реалий и не понимает каким образом это происходит в реальной действительности. Ему как министру легче "повесить" все на управляйку, чем разобраться в ПРИПИСКАХ по ОДН которым занимается ничего не стесняясь монополист АКС.
В реальной действительности есть целый ряд примеров, когда квартиру участковые отказываются вскрывать мотивируя это отсутсвием полномочий(хотя такие полномочия есть только у полиции) и в случаях с авариями когда хозяева отсутсвуют страдает ВЕСЬ дом, а теперь за это будет платить управляйка а АКС только будет ручки потирать и заниматься очередным приписыванием.
Второй вопрос-несанкицонированные подключения-министр Гордеев наверное даже не понимает какое количесво самоподключения имеется даже в одном Благовещенске, и в этом кровно заинтересованно АКС которое опять таки занимается приписками и сейчас будет морщить всех неугодных им руководителей управляек.
Управляйки в свою очередь даже если и заплатят потом в порядке реституции подадут ИСКИ к собственникам и все.
Ну и КАКОЙ ЦЕЛИ мы с таким подходом достигли?
Получили передышку на полгода а потом получим социальный взрыв?
Теоретики хреновы задолбали
Мистер Ы
3 недели назад
Надо было написать-"у нас в гостях был министр который назначает планерку на 01 января в 9 часов и требует явиться на это "мероприятие" руководителей управляек"
Это тоже характеризует его КАК МИНИСТРА
Дядя из мяса
3 недели назад
гордеевы все на одну рожу
Noir
3 недели назад
А почему никто не спросит что входит в понятие ОДН? Допустим: электроэнергия понятно это и свет и лифт, нагрев воды - отопление подъезда (хотя не все дома), потребление холодной воды - ? (Что такое ОДН потребление воды? Уборщица сотни кубов воды потребляет? У нее отдельный краник в подъезде?) Про размер норматива он тоже мягко говоря промолчал, везде повысилось а у нас в Благовещенске понизится чтоли? Или в разы больше повысится? Далее вопрос - какие планируют наказания для чиновников придумавших и обязавших установку бесполезных общедомовых приборов учета? Компенсация будет? Где гарантии что через год новую систему, новые счетчики не введут? Наказания за растраты бюджета на бредовые идеи будут?
Вольдемар2828
2 недели назад
Типичный представитель современных Шариковых, а ведь мог бы быть отличным слесарем. Испортил его коммунальный вопрос)
Нолти
2 недели назад
Посчастливилось присутствовать на встрече данного министра с жильцами дома. Весь смысл решения проблем сводился к тому, что всех надо выселить и расстрелять. Беспридел во власти достиг своего циничного апогея.
Рамзай
2 недели назад
У нас дело в суде по ОДН за э/энергию. Выявили, что в доме 30 квартир с нулевыми показаниями квартирных счетчиков. Произвели расчет, если в течение года в каждую квартиру начислить по 100квт. час - расход будет 300 тыс. квт. час. А ДЭК в суд припер 321 тыс. квт. час к оплате за ОДН. Вот и вся арифметика 321 тыс. квт. час минус 300 тыс. квт. час равно 21 тыс. квт. час должно быть предъявлено за ОДН за 23 месяца по иску ДЭК. Вот эта и есть реальная цифра ОДН. Она сходится, если посчитать расход по лампочкам и работу лифта. Вот так за наш счет силами бездействующего ДЭК происходит удержание незаконного ОДН. Этот ОДН уже сидит в тарифе на техническое обслуживание в УК (сегодня это содержание и ремонт ОДН).
Совести нет - считай калека. Зато деньги рекой -только не поленись рот - открой.Дурят нашего брата.
Вот этого Гордей в упор не видит. Это ж, работать надо, а так раз и с куста деньги текут рекой сами собой. Документы на жилые дома отсутствуют, схемы э/проводки, внутренних сетей водопотребления - тоже, в технических паспортах площадь жилых квартир и ОДИ меняется со скоростью света. А Гордей, ГЖИ, прокуратура будут писать смешные отписки, но наводить порядок не собираются в системе ЖКХ. Создают УК "Самвор!" Проще тонны бумаги извести на отписки, чем засучить рукава и работать. Встречь с нами Гордей избегает, использует все ... но на контакт не идет. Что ждем, что Хотим?
Бумбука
2 недели назад
Проблема потерянных энергоресурсов под названием ОДН с введением новелл законодательства никуда не исчезла, ее просто спрятали от глаз сердитых горожан вглубь коммунального болота. Как не стыдно так врать. Или уже доработались, что врут и сами в это верят.
Рамзай
2 недели назад
Ентот министр поставлен для ограбления населения, раз он не желает наводить порядок в ЖКХ. А тут денег не меряно...
В Тынде он избегает с нами встречь. Боится. И КАА ему в этом помогает. Тоже бывший министр ЖКХ, тоже ни хрена не навел порядок в ЖКХ. Полетят с их головы шапки, когда произойдет общий коллапс всех жилых домов. Денег нет, ремонта нет, дома рушатся, сети порушены... Уже эта зима показывает несостоятельность нашей влвсти: тут котельная сорвалась, тут угля запаса на 45 дн. нет.
В РФ тоже не порядок: тут кипяток хлещет, тут холодная вода, тут без света и тепла люди остались... Это говорит о многом о бездействии власти и их безответственности, их не желании выполнять свои функции надлежащим образом... Но зряплату отдай и в полном размере, да еще и премию добавь. Золотые парашюты туда же... Но это ведь все деньги граждан России. Почему мы позволяем их использовать столь не эффективным образом?
Рамзай
2 недели назад
Сколько людей убито, покалечено из-за бездействия ЖКХ. И ничего - все на местах исправно получают зряплату. Что еще должно произойти, чтобы заставить чиновников от ЖКХ работать????