Тема: 40-летие Амурской писательской организации

Ведущий: Наталья Шлямова

17 января Амурской писательской организации исполнилось 40 лет. С этим связана масса мероприятий, которые проводятся по всей области, посвящённых этому событию. Сегодня в студии Игорь Игнатенко, член Союза писателей России, человек, который руководил писательской организацией Амурской области с 1996 по 2013 годы.

- Здравствуйте.



- Здравствуйте.

- Как строилась работа писателей в советское время? Насколько сейчас изменилась жизнь?



- Работа традиционная – и советский писатель, и нынешний, если у него созреет какой-то замысел, то он идёт в свой кабинет, если тот существует, садится за рабочий стол. Раньше на столе лежала стопка бумаги, рядом – авторучка или чернильница. Сейчас, чаще всего, садится за компьютер и начинает писать. Я бы не сказал о каком-то направляющем влиянии. Некоторые говорят, что партия жёстко держала писателей в руках. Никакая власть не заставит писать человека лучше или хуже, чем он сам может и понимает.

- Как выкладывалась дорога к читателю? Были выезды, встречи?



- Самая первая форма публикации – устное выступление на творческих встречах: в школах, училищах, институтах, воинских частях, на предприятиях, в трудовых коллективах. Совместно с писательской организацией и областным литературным объединением мы проводили дни литературы. Посылали группы, как правило, состоящие из шести человек, в каждый район, в каждый город области. Целую неделю мы работали в любом населённом пункте, самом дальнем – леспромхозе, какая-то точка, стоит вагончик, там живут 5 человек, которые рубят лес. Мы и к ним приезжали, читали стихи, узнавали, как они работают.

- И вы растили людей, которые могут писать.



- Да, хорошие были мальчишки и девчонки, некоторые уже стали членами Союза писателей – Евгения Бутова из Михайловки, она окончила АмГУ, Лена Войтенко из Белогорска, тоже окончила АмГУ, стала журналисткой.

- Известные имена.



- Сейчас она готовится стать мамой. Хочется пожелать ей здоровья и творчества. Это Семён Руденко, который тоже уже член Союза писателей России, вплотную занялся кино.

- Творческие люди.



- Да, он снял художественный фильм. Наш знаменитый земляк Ярослав Туров, который победил на передаче «Умники и умницы» в Москве, окончил МГИМО и Высшую школу экономики, ведёт занятия на сценарных курсах с молодёжью, будучи 23-летним человеком. Вот такие у нас талантливые земляки.

- Я так понимаю, вы довольны юными молодыми начинающими и начавшими людьми?



- Я бы не стал употреблять слово «довольны», я счастлив потому, что они есть. Вот это ворчание стариков: «Богатыри – не вы!» – это не по мне. Молодёжь всегда была дерзкая, старалась себя показать, заявить о себе и в литературном творчестве. И эти, и нынешние, и будущие будут интересны. Надо только внимательно на них смотреть, слушать и не очень поучать.

- Я разговаривала с одной из амурских писательниц, выходцем из совершенно другой профессии. Она сказала очень хорошую, понятную и правдивую фразу на сегодняшний день: «Сегодня издать книгу архисложно».



- Я бы не стал очень переживать по этому поводу, потому что гораздо шире открылся тот массив экономических возможностей, которого раньше практически не было. Например, гранты. Гранты идут по разным линиям – по линии культуры, федеральные, муниципальные. Я к вам пришёл сегодня, отнёс свой персональный грант на свою новую книжку рассказов и стихотворений «Стезя» и рассчитываю получить этот грант. В зависимости от того, как посмотрит на меня строгое жюри.

- Вы чувствуете сейчас новый формат времени – много всего электронного, Интернет. Знаю, что издания амурских писателей тоже есть в Интернете.



- В электронном виде многое отцифровано. В Благовещенске городская межбиблиотечная система. Областная библиотека на своём сайте сделала специальные «полки», где можно познакомиться с любым писателем, членом Союза писателей, увидеть его фотографию, библиографию его книг, прочитать критические статьи о нём; выложены его произведения. Мы составляем договоры, ради этих публикаций отрекаемся от авторских прав, не получаем никаких гонораров. Зато читатель, употребив специальный код и фокус на своём смартфоне, может зайти и без права скачать и прочитать любую нашу книжку. Думаю, для современных любителей электронного общения это будет очень интересным и полезным. Заходят, читают нас там.



- Если говорить таким словом, как «раскрутиться», на Дальнем Востоке возможно местному писателю?



- Молодому, да, но и человеку, который имеет имя, это тоже не повредит. Если знают у нас таких писателей, которые уже имеют какую-то литературную славу, правда, ныне ушедшие, такие как Борис Машук, Николай Фотиев, Александр Побожий, бамовские поэты – Тамара Шульга, Надя Пузыревская, Владимир Гузий. Ныне живущие, и, дай бог им ещё жить и работать, – Владислав Лецик, Нина Дьякова, молодые ребята, имена которых я уже называл. В рамках этой ярмарки могут приобрести дополнительный импульс для движения.

- Те же участники выставки-ярмарки, приехав в Благовещенск, провели встречу, где подвели итоги и определили план работы на следующий период. Выставка проводится один раз в два года. Возникла такая мысль, что довольно сложно наши местные произведения продвинуть. Чего же ждёт от нас столица? Возможно, это даже больше какие-нибудь этнические сказки, например, эвенкийские?



- Это тоже столице интересно, но я бы не стал говорить о том, что мы целиком зависим и стараемся угодить столичным вкусам. Вовсе нет. У нас завязалась хорошая дружба с китайскими литераторами, писателями. Член нашей организации, поэт, пишущий на русском языке Ли Ян Лин. За свою подвижническую работу по собранию творчества русских писателей и эмигрантов первой волны – 20-е годы прошлого века, был удостоен высокой чести стать иностранным членом Российской академии наук.

- Может быть, это геополитическое положение использовать в нашу пользу?



- А как же! Считаю, что китайцы за деньгами не стоят, откликаются на совместные проекты. Ли Ян Лин выпустил новую книгу научных статей, посвящённую русской эмиграции. Он разработал две теории: серебряный век харбинской литературы…

- Богатый пласт.



- Критический реализм, который сохранили наши выходцы из России на китайской земле. Сами китайцы относятся к этому с пониманием. Это очень важно.

- Какие вы видите приоритеты, предвидите хорошие события в жизни писательской организации?



- Приоритет всегда один: пока жизнь идёт на Земле, писателю есть о чём писать. Главное, чтобы не было никаких потрясений, которые терзают нас сейчас в связи с международными проблемами. Хотя это тоже является предметом для литературы. Для амурских литераторов вижу широкие перспективы, наверное, как и в других регионах. Есть о чём писать, есть над чем поработать.

- Самое главное, есть люди, которые хотят это читать и слушать.



- Хотелось бы на это надеяться.

- Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Игорь Игнатенко, член Союза писателей России. Говорили о том, что в эти дни отмечается 40-летие Амурской писательской организации, какие перспективы впереди. До свидания.



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