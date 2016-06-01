Александр Синьков

Тема: особенности развития строительной отрасли

Ведущий: Наталья Шлямова

Сегодня в нашей студии человек, который может ответить на разные вопросы в различных сферах жизни: спортсмен, депутат, строитель. Мы говорим о состоянии строительной отрасли, о кризисах в разных сферах и как это влияет на жизнь, в том числе амурчан. У нас в студии Александр Николаевич Синьков, генеральный директор ОАО «Амурстрой».

- Здравствуйте!



- Добрый день!

- Совсем недавно вы отметили юбилей – 65 лет – мы вас поздравляем. Хотелось бы поговорить о послужном списке за эти годы. Потому что, когда смотришь биографическую справку людей, которые достигли в жизни определённых высот, всегда видишь, насколько быстро и планомерно происходит их карьерный рост. У некоторых случается какой-то служебный лифт. Как быстро в вашей жизни происходило это поднятие и почему? Кто помогал?



- Мне трудно ответить на этот вопрос. Наверное, в формировании моей жизни основную роль сыграли семья и родители – это первично. Вторично – это, наверное, склад характера, работоспособность.

- «Амурстрой» знал разные времена, и вы работаете с теми людьми, которые, по сути, являются костяком организации, много лет вместе с вами.



- Да-да.

- Как вы сейчас оцениваете состояние строительной отрасли в области? Лучше? Хуже? Всё-таки, говорят, кризис.



- Надо говорить в целом, потому что мне приходилось в последние три года от Дальнего Востока работать членом СРО. Там идёт ротация, раз в три года люди меняются. Я работал от Дальнего Востока, часто приходилось встречаться в Москве, проходили совещания. Безусловно, если говорить в целом по стране и по области, в строительной отрасли идёт стагнация. Причём откровенная. По большому счёту, учитывая свой опыт, соглашусь с хорошим выражением, что я не завидую тем, кто живёт в эпоху перемен. Как только мы перешли на рыночные отношения, та стабилизация прекратилась. Много перемен, реформ, что особенно коснулось строительной отрасли. На это влияет много факторов. Самый главный фактор, на котором хотелось бы сделать акцент, – это обманутые дольщики.

- Казалось бы, и закон есть, и опыт.



- По обманутым дольщикам надо навести порядок. Если говорить о последних законах, которые приняты сегодня, причём скоротечно. Принимались не сегодняшним днём, а ещё в 2013 году, когда стало лихорадить, приблизительно с 2011–2012 годов. Безусловно, на мой взгляд – профессионала, они стихийные, непродуманные. Самое главное, что не проводится анализ, хотя бы тех же СРО, которых по России числится более 200.

- Задумка какая была?



- Весь профессиональный уровень там сидит – посоветуйтесь с ними, возьмите примеры оттуда. По всем законам – особенно 95, 44. На мой взгляд, они все несовершенны, я всегда говорю, что они недоработанные и коррупционные. Безусловно, все эти факторы повлияли на стагнацию в строительной отрасли сегодня. Строительная отрасль падает.

- Очень хочется спросить про школу на 1,5 тысячи мест в 406 квартале, в микрорайоне Благовещенска, о которой говорили в прошлом году. Как обстоят дела на сегодняшний день? Смотрю, что никакого строительства там не ведётся.



- Насколько знаю, я присутствовал на 2-3 совещаниях у губернатора области, все заинтересованные люди присутствовали на этом совещании – от представителей учреждений образования до министров. Безусловно, была поставлена такая задача, чтобы построить, как минимум, одну школу на 1,5 тысячи мест. На сегодняшний день определено место, в Амурской области есть земля – более 6 гектаров. Есть проект на 1,5 тысячи мест, который приняли к строительству этой школы. Тем не менее постоянно стоит вопрос о софинансировании.

- Предполагалось участие в федеральной целевой программе.



- Насколько мне известно, в этом году школы на 1,5 тысячи мест не будет.

- Есть какие-то надежды?



- Надежды есть. Как мне объяснили, что строительство планируется на 2018 год.

- Сейчас сложно включиться в федеральные целевые программы – денег нет ни там, ни здесь.



- Любая федеральная целевая программа, в частности, «Амурстрой» участвует в этих программах, допустим, по переселению из ветхого и аварийного жилья – 185 закон, который существует очень давно, Амурская область активно в этом участвует. Если проследить, как формировался этот закон, то в первоначальной стадии федералы практически полностью финансировали эти программы. Потом 95 % – 5 % софинансирование региона. Сейчас дошло до 50 %. Второй основополагающий момент, о котором я говорил в начале – несовершенная законодательная политика. С 1 июля введён новый закон – поправки в 214 закон, который создаёт проблемы. Он не защищает сегодня дольщика, а создаёт дополнительные проблемы строительному сообществу. Это, на наш взгляд, непродуманно.

- Нет связки с реальным сектором.



- Этот баланс надо восстанавливать с низов. Стабилизация любой экономики, мы говорим о строительной отрасли, надо прислушиваться, исходить из практики сегодняшней. Было, что работу страховых компаний приостанавливали на два месяца, как сегодня без реализации? Много факторов, которые принимаются стихийно.

- Интересно услышать оценку законотворческой деятельности федерального уровня от депутата Законодательного собрания Амурской области. Я тоже считаю, что это должно быть именно так: взяли актуальные вопросы и провели их в жизнь. Как вы чувствуете настроение людей в Амурской области, по сути, вашего электората? Как мониторите, претворяете в жизнь их чаяния?



- Четвёртый созыв наблюдаю, что ты только отдаёшь-отдаёшь-отдаёшь. Если ты не работаешь на округе, который тебе определён, безусловно, на второй срок ни в коем случае идти нельзя. Хоть какие-то должны быть средства и применяться факторы. Думаю, что человек должен быть примером во всех делах. Как у нас были встречи с населением, так они и продолжаются – с начала выборной кампании. Замечаешь, что люди у нас действительно терпеливые, действительно задаётся много вопросов по законодательным актам, которые происходят и в Амурской области. Много таких вопросов, которые надо поправлять, менять, выходить с инициативой. Это очень важный фактор.

- Есть сейчас какой-то главный проект, над которым вы работаете, или хотели бы, чтобы он реализовался?



- По большому счёту сегодня надо возвращаться к капитальному ремонту.

- Что с ним не так? Фонд есть.



- Много факторов, которые за десять минут мы с вами не обсудим.

- Капитальный ремонт.



- Да, капитальный ремонт, кадастровая стоимость – очень актуальный сегодня вопрос, безусловно, к нему надо возвращаться. Та процентная ставка – 2 % по области – не позволяет сегодня развивать предпринимательскую деятельность, экономику. С одной стороны, вроде бы мелочь, но очень весомая. Люди это ощутили, и мы все тоже.

- Завышенная.



- Очень, в разы завышенная. Поэтому много факторов, которые надо сбалансировать и выходить с предложениями к правительству, депутатскому корпусу, чтобы из этого кризиса выходить. Если вводить льготы, то их надо вводить и по электроэнергии. Много факторов, которые необходимы области, чтобы народ не уезжал. Чтобы сохранились те спецы, которые исторически здесь жили. Немного есть какое-то состояние, и они сразу уезжают в другой регион.

- Вот этого не хотелось бы.



- Везде хорошо, где нас нет. На мой взгляд, надо создавать условия здесь, чтобы люди оставались жить здесь. Я в этом глубоко убеждён.

- Спасибо большое! У нас в студии был Александр Николаевич Синьков, генеральный директор ОАО «Амурстрой», депутат Законодательного собрания Амурской области, строитель. Мы говорили о многом – кризисе, строительстве о жизни. Спасибо, что пришли.



- Спасибо.

Просмотров всего: 124

распечатать