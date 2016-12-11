Тема: о жизни и творчестве

Ведущий: Наталья Шлямова

«Мама, я хочу быть пионером», «Вспомни меня» – этого человека вспоминать не нужно, особенно тем, кто родился в те годы, чьи детство и юность прошли в тогда, когда эти песни были популярными. Кай Метов сегодня в студии.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Очень приятно снова видеть вас в Благовещенске, что вы приехали наконец-то вновь.



- Наконец-то? Я приезжаю регулярно в Благовещенск.

- 5 лет вас здесь не было. Чем занимались?



- Я ни на секунду не оставлял гастрольную деятельность, ездил. С 2014 года, с ноября был дан старт юбилейной программы в «Крокусе» – всё-таки 30 лет на сцене. С этой программой и езжу по бескрайним просторам нашей родины. Вот, в Благовещенск приехал.

- Вы привезли и те песни, которые были известными в 90-е?



- Без 90-х меня зритель просто не отпустит – это как клеймо на лбу, никуда от этого не денешься. Потихонечку внедряются новые песни.

- Как вы это воспринимаете, говоря про «клеймо»? Один известный артист сказал мне, что ему надоело петь песни – одни и те же, почему их всё время просят? Как вы к этому относитесь?



- Натворил дел в своё время. Сейчас ситуация более-менее спокойная.

- В каком смысле спокойная?



- Нормальная ситуация сейчас в стране.

- Не 90-е.



- Не 90-е. 90-е годы – это была такая встряска, шоковая терапия во всех смыслах.

- Скучаете?



- Абсолютно не скучаю по тем временам. Просто эти песни энергетически заряжены духом того времени. Поэтому, наверное, они пробиваются через все преграды и новострои в нашем сознании, задевая струнки души того времени.

- Ностальгия?



- Я бы не связывал это с ностальгией. Это необходимый заряд бодрости духа. У нас на генетическом уровне у всех прописаны 90-е. Когда человек расслабляется в комфорте сегодняшнего дня, говорю утрированно, но тем не менее, может быть, ему чего-то такого не хватает. Я бы не сказал, что это ностальгия, скорее это «таблетка бодрости».

- Когда я говорила о том, что в вашей жизни происходило много событий, хотела упомянуть о том, что у вас были такие ситуации, что вы продолжаете развиваться.



- Я всегда развиваюсь.

- Вы закончили ГИТИС как актёр драматического театра.



- И кино.

- И сыграли в «Безымянной звезде». И кино, и музыка.



- Да. Сколько я живу на свете – всё время люблю учиться.

- Хорошее качество.



- Мне кажется, что учёба, притом это касается не только того, чтобы заканчивать то или иное государственное учреждение просвещения или образования, но и в целом всегда набираться опыта, открывать для себя какие-то новые горизонты. Учёба даёт не только новые знания, новую практику и новые инструменты самовыражения, но и расширяет круг общения. Самое главное – для меня важна такая награда, как любовь зрителя. Если я выхожу на сцену и вижу, что меня горячо встречают, если вижу горящие глаза, если понимаю, что то, что я делаю, находит не только понимание, но и встречную реакцию у слушателя – это самая главная награда.

- Есть какая-то коллекция зрительских историй, когда вам рассказывают, что под ваши песни в 90-е?.. Может быть, до сих пор пишут письма?



- Допустим, еду в поезде – с кем-то сфотографировался.

- Узнают.



- Прошло лет 15, и человек начинает мне рассказывать о том, как это было, причём во всех подробностях: что на мне было надето, кто и куда прошёл, откуда шёл поезд, какое место у кого было. Я этого не помню. Но понимаю, что для человека это было очень важным событием в жизни. Всегда с пониманием к этому отношусь. Иногда читаешь в «Одноклассниках» отзывы, там такие рассказывают вещи о 90-х, и думаешь, неужели это было со мной?

- Вы один из тех артистов, которые очень открыты, в том числе и в социальных сетях. В «Одноклассниках» у вас есть своя страничка, я была на ней, всё очень доступно. Почему такая открытость, ведь звёзды больше закрываются?



- А что прятаться? Закрываются, наверное, больше не звёзды, а личности. Может быть, на то есть какие-то причины. Я человек открытый, и считаю, что закрываться не совсем правильно. Если есть какой-то поток критики, и ты пытаешься от этого закрыться, то тебя поймают где-нибудь в другом месте. К этому нужно относиться спокойно. Я человек ироничный, даже самоироничный. Поэтому люди, у которых есть такое качество, мне кажется, всегда открыты.

- У вас есть какой-то помощник, который помогает вам вести социальные сети?



- Особо вести ничего не надо.

- Вы сами отвечаете?



- Я сам отвечаю.

- Вы тот артист, который появился в лихие 90-е, видели все проблемы страны и её дальнейшее становление. Как вы сейчас оцениваете – как мы живём?



- Раз некие силы ополчились на нас с таким завидным напором, понятно, что мы поднимаем голову. Раз критикуют, значит, очень хорошо. Во всяком случае мы движемся вперёд. Не знаю, сколько этот период продлится. Страна было очень серьёзной и имела огромный ресурс. Надо было совершить очень много предательских поступков, чтобы всё развалить и свести к тому состоянию, которое было в начале 90-х. Это же просто ужас какой-то. И самое главное пережить всё это и не потерять чувства гордости за свою страну, поднять это всё опять и пойти вперёд. Мне кажется, что это очень сложный период. Есть разные мнения на этот счёт. Кто-то говорит, что хорошо жить на кредиты. Пришёл бы какой-нибудь, набрал бы кредитов, жили бы тут хорошо, а там, через 20 лет, пусть все с голоду дохнут – это уже не моё дело. Как жили в начале 90-х. Сейчас люди немножечко образованные, понимают, что просто так ничего не бывает. У нас страна северная мы не Китай – у нас палатку не поставишь и шить костюмы не будешь. Нам 9 месяцев в году нужно топить, и предприятия, совершенно другая себестоимость товара. Поэтому открытые границы для нас очень сложно и трудно. Я прекрасно понимаю, что, наверное, все думают, что санкции – это плохо, но на самом деле это новый железный занавес, с помощью которого мы помогаем нашей продукции, нашему отечественному производителю опять подняться. Потому что мы в плане себестоимости продукта не можем сравниваться с теми странами, где не нужно топить, где всё немного проще. Поэтому нас и вынудили стать сырьевой страной. Но благодаря тому, что происходит сейчас… Я езжу по регионам и вижу, как всё это дело поднимается.

- Каким вы увидели Благовещенск сейчас?



- Благовещенск я, извиняюсь, сегодня проспал. У меня был серьёзный маршрут, особенно вымотала дорога Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Сюда я приехал с комфортом на поезде, с относительным комфортом. НО у вас, я заметил, очень хорошие дороги.

- В Амурской области?



- Да. Особенно меня впечатлила дорога Благовещенск – Белогорск. Сказка просто – доехали с комфортом. Джип долетел, как на воздушной подушке, несмотря на то, что шёл снег, и было сколько.

- А Благовещенск?



- Я остановился в гостинице – она напротив площадки, проехать по городу не получилось. Но я отметил, что с той стороны Амура…

- Всё хорошо (смеётся).



- Много чего выросло. И с этой стороны тоже. Город похорошел, появились новые высотки, иллюминация. Если в городе есть строительные краны, значит, жизнь идёт вперёд.

- Спасибо! Очень жаль, что нужно вас отпускать – впереди концерт, зрители ждут. У нас в студии был Кай Метов. Надеюсь, будете посещать нас почаще, тем более, что есть люди, которые хотят вас слушать.



- Безусловно, спасибо большое.

- Спасибо, до свидания.



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