Евгений Песоцкий

Тема: строительство моста через Амур

Ведущий: Наталья Шлямова

В конце прошлого года было объявлено о старте строительства моста через Амур – Благовещенск – Хэйхэ. Честно говоря, мало кто верил, что это будет вообще или строительство скоро начнётся. Началось. Сегодня в студии Евгений Петрович Песоцкий, генеральный директор ОАО «Мост» – компании, которая занята в уже начавшихся работах.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- Перед нами прекрасная картинка мечты многих людей, в том числе и ваш основной документ, по которому вы сейчас работаете. Оказывается, что уже в районе села Заречное активно ведутся работы. Расскажите об этом.



- На данный момент ведутся работы по строительству. Они начались после подписания договоров с подрядными организациями, были подписаны в декабре. В декабре подрядные организации приступили к выполнению работ. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия, происходит обустройство строительной площадки.

- Техника уже работает?



- Работает техника. Проект разбит на два этапа: этап-1.1 и этап-1.2. Этап-1.1 – это основной мост, этап-1.2 – подходы к мостовому сооружению.

- Сейчас сооружаются подходы?



- В основном да. Темповые работы ведутся именно на подходах.

- Где можно увидеть эти работы? Где это происходит?



- Недалеко, в районе сёл Каникурган и Заречное.

- Где и планировалось.



- Да.

- Кто строит? Ваша компания, в которой вы работаете генеральным директором – ОАО «Мост», что это за организация?



- Наша компания является соучредителем совместного предприятия, российско-китайского, по строительству мостового перехода. Наша доля 50 %, вторая доля – китайской стороны.

- Есть участие государства и стой, и с другой стороны?



- И у нас, и у китайцев стопроцентное участие государства.

- Компании-участники насколько являются специализированными, например, по строительству мостовых переходов?



- Компании были выбраны посредством проведения конкурса, то есть были определённые критерии по выбору подрядных организаций. Две компании, которые подошли по всем критериям – УСК «Мост» и АО «Асфальт». Думаю, жители области знают эти компании.

- Дорогу будет строить АО «Асфальт», а УСК «Мост» имеет опыт в строительстве?



- УСК «Мост» в основном специализируется на строительстве мостовых сооружений.

- Если подробно говорить о работах, которые ведутся в районе сёл Заречное и Каникурган, там идёт строительство дороги. Насколько широки эти масштабы?



- В районе Каникургана и Заречного проводятся работы по снятию растительного грунта, выторфовывание участков, где заболоченная местность, завозят грунт для отсыпки земполотна.

- Зима вам не мешает?



- Не мешает. Это не нарушение технологии, а нормальный рабочий строительный процесс. Подход к мостовому сооружению порядка 11 километров – этап-1.2, плюс этап-1.1 – 2 километра. Общая протяжённость около 13 километров. Земполотно будет шириной 15 метров, а дорога –шириной 12 метров с обочинами. Будет соответствовать второй категории автомобильной дороги.

- Сколько полос будет на дороге?



- Двухполосное движение.

- Много ли занято людей, техники?



- Подрядные организации мобилизуют технику, АО «Асфальт» уже начал работы по этапу-1.2. По этапу-1.1 на строительной площадке задействованы 11 единиц техники и 20 человек персонала.

- Больше не планируется? Этого достаточно?



- Мощности будут наращиваться с увеличением темпов при других видах работ.

- На данный момент этого достаточно?



- Сейчас – да.

- За счёт чего они будут наращиваться? Будут привлекаться субподрядчики?



- Это будет решением самих подрядных организаций.

- Как долго будет происходить подготовительная работа?



- Все работы идут в соответствии с календарным графиком, разработанным подрядными организациями. Каждый процесс занимает определённое время. Сейчас пройдут подготовительные работы, и начнется основной цикл работ. То есть будет прирост и техники, и людских ресурсов. Все будет масштабно. Пусть люди не удивляются, что техники будет очень много задействовано. Думаю, многим даже будет интересно поехать и посмотреть, что же там происходит.

- Для несведущих людей: понтонный мост строили с обеих сторон. Как будет возводиться этот мост?



- Возведение моста пойдет синхронно с обеих сторон.

- Координация какая-то будет? Не возникнет ли такая ситуация, что одну часть построят, а другую не успеют?



- Обязательно. Задача такова, чтобы ввод объекта в эксплуатацию был единовременным. Чтобы не было такого, что одну часть построили, а другую нет. Всё должно идти в комплексе.

- Что касается привлечения рабочей силы: вопрос в том, чтобы привлекать местных жителей, амурчан? Здесь будут какие-то квоты или полностью амурчане должны работать?



- Работают организации, которые есть у нас в Амурской области, то есть привлекаются рабочие силы и техника именно из Амурской области.

- Налоговую базу пополняете.



- Конечно.

- Контролировать привлеченных сотрудников по поводу того, где они проживают, таких ограничений нет?



- Нет.

- Когда должно появиться это сооружение? Когда будет введено в эксплуатацию?



- По плану и мост, и дорога к нему должны быть сданы в эксплуатацию одновременно в конце 2019 года. На всё 3 года.

- Этого времени достаточно?



- Да, это предусмотрено проектом.

- Сколько стоит?



- На строительство российской части моста уйдет 14 миллиардов рублей.

- Как будет производиться финансирование?



- На сегодня заключен кредитный договор с китайским банком, на который мы смогли договориться. Он полностью нас кредитует в строительстве.

- Кредитуют с процентами?



- С китайским банком под минимальный процент. Потом будем возвращать.

- Спасибо, хочется сказать – в добрый путь! Мост призван снизить нагрузку на транспортные переходы между двумя государствами. Это развитие туризма, в первую очередь. Развитие межгосударственных отношений.



- Спасибо.

- У нас в гостях был Евгений Петрович Песоцкий, генеральный директор ОАО «Мост» – компании, которая занята в уже начавшихся работах мостового перехода через Амур. Строительство началось, будем следить очень внимательно. До свидания.



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