Тема: Электронные полисы ОСАГО

Ведущий: Наталья Шлямова

С 1 января 2017 года страховые компании, которые имеют лицензии на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры ОСАГО в электронном виде. Однако многие амурчане до сих пор имеют проблемы с оформлением полиса через Интернет – сайты или не желают работать или завышают стоимость договора, с чем столкнулась я сама. Сегодня в студии Максим Макаров, управляющий отделением Благовещенск Банка России.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Ваше ведомство является надзорным органом. Электронные полисы обязаны выдавать все эти компании. Сколько их зарегистрировано на территории области?



- На территории области зарегистрировано 42 компании, из них 12 компаний могут выдавать полисы ОСАГО.

- Есть определённый перечень, который можно где-то посмотреть?



- Перечень можно посмотреть на сайте Банка России или на сайте Регионального союза автостраховщиков.

- Я попыталась сегодня утром, потратила час жизни, времени хватило на 2 компании. Не удалось. Одна из компаний сообщила, что на сайте имеются технические ошибки, благополучно перенаправив на другую страховую компанию, другая – просто сказала, что что-то пошло не так. У меня ничего не получилось, у вас, смотрю, электронный полис есть.



- Да, я потратил времени немного больше, занимался этим в выходные дни. У меня тоже заканчивается срок действия полиса ОСАГО. Пытался пройти эту процедуру, две компании мне тоже отказали, но с третьей повезло. Путём заполнения анкет, направления заявок, уточнения сведений.

- Как быстро вы получили полис? Где?



- Полис пришёл на электронную почту, я его распечатал.

- Распечатать можно на обычном принтере.



- Да. Кроме того, копия электронного страхового полиса хранится в личном кабинете.

- Вам быстро пришёл ответ?



- После того как моя заявка была принята, ответ пришёл быстро.

- В течение дня?



- Да, в течение дня.

- Нужно ли распечатывать полис, чтобы показывать сотрудникам ГИБДД?



- Безусловно. После того, как полис пришёл, вы можете его распечатать на обычном принтере – цветном или чёрно-белом. При требовании сотрудников полиции предъявить его.

- Если говорить о цене, то изначальный расчёт на сайте компании меньше, чем тот, который озвучивают, когда приходишь лично. Как у вас получилось с суммой? Ведь это второй краеугольный вопрос.



- С суммой получилось очень интересно, у меня особые условия: неограниченное количество лиц, которые могут управлять, плюс у меня машина с прицепом.

- Сложно судить.



- Коэффициент бонус-малус всегда один – единичка, он не может быть меньше.

- Для амурчан эта тема всё-таки проблемная, до сих пор сохраняются очереди. Нельзя получить полис в Интернете – люди идут в страховую компанию лично и встают в очереди. Я тоже бывала в этих очередях. Сегодня есть жалобы на страховые компании в этом плане?



- Жалобы есть. В прошлом году в отделения по Амурской области поступило 214 жалоб, из них 157 – жалобы на неправильный расчёт или некорректный расчёт коэффициентов бонус-малус. Все жалобы проверяются, не всегда они получаются обоснованными.

- Но есть среди них и обоснованные?



- Да, есть. Центральный банк разбирается с этой ситуацией и по каждому конкретному случаю даёт ответ страховщику. Если необходимо, применяет определённые меры воздействия.

- Что изменится в жалобных книгах с введением электронного полиса?



- Так как эта услуга начала предоставляться в обязательном порядке недавно, то она требует отладки. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, заполняя или пытаясь заполнить электронный страховой полис, отчасти связаны с тем, что что-то недоработано у страховых компаний, не хватает инструкций, помощи по заполнению. Центральный банк будет разбираться и отлаживать эту процедуру.

- Это будет происходить на столичном уровне или в регионах тоже?



- Безусловно, основная работа будет проводиться центральным аппаратом, но такая служба есть и в Дальневосточном федеральном округе. Она находится во Владивостоке. С контактами всё очень просто. Есть приёмная Банка России на сайте www.cbr.ru, там можно задать любые вопросы и получить ответы. Если вы не согласны с расчётами, всегда можно обратиться в страховую компанию. Страховая компания обязана аргументировано вам ответить. Если не согласны с ответом страховой компании, то можете обратиться в Центральный Банк, он инициирует соответствующий запрос и разберётся с этим вопросом.

- Жалобы или обращения к вам направляются в электронном виде или это личный приём?



- В основном в электронном виде, через сайт, но можно отправить письменное обращение на адрес: переулок Святителя Иннокентия, 17, или принести заявление на бумаге.

- Если говорить о процедуре, то насколько она разнится для водителей-новичков и водителей, имеющих стаж, определённые договоры с рядом компаний?



- Процедура фактически одинаковая, она немногим отличается от процедуры заключения договора в бумажном виде или получения полиса на бланке строгой отчётности. Для того чтобы заключить договор, необходимы водительское удостоверение, ПТС, диагностическая карта. Имея все эти документы, вы заполняете анкету, регистрируетесь на сайте страховой компании. Вам приходят логин и пароль, с помощью которых в дальнейшем вы заходите на сайт в личный кабинет, где уже оформляете заявку на страховку в электронном виде. С точки зрения закона, страховка в электронном виде и страховка на бланке строгой отчётности равнозначны.

- Как Центробанк будет взаимодействовать с нерадивыми страховщиками? При выявлении нарушений Центральный Банк направляет страховой компании предписание на исполнение требований. Если требования не выполняются, то для страховой компании наступает административная ответственность.



- Насколько она велика?



- Штраф составляет от 500 до 700 тысяч рублей.

- Это по одному случаю, если явления массовые, то в разы увеличивается?



- Да.

- Есть Российский союз автостраховщиков. Как он взаимодействует с Центробанком и взаимодействует ли? Например, если я собираюсь подать жалобу, с кого мне следует начать? Отправлять сразу в оба ведомства?



- Безусловно, взаимодействие есть. Вы можете подать жалобу либо в Региональный союз автостраховщиков или в Центральный банк – жалоба будет рассмотрена и там, и там. Российский союз автостраховщиков создан самими страховыми компаниями для выработки единых стандартов и подходов в страховании.

- Саморегулируемая организация.



- В том числе занимаются рассмотрением жалоб, чтобы все компании одинаково соблюдали стандарты страхования.

- Итог нашей программы: стучите и вам откроют – в интернет-сайты, различные страховые компании. Возможно, всё получится.



Большое спасибо. Так понимаю, дело за малым – я обязательно получу этот полис и обязательно через Интернет. У нас в студии был Максим Макаров, управляющий отделением Благовещенск Банка России. Мы говорили о том, как оформить электронный полис ОСАГО. Оказывается, это возможно. Спасибо.

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