Светлана Яковлева

Тема: заболеваемость ОРВИ в детских садах и школах

Ведущий: Наталья Шлямова

В Благовещенске постановлением внеочередной городской санитарной противоэпидемической комиссии введён масочный режим. Насколько это эффективная мера, какие ещё мероприятия проводятся для борьбы с распространением ОРВИ, поговорим с заместителем мэра города Благовещенска по социальным вопросам – Светланой Яковлевой.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- В пятницу была озвучена серьёзная цифра, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Благовещенске превышен на 23 %. В последнюю неделю в области заболело больше 1 000 амурчан. Пик заболеваемости ещё впереди. Как обстоят дела на сегодня?



- Во-первых, озвученные вами цифры доведены до сведения населения. Самое главное, что это мероприятие сезонное: холодно, крещенские морозы. Вместе с тем все мероприятия, которые определены решением нашей городской СПК, направлены на профилактику. Профилактика – это самое главное. Когда мы все вместе в городе обеспечиваем исполнение комплексного плана противоэпидемических мероприятий в период подъёма заболеваний, то вполне можем гарантировать, что этот рост можно остановить. Например, перед началом новогодних праздников своевременно проведённая санитарная противоэпидемическая комиссия в расширенном составе, когда мы приглашали и представителей торговли, и развлекательных центров, позволила нам пройти праздничные дни без роста заболеваемости и закрытия учреждений. Все праздники состоялись. Поэтому мы снова сейчас провели заедание СПК, и реализуем комплексный план. Как уже говорилось, некоторые меры связаны и с введением масочного режима, и с проведением утреннего фильтра в образовательных учреждениях. Плюс мы рекомендовали всем руководителям всех уровней власти, структурных подразделений, предприятий, учреждений более внимательно отнестись к своему коллективу. То есть, если человек пришёл с признаками ОРВИ, лучше его отправить домой. Это и есть основа фильтра. В детских садах он проводится немножко по-другому. Поэтому профилактика позволит не допустить большого роста заболеваемости.

- Если говорить о детях в школах – кто-то носит маски, кто-то – нет. Кем этот процесс контролируется в школах?



- Прежде всего контроль за своим здоровьем каждый человек должен осуществлять сам. За детьми, в первую очередь – родители. От того как родители настроят своего ребёнка – маска нужна для его блага, чтобы не заболеть, не пить лекарства, не пропускать школу, не ставить уколы – ребёнок будет слушать своих родителей. Плюс поддержка педагогов в школе.

- Нет такого, если ребёнок пришёл без маски, то его отправят домой?



- Нет, конечно.

- Никто не заставит.



- Нет, никто не заставит. К тому же все образовательные учреждения, как дошкольные, так и школьные, практически на 100 % обеспечены рециркуляторами, что дало очень существенный эффект в профилактике острых респираторных и вирусных заболеваний. План не случайно назван комплексным, то есть один рециркулятор – это полумера, одна маска – полумера, а всё вместе позволит сохранить здоровье. В данном случае мы настоятельно рекомендуем носить маски и менять их каждые два часа, чтобы был эффект. Если маска грязная, то тогда, извините…

- Как, например, проходят занятия по физкультуре? Ведь бегать в маске неудобно.



- Не будем доводить до абсурда. Если на физкультуре ребёнок дышит без маски – это один коллектив, рециркуляторы проработали, в зале провели влажную уборку. Естественно, можно обойтись без масок.

- Можно обходиться без масок, например, обрабатывать нос оксолиновой мазью?



- Вы мне задаёте медицинские вопросы. Хороший вопрос. Давайте я его переадресую в медицинское учреждение нашим фельдшерам, они ответят. На сайте администрации города размещено большое количество рекомендаций по профилактике. Как раз там есть и неспецифические меры профилактики – употребление таких продуктов, как чеснок, лук. Всё это есть, включая и противовирусные препараты. Медицинским работникам было рекомендовано рассказать о них. Поэтому специфика рекомендаций – это к медицине. Наша задача – создать условия в городе, тем более что видим подъём роста заболеваемости, надо постараться не допустить критических цифр. Поэтому работаем все вместе, комплексно.

- На прошлой неделе было озвучено, что 7 классов в различных школах закрыто на карантин. Сейчас появилась определённая масса родителей, которые не знают, куда деть детей. Что будет дальше? Как быстро школы войдут в прежний режим работы?



- Наверное, прогнозировать рост заболеваемости дело неблагодарное. Если мы все вместе в городе будем комплексно исполнять рекомендуемые нам специалистами меры, думаю, не допустим рост заболеваемости. С другой стороны, по опыты прошлых лет, максимальный рост заболеваемости наблюдается с 4-й по 6-ю недели. Сейчас мы на 5-й неделе наступившего года. Рост заболеваемости есть, но, если проводить профилактические мероприятия, то в идеальном случае можем пойти на спад. Если мероприятия проводить не будем, тогда могут быть осложнения. Я советую всем исполнять рекомендации.

- Было объявлено, что в общеобразовательных учреждениях приостановлено проведение массовых культурных, спортивных мероприятий. В их числе есть какие-то крупные, которые пришлось отодвинуть?



- На сегодняшний день крупных мероприятий, которые бы были перенесены, нет.

- Например, школьные конференции?



- Нет, это всё проходит в рабочем порядке. Традиционно в начале февраля проходят каникулы у начальной школы – первоклассники ушли на дополнительные каникулы. Пока каких-то экстремальных мероприятий, которые очень нужны и необходимы, мы не проводим. Проведение массовых мероприятий мы пока приостановили, чтобы ребята усиленно не общались. Проведение мероприятий мы будем озвучивать, у нас налажен очень хороший контакт с управлением Роспотребнадзора. Нам всегда дают любые советы и рекомендации. Поэтому мы находимся в тесном информативном и действенном контакте. Представители Роспотребнадзора приходят в наши учреждения на заседания СПК и оказывают существенную помощь и поддержку в профилактике и недопущении роста заболеваний.

- В начале беседы вы сказали, что достигнуто хорошее взаимодействие с руководителями учреждений сферы обслуживания. Как житель города где я должна увидеть людей в масках?



- Хорошо сказали о том, что достигнуто. Потому что, когда мы приглашали представителей на первое заседание СПК – торговых и развлекательных учреждений, не было такого контакта, как сейчас. Мы неоднократно обращались с благодарностью к руководителям, которые обеспечивают продавцов в магазинах масками. Допустим, когда в детские развлекательные центры приходят ребятишки, то работники и сотрудники также находятся в масках.

- В автобусах.



- Если только кондуктор и водитель. Очень приятно, что во многих учреждениях города появились рециркуляторы, осуществляющие обеззараживание воздушной среды в присутствии людей. Руководители идут на то, чтобы на их предприятиях были обеспечены безопасные условия пребывания – как для работников, так и для горожан, которые приходят по необходимости в эти учреждения.

- В Благовещенске комплексный план по противодействию распространения ОРВИ насколько отличается от других городов и областей?



- Детально я не сравнивала, чем мы отличаемся, но в прошлом году нашему городу, несмотря на очень интересное расположение (соседство с Китаем, откуда приезжают туристы, а также из области едут люди), удалось комплексным планом удержать эпидситуацию на повышенном, но не критичном уровне. Я считаю, что этот план проверен временем, его можно исполнять, чтобы не допустить массового заболевания граждан.

- Спасибо большое. У нас в гостях была заместитель мэра города Благовещенска по социальным вопросам Светлана Яковлева. Мы говорили о мероприятиях, которые проводит городская администрация по противодействию распространения ОРВИ. Болеть не хочется. До свидания.



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