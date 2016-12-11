Кай Метов - заслуженный артист России
Тема: о жизни и творчестве
Ведущий: Наталья Шлямова
«Мама, я хочу быть пионером», «Вспомни меня» – этого человека вспоминать не нужно, особенно тем, кто родился в те годы, чьи детство и юность прошли в тогда, когда эти песни были популярными. Кай Метов сегодня в студии.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте.
- Очень приятно снова видеть вас в Благовещенске, что вы приехали наконец-то вновь.
- Наконец-то? Я приезжаю регулярно в Благовещенск.
- 5 лет вас здесь не было. Чем занимались?
- Я ни на секунду не оставлял гастрольную деятельность, ездил. С 2014 года, с ноября был дан старт юбилейной программы в «Крокусе» – всё-таки 30 лет на сцене. С этой программой и езжу по бескрайним просторам нашей родины. Вот, в Благовещенск приехал.
- Вы привезли и те песни, которые были известными в 90-е?
- Без 90-х меня зритель просто не отпустит – это как клеймо на лбу, никуда от этого не денешься. Потихонечку внедряются новые песни.
- Как вы это воспринимаете, говоря про «клеймо»? Один известный артист сказал мне, что ему надоело петь песни – одни и те же, почему их всё время просят? Как вы к этому относитесь?
- Натворил дел в своё время. Сейчас ситуация более-менее спокойная.
- В каком смысле спокойная?
- Нормальная ситуация сейчас в стране.
- Не 90-е.
- Не 90-е. 90-е годы – это была такая встряска, шоковая терапия во всех смыслах.
- Скучаете?
- Абсолютно не скучаю по тем временам. Просто эти песни энергетически заряжены духом того времени. Поэтому, наверное, они пробиваются через все преграды и новострои в нашем сознании, задевая струнки души того времени.
- Ностальгия?
- Я бы не связывал это с ностальгией. Это необходимый заряд бодрости духа. У нас на генетическом уровне у всех прописаны 90-е. Когда человек расслабляется в комфорте сегодняшнего дня, говорю утрированно, но тем не менее, может быть, ему чего-то такого не хватает. Я бы не сказал, что это ностальгия, скорее это «таблетка бодрости».
- Когда я говорила о том, что в вашей жизни происходило много событий, хотела упомянуть о том, что у вас были такие ситуации, что вы продолжаете развиваться.
- Я всегда развиваюсь.
- Вы закончили ГИТИС как актёр драматического театра.
- И кино.
- И сыграли в «Безымянной звезде». И кино, и музыка.
- Да. Сколько я живу на свете – всё время люблю учиться.
- Хорошее качество.
- Мне кажется, что учёба, притом это касается не только того, чтобы заканчивать то или иное государственное учреждение просвещения или образования, но и в целом всегда набираться опыта, открывать для себя какие-то новые горизонты. Учёба даёт не только новые знания, новую практику и новые инструменты самовыражения, но и расширяет круг общения. Самое главное – для меня важна такая награда, как любовь зрителя. Если я выхожу на сцену и вижу, что меня горячо встречают, если вижу горящие глаза, если понимаю, что то, что я делаю, находит не только понимание, но и встречную реакцию у слушателя – это самая главная награда.
- Есть какая-то коллекция зрительских историй, когда вам рассказывают, что под ваши песни в 90-е?.. Может быть, до сих пор пишут письма?
- Допустим, еду в поезде – с кем-то сфотографировался.
- Узнают.
- Прошло лет 15, и человек начинает мне рассказывать о том, как это было, причём во всех подробностях: что на мне было надето, кто и куда прошёл, откуда шёл поезд, какое место у кого было. Я этого не помню. Но понимаю, что для человека это было очень важным событием в жизни. Всегда с пониманием к этому отношусь. Иногда читаешь в «Одноклассниках» отзывы, там такие рассказывают вещи о 90-х, и думаешь, неужели это было со мной?
- Вы один из тех артистов, которые очень открыты, в том числе и в социальных сетях. В «Одноклассниках» у вас есть своя страничка, я была на ней, всё очень доступно. Почему такая открытость, ведь звёзды больше закрываются?
- А что прятаться? Закрываются, наверное, больше не звёзды, а личности. Может быть, на то есть какие-то причины. Я человек открытый, и считаю, что закрываться не совсем правильно. Если есть какой-то поток критики, и ты пытаешься от этого закрыться, то тебя поймают где-нибудь в другом месте. К этому нужно относиться спокойно. Я человек ироничный, даже самоироничный. Поэтому люди, у которых есть такое качество, мне кажется, всегда открыты.
- У вас есть какой-то помощник, который помогает вам вести социальные сети?
- Особо вести ничего не надо.
- Вы сами отвечаете?
- Я сам отвечаю.
- Вы тот артист, который появился в лихие 90-е, видели все проблемы страны и её дальнейшее становление. Как вы сейчас оцениваете – как мы живём?
- Раз некие силы ополчились на нас с таким завидным напором, понятно, что мы поднимаем голову. Раз критикуют, значит, очень хорошо. Во всяком случае мы движемся вперёд. Не знаю, сколько этот период продлится. Страна было очень серьёзной и имела огромный ресурс. Надо было совершить очень много предательских поступков, чтобы всё развалить и свести к тому состоянию, которое было в начале 90-х. Это же просто ужас какой-то. И самое главное пережить всё это и не потерять чувства гордости за свою страну, поднять это всё опять и пойти вперёд. Мне кажется, что это очень сложный период. Есть разные мнения на этот счёт. Кто-то говорит, что хорошо жить на кредиты. Пришёл бы какой-нибудь, набрал бы кредитов, жили бы тут хорошо, а там, через 20 лет, пусть все с голоду дохнут – это уже не моё дело. Как жили в начале 90-х. Сейчас люди немножечко образованные, понимают, что просто так ничего не бывает. У нас страна северная мы не Китай – у нас палатку не поставишь и шить костюмы не будешь. Нам 9 месяцев в году нужно топить, и предприятия, совершенно другая себестоимость товара. Поэтому открытые границы для нас очень сложно и трудно. Я прекрасно понимаю, что, наверное, все думают, что санкции – это плохо, но на самом деле это новый железный занавес, с помощью которого мы помогаем нашей продукции, нашему отечественному производителю опять подняться. Потому что мы в плане себестоимости продукта не можем сравниваться с теми странами, где не нужно топить, где всё немного проще. Поэтому нас и вынудили стать сырьевой страной. Но благодаря тому, что происходит сейчас… Я езжу по регионам и вижу, как всё это дело поднимается.
- Каким вы увидели Благовещенск сейчас?
- Благовещенск я, извиняюсь, сегодня проспал. У меня был серьёзный маршрут, особенно вымотала дорога Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Сюда я приехал с комфортом на поезде, с относительным комфортом. НО у вас, я заметил, очень хорошие дороги.
- В Амурской области?
- Да. Особенно меня впечатлила дорога Благовещенск – Белогорск. Сказка просто – доехали с комфортом. Джип долетел, как на воздушной подушке, несмотря на то, что шёл снег, и было сколько.
- А Благовещенск?
- Я остановился в гостинице – она напротив площадки, проехать по городу не получилось. Но я отметил, что с той стороны Амура…
- Всё хорошо (смеётся).
- Много чего выросло. И с этой стороны тоже. Город похорошел, появились новые высотки, иллюминация. Если в городе есть строительные краны, значит, жизнь идёт вперёд.
- Спасибо! Очень жаль, что нужно вас отпускать – впереди концерт, зрители ждут. У нас в студии был Кай Метов. Надеюсь, будете посещать нас почаще, тем более, что есть люди, которые хотят вас слушать.
- Безусловно, спасибо большое.
- Спасибо, до свидания.
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