Анатолий Стремцов

тема: банкротство компании

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте! Одно из крупнейших предприятий области – «Буреягэсстрой» – признано банкротом. Что произошло? Почему одна из крупнейших компаний, с шестнадцатилетней историей, сейчас уходит с молотка? Об этом сегодня поговорим в «Простых вопросах» с Анатолием Стремцовым, директором по развитию ОАО «Буреягэсстрой».

- Анатолий Валентинович, здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Что случилось? Почему предприятие «Буреягэсстрой» вдруг стало банкротом?



- Предприятие «Буреягэсстрой» стало банкротом по причине того, что являлось поручителем займа, который взяла компания ОАО «Группа Е4», то есть наша головная компания. Займ составил более 20 миллиардов рублей. Своевременно отдать не смогли, соответственно компания обанкротилась. На нас как поручителей навесили более 8 миллиардов рублей по данному кредиту.

- Как компания «Группа Е4» стала вашей головной конторой?



- В своё время «Буреягэсстрой» была дочерней компанией РАО «ЕЭС России». В 2009 году 100 % акций компании были проданы предприятию «Группа Е4».

- Вас и не спрашивали.



- Да, нас никто не спрашивал, у нас просто поменялся собственник. С тех пор мы работали под эгидой компании «Группа Е4».

- Я заглянула на сайт компании «Группа Е4», посмотрела, кто учредители. Оказалось, что из шести человек пятеро с фамилиями жителей Кипра, как я поняла (улыбается). Плюс ещё есть интересная информация о том, что два года назад несколько компаний получили долю в этом капитале. Все эти компании тоже зарегистрированы на Кипре.



- По данным Росреестра, и согласно информации, размещённой в Интернете, вы видите, что это действительно так.

- Кредит в 20 миллиардов не был выплачен. Где эти деньги? Неизвестно?



- Мы как компания не можем ответить на этот вопрос.

- Вы сами думали об этом?



- Об этом может рассказать только финансовый директор компании «Группа Е4». Мы не сможем ответить на этот вопрос.

- «Буреягэсстрой» входила в этот холдинг, и вы были последней компанией, которая обанкротилась. Читаю список компаний, которые входили в «Группу Е4»: «Дальмостострой» (Хабаровск), ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (Новосибирск), ОАО «Е4-СибКОТЭС» (Новосибирск), ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (Москва). Они все банкроты?



- Да, на сегодняшний день практически все компании – банкроты. По всем компаниям идёт конкурсное производство. Мы последние из всех этих компаний.

- Все они точно так же попали из-за этого кредита?



- Да.

- Та же самая схема.



- Да. Насколько мне известно, когда работали, в процессе производства по селекторам сталкивался с руководителями этих компаний, были директора по общему развитию и так далее. Я с ними общался, дела у них шли довольно хорошо, не было никаких проблем.

- Были контракты, была работа.



- Да-да. Были контракты, всё было нормально. Поэтому, я считаю, что все компании обанкротились только по одной причине, потому что они стали соучредителями, как и все остальные. Думаю, что все компании, как и наш генеральный директор – на тот момент им был Геннадий Николаевич Кузнецов, были против этого кредита. Кстати, есть протокол совета директоров, где стоит его подпись, что он против.

- Его мнение в данной ситуации ничего не сыграло.



- Его мнение не играет ключевую роль. Потому что есть другие подписи, которые имеют большее количество голосов.

- Что сейчас будет с «Буреягэсстрой»? От кого теперь зависит, будет ли продана компания целиком и, возможно, сможет потом продолжать работу, или по частям?



- Сейчас рано говорить о том, как будут развиваться события, потому что может произойти и так, как говорите вы, что компанию продадут целиком частям, а может – сначала продана целиком, а уже потом по частям. Вариантов может быть множество.

- А какой есть способ сохранения компании?



- Всё зависит от инвесторов. В любом случае процедура банкротства предусматривает продажу компании на торгах. Если компанию покупают целиком, конечно, если найдётся такой инвестор, то ему необходимо иметь деньги не только на покупку самой компании, но и на развитие компании под эгидой нового собственника. Она должна иметь какой-то оборотный капитал для того, чтобы зайти на торги, иметь деньги на начало рабочего производства. Невозможно прийти к заказчику с пустым кошельком. Это строительство, здесь по-другому нельзя.

- То есть сначала вы выполняете работы, потом получаете за них деньги.



- Конечно. Есть несколько вариантов. Когда вы заходите в контракт, вам могут предложить, например, аванс. Вы берете аванс, допустим, в размере 30 % от стоимости всего контракта и начинаете разворачивать производственные работы, исходя из этого аванса. Но бывают контракты, когда аванс не предусмотрен. Вы заходите – аванса нет, то есть вы должны иметь свои оборотные средства. К сожалению, каждый день ситуация на строительном рынке становится такой, что заказчик не готов выплачивать авансы.

- На начальном этапе всё надо делать за свой счёт.



- Да, заходите, выполняете объём работ, предоставляете формы N КС-2, N КС-3, акты на выполненные работы, а заказчик в течение 2-х месяцев всё это оплатит.

- Так получилось с набережной. Вы отсыпали набережную, так?



- Нет, когда мы заходили с набережной, там был аванс.

- При этом с вами до сих пор не расплатились.



- Мы работали по контракту, у нас были ещё другие контракты, из которых мы брали деньги, чтобы выполнить объём работ по набережной. Грубо говоря, деньги оттуда зарыли сюда. С нами не рассчитались, есть задолженность.

- Сколько денег вам должны власти за отсыпку набережной?



- Назвать точную цифру, наверное, сегодня никто не сможет. Потому что есть определённые объёмы работ, по нашим подсчётам, которые мы выполнили. Их оцениваем порядка 600 миллионов рублей. Но эти работы не приняты заказчиком.

- Акты не подписаны.



- Да. Точную сумму будем знать после того, как заказчик подпишет эти акты.

- Отсыпка ещё не закончилась?



- Конечно, нет. Работы ещё очень много.

- Фактически сейчас набережная просто брошена.



- Да, это недостроенный объект.

- Сколько сейчас людей работает в «Буреягэсстрое»?



- На сегодняшний день у нас 774 человека.

- Сколько работало в лучшие времена?



- Было более 4,5 тысячи человек.

- Постепенно сокращали. Знаю, что проблемы у вас начались уже как два года.



- Да, сокращаем людей, плюс «Буреягэсстрой» занималась не только строительством, а ещё и отраслью ЖКХ.

- Вы достраивали здание ОКЦ, строили перинатальный центр, Бурейскую ГЭС, всю инфраструктуру вокруг Бурейской ГЭС. Вы достаточно серьёзное и весомое предприятие в области. Когда вы начали тонуть, обращались за помощью к областной власти? Ведь компания и крупный налогоплательщик, и крупный работодатель.



- Геннадий Николаевич обращался к властям, но ситуацию выправить не смогли.

- А пытались?



- Конечно, пытались.

- Что повлечёт за собой ваше банкротство для области в целом?



- Думаю, на сегодняшний день больших проблем банкротство компании не создаст. Высвободится порядка 400 человек-амурчан, которые пойдут искать работу. Сейчас мы проводим процедуру предупреждения сотрудников о том, что через 3 месяца в связи с ликвидацией компании они будут уволены. Надеюсь, за 3 месяца люди всё равно найдут работу.

- Можно ли как-то изменить ситуацию? Есть ли какие-то способы спасти компанию?



- Наверное, есть.

- Какие?



- Компанию может спасти только какой-нибудь большой контракт. Если вдруг покупают компанию целиком, компания заходит и участвует в каких-либо контрактах, получает этот контракт, только тогда она сможет выжить.

- Вы сейчас работаете в компании, которая банкрот. Вы ищете работу, нашли работу? Какие у вас планы для себя?



- Я пока работу не искал. Всё-таки надеялся на то, что компания выправит ситуацию и будет дальше существовать. В любом случае с компанией буду до конца.

- Спасибо, что вы пришли и объяснили ситуацию. Вот такие были сегодня «Простые вопросы», мы говорили о банкротстве компании «Буреягэсстрой». Желаю вам всего хорошего, до свидания.



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