Тема: о работе на телевидении

Ведущий: Дмитрий Даньков

Здравствуйте! Сегодня гость нашей программы поэт, блогер, режиссёр по образованию, человек, длительное время живший в Израиле, ведущий «Альфа-канала» Алексей Воскобойников.

- Алексей, добрый день!



- Здравствуйте!

- Алексей, вы – журналист. Часто ли вам самим приходится давать интервью?



- Крайне редко даю интервью. Я в жизни давал интервью, может быть, раза четыре или пять. Если сильно повспоминать, может быть, шесть.

- Тоже определённый результат. Поделитесь секретом с нашими телезрителями – как стать профессиональным ведущим?



- Понятия не имею. Дело в том, что я никогда не хотел, как фрекен Бок, попасть в телевизор. Постоянно обстоятельства складывались таким образом, что меня приглашали, звали, увлекали. Но такого, чтобы я сам приходил и говорил «здравствуйте, я красивый и умный, возьмите меня, пожалуйста, в передачу» – такого не было никогда. Клянусь.

- Всё впереди. Однажды в одном из интервью вы сказали, что, чем действительно хотели бы заниматься – быть дуракаваляющим ведущим.



- Да.

- Алексей, с тех пор что-то изменилось? Желание осталось то же самое или вы повзрослели?



- Я мечтаю валять дурака до самой гробовой доски. Мне очень это нравится. Прекрасный человек Джек Николсон – для меня ориентир. Или Джим Керри. Я уверен, что они и в девяносто, и в сто лет будут валять дурака и будут любимцами публики.

- Отличный ответ! Восемь лет вы прожили в Израиле. Почему вернулись в Россию?



- Это самый частый вопрос, который мне задавали в течение десяти лет, которые я живу здесь после приезда. Каждый раз я отвечал что-то длинное и невразумительное, но так как хронометраж программы ограничен, постараюсь ответить коротко и лаконично. Дело в том, что моя профессия и круг моих интересов связаны с русским языком. Во многом именно из-за этого я вернулся, потому что мне здесь интереснее. Я здесь могу больше реализовать себя. Мне интересно и приятно, что мои дети тоже заражены нашей культурой.

- Не зря говорят, что русский язык – могучий язык. Сейчас в стране сильны миграционные настроения. Вы предполагаете, что опять можете уехать жить в Израиль?



- Я не предполагаю, а знаю абсолютно точно, что пенсия, которую мне выделит Российская Федерация, я от неё просто умру или повешусь на галстуке. Поэтому коротать счастливую старость поеду исключительно обратно в Израиль. Если ничего не изменится. Боюсь, что ничего не изменится.

- Спасибо за честный ответ. Не секрет, что вы победитель регионального этапа чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Затем вы заняли второе место в финале чемпионата России. Это определённо серьёзный успех. Есть дальнейшие планы по реализации намеченного в этом направлении?



- В чтецком?

- Да.



- Участвовать в конкурсах, честно говоря, не очень хочу. Мне интересно всегда пробовать что-нибудь новое. Попробовал. Не скажу, что достиг таких вершин, что мне страшно оттуда сверзнуться. Абсолютно не страшно. «Открой рот» после этого в Благовещенске проходил ещё раз. На городском этапе в полуфинале судьи меня скинули. Ничего страшного в этом нет. Мне интересно попробовать ещё что-нибудь. Мы делаем интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», квизы. Я являюсь автором, ведущим. В данный момент мне это очень интересно.

- Можно ли говорить о том, что «Открой рот» явился своеобразным толчком?



- Безусловно, это дико интересно. Более того, смотреть на это со стороны не так увлекательно. Пока сам не окунёшься, даже не поймёшь, что это за кайф. Это кайф просто удивительный. Причём не важно, есть актёрское или чтецкое образование. Совершенно не важно. Если есть желание и позывы, обязательно нужно прийти и попробовать. Дико интересно!

- Вы упомянули, что участвуете в нескольких интеллектуальных проектах одновременно после вашего успешного восхождения в финале «Открой рот». Какие это проекты? Расскажите об этом более подробно. Поделитесь с нашими телезрителями, насколько сегодня вовлечена современная молодёжь? Каков потенциал молодых амурских ребят в этих направлениях и проектах?



- По поводу «Открой рот» маленькая ремарка: никакого восхождения не было, просто повезло, я считаю так.

- Это серьёзный результат.



- Сегодня везёт одному, завтра – другому.

- Вы не готовились?



- К этому готовиться невозможно. Просто надо получать удовольствие. Что касается интеллектуальных игр, не могу сказать, что это сегодня стало вдруг резко популярно. На самом деле это было популярно всегда, играли в это всегда. Я с детства помню, как мой папа делал викторины и для старшеклассников, и для средних классов, и для взрослых. Это и в 70-е, и в 80-е было дико популярно.

- Это было на уровне школы.



- Сегодня это, может быть, перешло на более качественный уровень. Лично наша команда Амур.инфо играет уже, наверное, лет десять.

- Команда обновляется или это стабильно одни и те же участники?



- Периодически обновляется – одни приходят, другие уходят. Команда по большей части уже состоит из форумчан. Редакция перестала играть – некогда, занятые люди (смеётся). Играли в АГМЕ, библиотеке; Максим Чекмарёв по-прежнему проводит игры в библиотеке. Просто мы сделали ещё один альтернативный вариант, чтобы было более зрелищно – сделали со звуком, музыкальными вопросами, экраном, видеовопросами, картиночными. Так интереснее.

- Это вовлекает.



- Народу интересно, очень нравится. Не знаю, кто и что говорит, читают ли люди сейчас меньше или также, но очень много умных людей. Когда пишешь вопросы, мне удобно – у меня жена умный человек, когда я придумываю вопросы, то обкатываю их на ней. Я их зачитываю, она сначала либо долго думает и не отвечает, либо думает очень мало и отвечает быстро.

- Она вам помогает, у вас такой творческий тандем.



- Она мне говорит, что этот вопрос брать не надо, потому что его отгадают все. Тогда я его как-то усложняю. Иногда она говорит, что этот вопрос надо облегчить, потому что он очень сложен. Когда потом это обкатываешь на людях, оказывается, что такие сложнейшие штуки разгадывают, откуда только что берётся. Люди меня не устают поражать, надеюсь, и я поражаю людей своими вопросами. Но насколько люди поражают меня ответами, причём иногда неправильные ответы настолько интереснее, чем мой правильный (смеётся).

- Более логичные.



- Играют совершенно разные люди – и бизнесмены, и творческие люди, и журналисты, и студенты, и пенсионеры. Мы друг друга заражаем, нам хорошо друг с другом.

- Будущее у амурской молодёжи всё-таки есть.



- Да, нам хорошо друг с другом, поверьте.

- Немного о личном. У вас творческая семья, вы с Анастасией журналисты. Накладывает ли это определённый отпечаток в семье?



- Творческая ли наша жизнь?

- Творческий ли ваш быт? Находите ли время и уделяете ли внимание семье должным образом? Как вы решаете многие бытовые вопросы?



- Думаю, стоит об этом спросить наших детей. Если спросить, достаточно ли творческая атмосфера в семье, они скажут, к сожалению, да. Потому что мы издеваемся над ними безбожно. Если посмотреть со стороны, люди думают, что мы действительно над ними издеваемся. На самом деле у нас проходят такие пикировочки, игры – игры в сарказм. Они привыкли, у них чувство юмора будь здоров. Они вырастут, дадут прикурить.

- Будем ждать результатов. В День влюблённых, 14 февраля, поделитесь с нашими телезрителями секретами счастливой семьи.



- Никаких секретов нет. Либо любите, либо не любите. Всё.

- Кратко. Алексей, если не журналистика и телевидение, где бы вы смогли себя ещё реализовать?



- Я себя реализовываю – интеллектуальные игры. Параллельно сейчас существую в двух интеллектуальных «водоёмах». Мне интересно и здесь, и там. В чём-то это сообщающиеся сосуды. Если где-то перегородка упадёт, и честь корабля отсохнет, то вторая не утонет, поплывёт дальше.

- Кем вы видите себя через десять лет?



- Надеюсь, счастливым человеком. Остальное всё ерунда.

- Верьте в свои силы, реализуйте себя, не бойтесь открывать в себе и любимом деле новое, как это делает ведущий программы «Простые вопросы» Алексей Воскобойников. Спасибо, Алексей, творческих успехов.



- Спасибо.

Просмотров всего: 80

распечатать