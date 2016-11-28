Алексей Раханский

тема: незаконное строительство

Ведущий: Алексей Воскобойников

В этом году в Благовещенске выявили более ста незаконных построек. Большая часть из них – жилые дома. Зачастую люди не знают, что им необходимо оформлять специальное разрешение на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома. Об этом сегодня поговорим с начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска Алексеем Раханским.

- Здравствуйте, Алексей Вадимович!



- Добрый день.

- В каких случаях владельцу земельного участка требуется разрешение на строительство?



- Разрешение на строительство нужно практически в любом случае, если гражданин хочет построить жилой дом. В любом случае надо оформить необходимые документы и представить их для получения разрешения на строительство в администрацию города Благовещенска, которая уполномочена выдавать такие разрешения.

- Действительно ли люди, являясь владельцами земельных участков, считают, что других разрешений не нужно, так как уже владеют участком?



- Это неправильно. 51 статья Градостроительного кодекса чётко говорит о том, какие документы необходимо предоставить в уполномоченный орган для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Если мы говорим о том, какие это документы, то я скажу: правоустанавливающие документы на земельный участок, схема планировочной организации земельного участка и градостроительный план земельного участка – всего три документа. Из них правоустанавливающие документы на земельный участок у граждан должны быть, если они хотят что-то строить на этом земельном участке. Градостроительный план земельного участка выдаёт администрация города Благовещенска по заявлению гражданина, причём бесплатно.

- Что очень важно.



- Надо просто написать заявление, бланки есть в МФЦ (многофункциональном центре), практически не предоставляя никаких документов, только указав кадастровый номер земельного участка. Третий документ – схему планировочной организации земельного участка – как правило, делает специалист – архитектор.

- Сколько времени приходится ждать? Есть ли очереди?



- Законом установлена выдача разрешения на строительство в течение десяти дней, включая нерабочие дни.

- Довольно быстро.



- Например, подал 10, а 20 уже должен получить. Градостроительный план земельного участка, согласно законодательству, готовится в течение 30 дней. Как правило, это происходит гораздо быстрее. Схема планировочной организации земельного участка будет зависеть от проектировщика и работы застройщика с этим проектировщиком.

- С какими нарушениями вы чаще всего сталкиваетесь?



- Чаще всего сталкиваемся с началом строительства без полученного на то разрешения. Граждане не получают разрешение на строительство и начинают строить. Чем это чревато? Город Благовещенск разделён на функциональные зоны. Есть правило землепользования застройки города Благовещенска, новая редакция которого вступила в действие 27 октября 2016 года. Эта информация есть на сайте администрации города Благовещенска в свободном доступе, плюс была опубликована в газете «Благовещенск» также 27 октября. Всем гражданам, прежде чем начинать строить, я советую хотя бы ознакомиться с этими правилами. Потому что независимо от того, что земельный участок находится в собственности, он может попадать в те функциональные зоны, в которых нельзя строить индивидуальное жильё. Это связано с наличием ограничений на застройку индивидуальными жилыми домами или жильём вообще. Допустим, это санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий, железной дороги. Таких ограничений достаточно много. Прежде чем начать строительство, всем советую обратиться в администрацию города Благовещенска – в управление архитектуры и градостроительства, можно лично ко мне в 203 кабинет. Специалисты управления всегда дадут консультации тем, кто хотел бы что-то строить. Начинать надо с получения градостроительного плана земельного участка. Потому что в градостроительном плане на конкретный земельный участок будут указаны места допустимого размещения объектов индивидуального жилого дома, ограничения, то есть регламенты строительства на этом земельном участке с указанием необходимой площади озеленения, плотности и площади застройки. В общем, достаточно объёмный документ. Получив этот документ, придя к проектировщику, ему из этого документа всё уже будет понятно – какой проект можно будет разработать на данном земельном участке.

- Более ста незаконных построек в течение года. На мой взгляд, чудовищная цифра. Что это – самоуверенность граждан, элементарное упрямство или незнание?



- Если говорить более точно, то на сегодняшний день выявлено порядка 140 объектов незаконного строительства.

- Можно говорить о вопиющей тенденции.



- Просто выявляемость хорошая стала. Конкретно мы занимаемся этим вопросом. Люди стали больше обращаться к нам, потому что видят, что работа по выявлению ведётся. Из 140, по-моему, 68 объектов индивидуального строительства. Многие люди по незнанию начинают строить, считая, что раз земельный участок в собственности, то, что хочу, то и строю. Но нет. Какие могут быть дальнейшие последствия, если объект построен без полученного разрешения? Данный объект не будет поставлен на кадастровый учёт, и на него никакие права не возникнут. Может возникнуть право только в соответствии с 222 статьёй Гражданского кодекса – о признании права на самовольную постройку. Весь процесс там расписан. Объект не должен представлять угрозы, не нарушать ничьих прав. Должен соответствовать всем градостроительным нормам. Но как раз могут быть не соблюдены градостроительные нормы. Потому что это касается и разрывов от границ земельного участка до объекта. Сейчас установлено в правилах – жилая зона (Ж–1 и другие жилые зоны) именно по индивидуальным жилым домам, где разрыв от границы земельного участка до объекта должен быть не менее трёх метров. Соблюдается и санитарный разрыв, то есть 3 + 3 – это уже 6 метров, плюс ещё противопожарные разрывы.

- Если здание незаконно построено, всегда ли это грозит сносом?



- Если гражданин не признает право на этот объект в суде.

- Можно ли каким-то образом узаконить незаконную постройку? Сохранить?



- Конечно, можно.

- Знаменитый коттедж за епархией. Его признавали незаконным, потом вносились какие-то изменения. Чем история закончилась – он как стоял, так и стоит?



- В начале истории этот объект проходил как индивидуальный жилой дом, вроде, там зона исторического центра. Уже точно не помню, старая история. В этой зоне этих объектов быть не могло. В конце концов застройщику пришлось переделать проектную документацию под многоквартирный жилой дом.

- Сколько там квартир?



- Две.

- Формально это считается многоквартирным домом? Я как отец двоих детей могу претендовать на многодетность (улыбается)?



- Градостроительным кодексом чётко установлено, что многоквартирный дом – это от двух квартир и больше.

- Всё по закону.



- Да, всё по закону. Он получил разрешение на строительство, и на этом история закончилась. Почему-то всех интересует именно этот вопрос.

- Как говорилось в фильме Гайдая: «Народ хочет знать». Какие меры предусмотрены для нарушителей?



- Администрация города обращается в инспекцию Госстройнадзора, которая уполномочена привлекать нарушителей к административной ответственности. Штраф для индивидуальных застройщиков – до 5 тысяч, для юридических лиц – до миллиона, для должностных лиц – до 50 тысяч.

- Где можно получить исчерпывающую информацию и соответствующее разрешение?



- Исчерпывающую информацию можно получить как в самой администрации города Благовещенска – в управлении архитектуры и градостроительства, так и в МФЦ, где есть образцы бланков заявлений. Если кому-то что-то непонятно, можете обращаться ко мне лично.

- Спасибо, Алексей Вадимович. Это были «Простые вопросы» для начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска Алексея Раханского. Стройтесь честно, увидимся.



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