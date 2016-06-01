Игорь Кольцов

Тема: создание центра

Ведущий: Алексей Воскобойников

В Благовещенске появился центр прикладной урбанистики, который, как планируется, объединит самые разные сообщества – творческие, спортивные и так далее. Такого в нашем городе ещё не было. За подробностями мы обратились к городскому активисту Игорю Кольцову.

- Игорь, здравствуйте!



- Здравствуйте, Алексей!

- Что такое центр прикладной урбанистики? Мы видим на экране красивую картинку.



- Центр прикладной урбанистики – это сообщество практиков, экспертов из разных областей, объединённых целью улучшить городскую среду. Архитекторы, социологи, журналисты, городские активисты, городские сообщества – все, кому небезразлична городская среда, где все живут. Здесь все равны – любой приходящий может предложить свой проект, никакой регистрации НКО. ЦПУ служит своеобразным языком между горожанами, которые хотят жить лучше, и городской властью, которая должна решать проблемы.

- Звучит внушительно, но это не будет каким-то бюрократическим сообществом с кабинетами, нарукавниками, счётами, бумагами?



- Нет, это сеть, горизонтальная система управления, все равны. Любой приходящий может предложить свой проект, обсудить с людьми. Используются методы социального проектирования для создания каких-то городских пространств и решения городских конфликтов. Никакой регистрации, ничего прочего. Центр прикладной урбанистики служит своеобразным языком между городской властью, которая должна решать проблемы, и горожанами, которые хотят жить лучше.

- Но кто-то же должен всё это координировать? Как говорилось в одном мультфильме: «Если все супер, тогда никто не супер».



- Есть определённый круг из тех, кто начал всё это, кто более активен и проявил инициативу – несколько человек. В нашей команде сейчас несколько социологов, дизайнеров, художников. Наверное, они и будут составлять основной костяк, который будет организовывать различные встречи с горожанами, поднимать различные проблемы. Если говорить про сеть ЦПУ как российскую, то там есть идеолог Святослав Мурунов, который всё это и придумал.

- Откуда он?



- Из Омска. Он всё это сначала придумал в Омске, изначально был такой городской активизм, а уже потом всё переросло в некую сеть центров по России. Сейчас он ездит по стране и обучает активистов всем методам, которые используют в ЦПУ.

- На Дальнем Востоке много таких городов?



- На Дальнем Востоке уже есть центры прикладной урбанистики – в Хабаровске, Владивостоке. В Хабаровске центр действует два года, там ребята уже мастера: решают, делают, знают, как нужно.

- Модель прижилась, есть, на что ориентироваться.



- Да. К ним обращаются городские сообщества. Уже получили коммерческий заказ от администрации Комсомольска-на-Амуре на разработку портфеля-бренда для города Комсомольска-на-Амуре. Сейчас присоединился Владивосток и мы, Благовещенск. Соответственно, на Дальнем Востоке таких центров – четыре.

- Может быть, тогда можно на каком-то конкретном примере рассказать с самого начала, как всё это происходит – с чего начинается и к чему приходят?



- В Центре прикладной урбанистики есть три направления. Первое – исследовательский центр, второе – проектная работа и третье – образовательная программа. Эти три части формируют ЦПУ и начинают реализовываться в городе. Сейчас проводим исследование городских сообществ. Эти сообщества юридически никак не обозначены, действуют внутри города, так как образованы вокруг какой-нибудь проблемы. К примеру, есть сообщество мам. Они переписываются в WhatsApp, Instagram. У них нет НКО и прочих вещей. Они просто решают свои проблемы сообща – обсуждают, находят общее решение, изыскивают ресурсы.

- Миниатюрный клуб по интересам, который вы пытаетесь систематизировать и вывести на более качественный уровень.



- Да, мы сейчас изучим эти городские сообщества, потом проведём форум, где все познакомятся друг с другом, потому что у нас проблема – сообщества друг с другом не контактируют. Например, в своё время в Омске Станислав Мурунов с активистами издали каталог, где йоги красиво показывали буквы. Тем самым соединили филологов, которые жаждали как-то реализоваться в рамках городского пространства и йогов. Грубо говоря, несовместимые городские сообщества были объединены в прекрасный проект. То же самое мы планируем сделать у нас. Первое – исследование, второе – образовательная программа, в рамках которой мы хотим рассказывать об урбанистике, у нас есть опыт. Например, у меня как у городского активиста, есть Яна, есть ребята, которые делали «ВОБЛА-маркет», они уже профессиональные организаторы, смогут поделиться. Плюс есть Денис Рудь, который ездил на форум Амура и непосредственно общался со Святославом Муруновым; также Николай Рыбак. Эксперты есть, теперь надо поделиться этими знаниями, чтобы привлечь как можно больше людей в городскую среду, менять её.

- Кроме того, есть цель, чтобы люди начали знакомиться друг с другом.



- Это самое главное.

- Как в том анекдоте, когда в городе внезапно отключили Интернет, люди вышли на улицу и познакомились друг с другом. Оказалось, что интересные и увлекательные люди.



- Так и есть. В рамках исследовательской программы мы хотим рассказывать об урбанистике. Эксперты есть, теперь надо поделиться этими знаниями. Даже познакомить городских активистов. Есть люди, которые в районе Тайваня устраивают субботники, а есть мужчина, который в аэропорту строит детские площадки своими силами. Если их познакомить, то будут рождаться качественные проекты для города.

- В городской администрации есть специальные комитеты, например, по делам молодёжи, комитет, который связан со спортсменами, с творческими коллективами. Вы для чего это делаете? Город недостаточно справляется или хотите подставить плечо и пойти бок о бок и рука об руку?



- Мы организуем всё это не потому, что город не справляется. Мы другой идеологии люди, мы не привыкли просить у города. Если жители станут активными горожанами, будут своими силами что-то менять, то и запрос сформируется. Если говорит человек из городской администрации, что вы что-то не делаете, а я хочу этого, то, получается, администрация словно сдаёт тебе город в аренду. А город, на самом деле, принадлежит всем жителям, и если все жители это осознают, станут активными горожанами и своими силами будут что-то менять, то и запросы сформируются. Например, вот раздельный мусор. Мы продвигаем эту идею уже несколько лет. Администрация нам объясняет – нет возможности, потому что нет перерабатывающего завода. Люди отвечают – зачем я буду мусор разделять, если всё равно это повезут на одну свалку. Мы же можем донести, что если все люди начнут воспитывать свои привычки и делить мусор, то сформируется вопрос, а администрации самой будет уже некомфортно. И, увидев запрос от горожан, решит проблему. Чтобы показать, как работает ЦПУ, мы решили взять за основу городское пространство и немножко его изменить. Это наша набережная Амура. Проводим исследование, что люди хотят видеть, какие неудобства чувствуют, какие решения они предлагают. Например, должно быть не так, что нужен бесплатный туалет, отнесли в администрацию, а она решила, что нет. Хотите что-то сделать – предлагайте как, готовы ли вы помочь, какие у вас есть ресурсы. Например, у меня есть столярная мастерская, я готов предоставить инструмент и работников, чтобы мы собрали какое-то общественное летнее пространство. Горожане сами могут создать техзадание, которое мы отдадим дизайнерам, которые, используя свои знания, что-то создадут, и мы дальше сможем реализовывать.

- Как будет осуществляться координация, через Интернет?



- Да. Координация центра будет осуществляться в Интернете. Как у нас люди привыкли: хочешь организовать субботник – позвонил в ГСТК, дайте мне то, дайте это и ждёшь, что за тебя уберут. Мы планируем сделать так, что, если хочешь организовать субботник, мы расскажем, как это сделать, поможем, с точки зрения в медиа, допустим, разослать пресс-релизы, расскажем, как правильно сработать. Но всё остальное человек должен сделать сам. Это не такой клуб, куда ты пришел со своей «хотелкой». Ты должен ещё понимать, как это сделать, знать, что это нужно людям. Что это «хотелка» не только моя, но и других людей.

- Успешное активное массовое сообщество успешно привлечет внимание. Не исключено, что вас захотят закатать в политическую банку, в политический соус, готовы ли вы к этому?



- В политику лично я не играю, поэтому всегда можно строить диалог. Хотите помогать, помогайте. Политики администрации – те же горожане. Мэр города такой же горожанин, как и я. И у Валентины Сергеевны наверняка есть свои эмоции от городской среды, она тоже может рассказать про них, у нее тоже есть идеи, и мы можем поискать все вместе ответы. У нас все надеются на нее, а она должна надеяться на нас, горожан.

- В любом случае ваш центр – это не конфронтация власти, а диалог.



- Да. Это и создано для того, чтобы наладить диалог между горожанами и администрацией. Совместными усилиями, основываясь на опыте других городов, в которых реализованы тысячи проектов. На основе этих знаний создать совместное направление развития города.

- Когда все воодушевились, загорелись, куда людям обращаться, как к вам примкнуть?



- Примкнуть можно, написав на почту cpublg28@mail.ru. В ближайшую неделю в соцсетях создадут аккаунты сообществ – ЦПУ Благовещенска. Если хотите, почитайте Святослава Мурунова, меня всегда можно найти.

- Игорь, большое спасибо! Это были «Простые вопросы» для городского активиста Игоря Кольцова. Не сидите на месте, попробуем сделать город лучше. Увидимся!



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