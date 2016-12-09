Иван Борозда

Тема: болезни стоп

Ведущий: Наталья Шлямова

В Благовещенске работает подиатрический кабинет, не путать с педиатрическим, и с врачом-ортопедом тоже не путать. Это более узкая специализация. Чем занимается этот специалист, поговорим с врачом-подиатром, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой травматологии АГМА Иваном Викторовичем Бороздой.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Подиатр – для многих вообще неизвестное слово. Что это такое?



- Подиатрия – это часть травматологии и ортопедии, которая занимается болезнями стоп – врождёнными, приобретёнными деформациями, последствиями травм. Достаточно большой контингент пациентов охватывает эта специальность. Поскольку она очень востребована в Благовещенске, мы решили открыть такой приём в лечебно-диагностическом центре «Семейный врач».

- При Амурской государственной медицинской академии.



- Да.

- Насколько востребована данная специализация?



- Практически все возрастные группы населения нуждаются в консультации врача-подиатра. Если вы испытываете какие-то неприятные ощущения в стопах: тяжесть, усталость…

- Сводит.



- Боли или, не дай бог, судороги, или что-то ещё, то это повод для того, чтобы обратиться к врачу-подиатру. Я считаю, что это весьма востребованная специальность на сегодняшний день.

- Много людей приходит к вам на приём?



- 3-5 человек в день.

- Это те, которые узнали?



- Да, узнали, что есть такой приём, пробились, что называется.

- Когда появляются детки, в списке врачей есть ортопед. Нужно ли всё-таки вести к подиатру?



- Хочу сказать, что в основном наш контингент в основном взрослые люди. Если мы имеем дело с детьми, то наша задача поставить верный диагноз. Мы сотрудничаем с детскими ортопедами-травматологами, которые тоже имеют узкую специализацию. Обычно отправляем деток на осмотр к детскому ортопеду.

- Какие ситуации со стопами возникают у детей? Плоскостопие?



- Конечно, это плосковальгусные стопы, в результате неправильной нагрузки, из-за того, что стопа является как бы основой пирамиды. Вследствие чего нагрузка на вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата идёт неправильно, поэтому всё начинает развиваться неправильно. Поэтому надо вовремя внести коррекцию.

- В такой ситуации это специальные ортопедические стельки, обувь?



- Да, но и не только. Если какие-то очень серьёзные деформации, то речь идёт о специализированной ортопедической обуви. Это целый широкий круг методов лечения, включающих лечебную физкультуру, массаж и так далее.

- Слышала, что взрослые обращаются с так называемыми шишками на ногах.



- Шишки – это проблема, которая чаще всего возникает у женщин из-за ношения неправильной обуви. Ещё ни один ортопед-травматолог не дал рекомендации носить обувь на высоких каблуках.

- Но все мужчины дают эти рекомендации (смеётся).



- Женщины стремятся к красоте, поэтому вместо того, чтобы выйти покрасоваться и потом сменить туфли на высоком каблуке на более удобную обувь, сидят в такой обуви, как в испанском сапожке, 8 часов рабочего времени.

- Что можно сказать про туфли с узкими носами?



- Туфли с узкими носами на высоких каблуках вообще носить нежелательно.

- Носить нельзя, врач не рекомендует.



- Конечно, не рекомендует. Это невозможно рекомендовать, так же как испанский сапожок, колодку. Существует определённая рекомендация, что каблук не должен превышать 3-4 сантиметра.

- Совсем неинтересный каблук.



- С нейтральной колодкой. Можно выйти где-то покрасоваться, но потом сменить обувь. Это будет правильно, а не бегать 8 часов на каблуках.

- Шишки эти образуются не в зрелом возрасте, но уже могут быть и в молодости?



- Да, могут появиться.

- Как понять, что растёт шишка и что делать?



- Изменения очевидны.

- Выпирает.



- Отклонение первого пальца наружу. Он начинает смещать соседние пальцы, это заметно всем.

- Очень неприятные вещи.



- Конечно. Поэтому разные стадии этого заболевания требуют разной коррекции. На начальной стадии можно полечить консервативно – корректорами, стельками, массажем, ЛФК, то в более запущенных случаях, при деформации всей стопы, приходится оперировать. Слава богу, у нас есть целый арсенал различных оперативных ортопедических вмешательств. В больницах нашего областного центра такие операции выполняются. Наша задача – вовремя отправить пациента на оперативное лечение.

- Интернет полон различных способов так называемого лечения с рекомендациями приложить, например, куст черёмухи или листья крапивы на эту шишку, и она пройдёт за неделю. Такое возможно?



- Это в духе обывателя.

- Не верить.



- Дайте мне такую таблетку, чтобы, не прикладывая никаких усилий, я тут же выздоровел. К сожалению, так не бывает. Любое ортопедическое заболевание требует хорошего контакта, чтобы пациент соблюдал рекомендации, которые даёт ему доктор. За один день лечения, естественно, ничего не пройдёт. Нужно следовать рекомендациям, заниматься лечебной физкультурой, вести здоровый образ жизни, не набирать вес и так далее. Все рекомендации по поводу самого образа жизни. Тогда будет определённый успех. Однажды начавшись, регресса, к сожалению, с таким заболеванием достичь невозможно.

- Даже при лечении назад ничего вернуть нельзя?



- Нет, можно растянуть во времени, чтобы не переходило заболевание в более тяжёлые формы.

- Стабилизировать.



- Да, это сделать можно. Для этого мы и существуем. Раньше никто бы не сказал, что боли в позвоночнике, суставах могут быть связаны с патологией стоп. Однако на сегодняшний день эта связь уже доказана.

- И сколиоз, и возможные грыжи?



- Остеохондрозы, грыжи и всё остальное. Человеческий организм – это единый комплекс. Природа не вычленяет стопы из организма отдельно. Всё должно лечиться в комплексе.

- Есть какая-то гимнастика для стоп?



- Конечно. Любые суставчики любят, когда их разминают. Встав утром с постели по звонку будильника, необязательно сразу бросаться в бой, можно начать утро с разминки. В детском саду всех учили таким упражнениям, как «берёзка», наклонам и прочему. Ничего хитрого в этом нет, но человеческая лень подчиняет человека настолько, что он напрочь забывает о том, что есть физическая культура, не говоря уже о профессиональном спорте, тренировках. Пользуясь автомобилем, человек забывает, как ходить.

- Это правда. Пользуясь Интернетом, вообще забывает, как двигаться.



- Обо всём на свете.

- Движение – жизнь. На этой программе я пожалела, что у нас нет такого формата, как у Елены Малышевой, мы бы всё это показали.



- Это было бы чудно.

- Спасибо большое. У нас в гостях был врач-подиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой травматологии АГМА Иван Викторович Борозда. Мы говорили о том, что при Амурской государственной медицинской академии есть специальный центр, в котором работает врач-подиатр. Нужно следить за своим здоровьем, двигаться больше. До свидания.



Просмотров всего: 89

распечатать