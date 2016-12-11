Евгений Песоцкий - генеральный директор ОАО «Мост»
Тема: строительство моста через Амур
Ведущий: Наталья Шлямова
В конце прошлого года было объявлено о старте строительства моста через Амур – Благовещенск – Хэйхэ. Честно говоря, мало кто верил, что это будет вообще или строительство скоро начнётся. Началось. Сегодня в студии Евгений Петрович Песоцкий, генеральный директор ОАО «Мост» – компании, которая занята в уже начавшихся работах.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Перед нами прекрасная картинка мечты многих людей, в том числе и ваш основной документ, по которому вы сейчас работаете. Оказывается, что уже в районе села Заречное активно ведутся работы. Расскажите об этом.
- На данный момент ведутся работы по строительству. Они начались после подписания договоров с подрядными организациями, были подписаны в декабре. В декабре подрядные организации приступили к выполнению работ. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия, происходит обустройство строительной площадки.
- Техника уже работает?
- Работает техника. Проект разбит на два этапа: этап-1.1 и этап-1.2. Этап-1.1 – это основной мост, этап-1.2 – подходы к мостовому сооружению.
- Сейчас сооружаются подходы?
- В основном да. Темповые работы ведутся именно на подходах.
- Где можно увидеть эти работы? Где это происходит?
- Недалеко, в районе сёл Каникурган и Заречное.
- Где и планировалось.
- Да.
- Кто строит? Ваша компания, в которой вы работаете генеральным директором – ОАО «Мост», что это за организация?
- Наша компания является соучредителем совместного предприятия, российско-китайского, по строительству мостового перехода. Наша доля 50 %, вторая доля – китайской стороны.
- Есть участие государства и стой, и с другой стороны?
- И у нас, и у китайцев стопроцентное участие государства.
- Компании-участники насколько являются специализированными, например, по строительству мостовых переходов?
- Компании были выбраны посредством проведения конкурса, то есть были определённые критерии по выбору подрядных организаций. Две компании, которые подошли по всем критериям – УСК «Мост» и АО «Асфальт». Думаю, жители области знают эти компании.
- Дорогу будет строить АО «Асфальт», а УСК «Мост» имеет опыт в строительстве?
- УСК «Мост» в основном специализируется на строительстве мостовых сооружений.
- Если подробно говорить о работах, которые ведутся в районе сёл Заречное и Каникурган, там идёт строительство дороги. Насколько широки эти масштабы?
- В районе Каникургана и Заречного проводятся работы по снятию растительного грунта, выторфовывание участков, где заболоченная местность, завозят грунт для отсыпки земполотна.
- Зима вам не мешает?
- Не мешает. Это не нарушение технологии, а нормальный рабочий строительный процесс. Подход к мостовому сооружению порядка 11 километров – этап-1.2, плюс этап-1.1 – 2 километра. Общая протяжённость около 13 километров. Земполотно будет шириной 15 метров, а дорога –шириной 12 метров с обочинами. Будет соответствовать второй категории автомобильной дороги.
- Сколько полос будет на дороге?
- Двухполосное движение.
- Много ли занято людей, техники?
- Подрядные организации мобилизуют технику, АО «Асфальт» уже начал работы по этапу-1.2. По этапу-1.1 на строительной площадке задействованы 11 единиц техники и 20 человек персонала.
- Больше не планируется? Этого достаточно?
- Мощности будут наращиваться с увеличением темпов при других видах работ.
- На данный момент этого достаточно?
- Сейчас – да.
- За счёт чего они будут наращиваться? Будут привлекаться субподрядчики?
- Это будет решением самих подрядных организаций.
- Как долго будет происходить подготовительная работа?
- Все работы идут в соответствии с календарным графиком, разработанным подрядными организациями. Каждый процесс занимает определённое время. Сейчас пройдут подготовительные работы, и начнется основной цикл работ. То есть будет прирост и техники, и людских ресурсов. Все будет масштабно. Пусть люди не удивляются, что техники будет очень много задействовано. Думаю, многим даже будет интересно поехать и посмотреть, что же там происходит.
- Для несведущих людей: понтонный мост строили с обеих сторон. Как будет возводиться этот мост?
- Возведение моста пойдет синхронно с обеих сторон.
- Координация какая-то будет? Не возникнет ли такая ситуация, что одну часть построят, а другую не успеют?
- Обязательно. Задача такова, чтобы ввод объекта в эксплуатацию был единовременным. Чтобы не было такого, что одну часть построили, а другую нет. Всё должно идти в комплексе.
- Что касается привлечения рабочей силы: вопрос в том, чтобы привлекать местных жителей, амурчан? Здесь будут какие-то квоты или полностью амурчане должны работать?
- Работают организации, которые есть у нас в Амурской области, то есть привлекаются рабочие силы и техника именно из Амурской области.
- Налоговую базу пополняете.
- Конечно.
- Контролировать привлеченных сотрудников по поводу того, где они проживают, таких ограничений нет?
- Нет.
- Когда должно появиться это сооружение? Когда будет введено в эксплуатацию?
- По плану и мост, и дорога к нему должны быть сданы в эксплуатацию одновременно в конце 2019 года. На всё 3 года.
- Этого времени достаточно?
- Да, это предусмотрено проектом.
- Сколько стоит?
- На строительство российской части моста уйдет 14 миллиардов рублей.
- Как будет производиться финансирование?
- На сегодня заключен кредитный договор с китайским банком, на который мы смогли договориться. Он полностью нас кредитует в строительстве.
- Кредитуют с процентами?
- С китайским банком под минимальный процент. Потом будем возвращать.
- Спасибо, хочется сказать – в добрый путь! Мост призван снизить нагрузку на транспортные переходы между двумя государствами. Это развитие туризма, в первую очередь. Развитие межгосударственных отношений.
- Спасибо.
- У нас в гостях был Евгений Петрович Песоцкий, генеральный директор ОАО «Мост» – компании, которая занята в уже начавшихся работах мостового перехода через Амур. Строительство началось, будем следить очень внимательно. До свидания.
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