Наталья Томилова

Тема: Цифры и показатели 2016 года

Ведущий: Алексей Воскобойников

В областном ЗАГСе озвучили цифры за 2016 год. Одни показатели радуют, другие не очень. Сколько нас было, сколько стало, как выглядит минувший год глазами органов записи актов гражданского состояния? Об этом сегодня поговорим с начальником управления ЗАГС по Амурской области Натальей Томиловой.

- Здравствуйте, Наталья Сергеевна!



- Здравствуйте.

- Наталья Сергеевна, начнём с грустного. Количество умерших амурчан продолжает превышать число родившихся. Это так?



- Это так, но при этом количество умерших значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом – умерло на более чем 200 человек меньше. «Красивая» статистика по детской смертности – дети, умершие до года. Помню те страшные моменты, когда Амурская область лидировала в рамках Российской Федерации по детской смертности. В этом году на 33 ребёнка умерло меньше. Я с удовольствием говорю огромное спасибо людям в белых халатах за то, что спасают маленьких людей, девочек и мальчиков. Второй аспект, почему рождаемость ниже смертности, хочу сказать, что она делится на естественный прирост и убыль населения. Не совсем могу согласиться с органами статистики о том, что население у нас неукоснительно убывает.

- Возможно, убывает молодое население?



- Я изложу свою точку зрения, если кого-то обижу, не обижайтесь. Мне кажется, что люди, которые приезжают жить к нам, не всегда проходят регистрацию. Не спешат оформить ни временную, ни постоянную прописку. Потому что сегодня на работе не везде требуют прописку, в органах ЗАГС регистрируются не по прописке. Следовательно, сказать, что население у нас уменьшилось – затруднительно. Тем не менее, когда мы производим подсчёты, считаем количество населения, числящееся по статистике. Поэтому получается, что смертность выше рождаемости.

- Давайте перейдём к более приятным показателям. Сколько маленьких амурчан появилось в 2016-м? В сравнении с предыдущими годами – есть рост?



- Одиннадцать с лишним тысяч. Естественный прирост населения есть на таких территориях, как города Благовещенск, Тында; Белогорский район; посёлок Углегорск.

- Остальные районы, подтянитесь!



- Остальным районам нужно подтянуться. Что касается Благовещенска, можем гордиться нашей столицей, так как идёт естественный приток населения. Мы регистрируем 4-тысячного четыре года подряд. Раньше 4-тысячный был сто лет назад. Только сейчас мы догнали тот период. Если в 2014 году это был декабрь месяц, в 2015 – конец ноября, то в 2016 – 4-тысячного зарегистрировали уже 11 ноября. Это говорит о том, что молодое население в город Благовещенск прибывает.

- Кого больше – мальчиков или девочек?



- Традиционно, сколько я работаю и вижу статистику, больше мальчиков – 51 %. Бывают отдельные месяцы исключительно по отдельным территориям. В масштабах Амурской области мальчиков всегда больше.

- Помню, в прошлом году родилась тройня в Амурской области.



- Да.

- Двойняшек много?



- В 2016 году – 100. В 2015 году – 118. Тройня была в этом и прошлом году. В феврале мы проводили замечательное мероприятие, хотелось бы пригласить потом, когда дети подрастут, сейчас им по году – родилось три замечательных богатыря. Но больше пока мамочки нас не порадовали.

- Какие имена сегодня в ходу? Где ни прочитаешь, какие-то былинные имена становятся популярными. Или популярные имена более расхожие?



- Нет. Что касается молодых людей, то, конечно, стабильность – Александр, Алексей, Тимофей, Антон, одно время лидировал Иван. Женские имена, когда девочек называли какими-то особыми именами, но сейчас такие простые имена, как Татьяна, Наталья, Машенька, Светочка, их нет.

- Вам, наверное, особенно обидно за Наташу.



- Очень. Это уже редкие имена. Наступила другая стабильность – сейчас Даши, Кати, Софьи, Анастасии, Прасковьи. Это тоже наши русские имена, но немножечко другой эпохи.

- Как много малышей-сирот обрели новые семьи?



- Не много – 100 с лишним. Трое детей за границей – Кипр, Таджикистан и Италия.

- Наверное, архисложная процедура усыновления?



- Нет, тот шум, что к нашим детям, которых вывозили, не совсем доброе отношение со стороны приёмных родителей. 2-3 года назад у нас вывозили по 50-60 детей. Лидировали Италия, Испания и Германия. Сейчас таких детей только трое. Остальное количество детей усыновили наши амурские семьи. Этот процесс не особенно активный, но застои не наблюдаются. Амурчане усыновляют детей, берут и мальчиков, и девочек.

- Поговорим о вечной теме – о любви. Желающих вступить в брак стало больше? А разводящихся?



- Что касается любви, очень хороший вопрос, актуальный. У нас снизилось количество браков по той же причине, что и рождение детей – в брачный возраст вступили пред 2 000-тысячные годы. Тогда пустили родильные залы, детские сады, классы в школах – закрывались целые классы. Соответственно подросло поколение, где просто некому любить, некому вступать в брак, рожать.

- Может быть, люди стали более серьёзно относиться к этому?



- Нет. Я хочу сказать, что у нас не произошло сильного обвала, а немножко снизилось количество браков и рождаемость. Это за счёт вторых браков и рождения вторых и третьих детей. Случилось так, что первый брак не получился по какой-то причине. Мы наблюдаем картину, что во второй и третий браки люди вступают достаточно стабильно, не боясь, что обожглись в первом браке.

- Возможно, учась на своих предыдущих ошибках.



- Да. Что касается ценности любви, ещё 5-6 лет назад мы слышали от молодых людей, которые говорили, что ещё не заработали на машину, квартиру, не нагулялись. Сейчас говорю совершенно авторитетно, что браки помолодели – как со стороны юношей, так и со стороны девушек. Специалисты, которые регистрируют брак, видят, есть ли любовь в глазах или сложились какие-то обстоятельства, допустим, беременность или общая квартира. Сейчас же всё чаще и чаще в глазах видишь любовь.

- Расстаться многие решили?



- Да. Количество разводов снижается, но, к сожалению, ещё достигает очень больших размеров – до четырёх тысяч. Повторюсь, что это не только те, кто только вступил в брак. Разводятся и более взрослые пары. Они вырастили детей, накопили обиды и расстались. Распадается 4 тысячи семей в год. Государственная дума и Совет Федерации, изучив эту практику, практику всей страны, увеличили срок на расторжение брака. Закон ещё не принят, «гуляет» в стенах Госдумы, но проект приходил к нам на согласование. Срок расторжения брака увеличат на срок до трёх месяцев. Считаю, что это очень хорошая практика. Часто документы на развод люди подают на эмоциях, накопилось что-то, выплеснули и не сумели остыть – не успели. Месяца недостаточно. А за три месяца уже и забыли причину ссоры (улыбается). Забыли, что подали заявление.

- Особенно возрастные супруги.



- Конечно. Думаю, и молодёжь примирится за это время.

- У нас, как и в других регионах страны, много мигрантов. Этот факт повлиял на общую картину? Браки, дети?



- Наблюдаем снижение браков с иностранными гражданами. В 2015 году было 115 браков, в 2016 – 100. С гражданами Китая было зарегистрировано в 2016 году 10 браков. С чем это связано? Мы всегда говорили, что прежде чем вступить в брак с иностранцем, нужно внимательно изучить семейное законодательство той страны.

- Обещал, что завершим программу в положительном ключе. Позовите всех влюблённых, пусть идут в ваше заведение и не боятся.



- Уважаемые амурчане, 18 декабря 2017 года мы будем отмечать 100 лет образования органов ЗАГС. К этой дате мы подходим успешно, у нас 22 отдела и отделения, которые находятся в достаточно приличном, ухоженном состоянии. Я приглашаю вас прийти во Дворцы бракосочетания, в дома счастья, и скрепить свои отношения узами брака. Чтобы в ваших сердцах всегда царили только любовь и счастье. Говорят, что счастливый человек – это тот человек, у которого есть дом, семья и возлюбленный. Мира вам, счастья и добра.

- Большое спасибо за беседу. У нас в гостях была начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова. Любите друг друга, не болейте, плодитесь и размножайтесь. Увидимся.



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