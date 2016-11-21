Тема: Право на бесплатную медицину

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! В родном Приамурье случился очередной ажиотаж с медицинскими страховыми полисами. В амурском представительстве компании «СОГАЗ-Мед» говорят, что снова очереди из желающих обменять важный страховой документ – нервозность, ажиотаж, недоумение. Сегодня гостья нашей студии Елена Дьячкова, директор амурского филиала АО «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"».

- Здравствуйте, Елена Леонидовна.



- Добрый день.

- Что у вас случилось? Почему очереди и желающих больше, чем ваших возможностей обменять полисы?



- В конце года мы наблюдали, что количество желающих обменять полисы старого образца на полисы ОМС единого образца стало очень много. Самый пик пришёлся на начало рабочей недели после продолжительных январских праздников. Мы не видим причин для ажиотажа, потому что все полисы сроком действия до 31 декабря 2016 года, выданные в том числе компанией «Дальмедстрах», являются на сегодняшний день действующими. Отказ в получении медицинской помощи по данным полисам неправомерен. Законодательно не ограничен срок обмена полисов обязательного медицинского страхования.

- У меня в полисе написано – «срок действия: до 31 декабря 2016 года». Почему он ещё действует, если срок действия уже истёк?



- Потому что нашим законодательством предусмотрено, что все полисы старого образца обязательного медицинского страхования являются действующими до момента их замены на полисы обязательного медицинского страхования единого образца.

- То есть я могу десять лет не менять полис, и никто мне не откажет в медицинской помощи?



- Да, но, естественно, обязательно надо поменять полис обязательного медицинского страхования в том случае, если у вас меняется фамилия, имя и отчество. Если предполагаете, что в ближайшее время будете выезжать за пределы Амурской области, то желательно поменять полис обязательного медицинского страхования.

- Почему? Потому что в другом регионе с тобой могут по-другому разговаривать?



- Потому что законодательством предусмотрена единая форма полиса обязательного медицинского страхования. Чтобы не возникло никаких проблем, лучше иметь на руках полис единого образца.

- Сегодня у вас уже поспокойнее, очереди рассосались или ещё много народу?



- На сегодняшний день, конечно, обращается очень много граждан, но мы контролируем ситуацию. С сегодняшнего дня функционирует три мобильных пункта выдачи полисов. Один пункт создан на базе первой городской поликлиники по улице Калинина, 82. В той же первой городской поликлинике в микрорайоне по улице Кантемирова, 11/1, и на базе четвёртой городской поликлиники по улице Амурская, 213.

- Необязательно идти в ваш головной офис, можно поменять по указанным адресам?



- Да, можно обратиться в мобильный пункт выдачи, где вам оформят документ.

- У каждого ажиотажа есть имя, фамилия, отчество, по-другому в жизни не бывает. Как-то так вышло, что именно 31 декабря 2016 года у большинства населения случилось то, что случилось. Наверное, когда-то неравномерно и непродуманно всё это было выписано?



- Мы анализировали причины, почему возникает ажиотаж. Есть одна причина, когда в регистратурах медицинских организаций направляют за заменой полиса, но с этим мы постарались побороться. Мы выехали во все медицинские организации, провели беседы, в том числе и с работниками регистратур, чтобы в данный момент не направляли, учитывая, что большое скопление народу за обменом полисов обязательного медицинского страхования в страховой компании.

- Елена Леонидовна, сегодня вводится институт страховых представителей. Что это за единица в таком непростом механизме взаимодействия человека и медицинского учреждения?



- Институт страховых представителей был предложен Вероникой Скворцовой.

- Министром здравоохранения.



- Он начал функционировать с июля 2016 года. Что было сделано на первом этапе? С 23 мая 2016 года у нас в области на базе территориального фонда был создан контакт-центр по вопросам обязательного медицинского страхования, куда граждане могут обратиться за получением, разъяснением различной информации, касающейся вопросов оказания бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования. В контакт-центре уже стали работать страховые представители первого уровня, которые прошли специальную подготовку. Представители контакт-центра осуществляют свою деятельность как на базе территориального фонда обязательного медицинского страхования, так и представители работают во всех страховых компаниях, которые работают по программе ОМС.

- Грубо говоря, первый прилавок между человеком и страховой компанией. Когда есть вопросы, претензии, недопонимание – идёшь к этому человеку?



- Да, обращаешься. Обычно это делается по телефону, и человек сразу получает квалифицированный ответ. Если вопросы сложные, то страховой представитель первого уровня переадресовывает вопрос страховому представителю второго уровня, который занимается непосредственно сопровождением гражданина при оказании медицинской помощи на всех этапах медицинской помощи. Страховые представители третьего уровня будут полноценно функционировать с 2018 года и будут заниматься непосредственно оценкой качества лечения и медицинской помощи.

- Эксперты.



- Да, это врачи-эксперты. В настоящее время в страховой компании подготовлено 25 страховых представителей.

- Представитель первого уровня экспертом не является? У него нет медицинского образования?



- Он без медицинского образования, но прошедший специальную подготовку по вопросам обязательного медицинского страхования.

- Чем сегодня чаще всего недовольны пациенты? С какими вопросами, жалобами к вам обращаются люди больше всего?



- За девять месяцев 2016 года к нам поступило 195 жалоб, из них 136 жалоб были признаны обоснованными. С чем связаны эти жалобы? Конечно, жалобы связаны с изыманием денежных средств при оказании медицинской помощи. Здесь можно выделить два направления: приобретение лекарственных препаратов, когда человек находится на стационарном лечении, в этих условиях больница должна обеспечить его лекарственными средствами в полном объёме.

- По стандарту.



- Гражданин, получающий помощь по полису ОМС – помощь в стационарных условиях – он не должен приобретать никаких лекарственных препаратов, никаких изделий медицинского назначения. Вторая причина возникновения жалоб – это взимание денежных средств за те услуги, которые должны оказываться по полису обязательного медицинского страхования бесплатно. То есть это определённые исследования, УЗИ, посещение узких специалистов. На это жалуются.

- Проза жизни такова, что на бесплатное УЗИ талончик лишь 7 марта, а платно, пожалуйста, 12 января.



- Территориальной программой государственных гарантий, в том числе и территориальной программой Амурской области утверждены предельные сроки ожидания медицинской помощи.

- Какие это сроки? Например, для УЗИ?



- Для получения УЗИ установлен срок в размере 14 дней.

- Всё, что выше этого срока, незаконно?



- Всё, что выше, незаконно.

- Идите в «СОГАЗ-Мед» и вам помогут.



- Хочу обратить ваше внимание, если у гражданина есть полис единого образца или полис обязательного медицинского страхования старого образца, на оборотной стороне полиса имеется отметка страховой компании, где указаны телефоны. По ним можно связаться со специалистами страховой компании и удостовериться, действительно ли должна быть оказана медицинская помощь в какие-то определённые сроки, надо ли платить за медицинские услуги, специалисты дадут квалифицированный ответ.

- Люди часто жалуются на сроки сдачи медицинских анализов, без которых ни один врач не может работать. Помните предельные сроки?



- Конечно, 14 календарных дней.

- Клинический анализ крови, биохимический анализ крови?



- Практически для всех исследований за исключением таких дорогостоящих и сложных видов, как КТ и МРТ. У них установлен предельный срок ожидания – 30 календарных дней.

- Всё, что больше, уже незаконно.



- Да.

- Как должен правильно вести себя человек, если говорят, например, что УЗИ только первого марта, а биохимию возьмём второго февраля. Что делать?



- Во-первых, вы должны подтвердить, что вам отказали в предоставлении медицинской помощи в предельные сроки.

- Как это подтвердить?



- Либо приносите талон и показываете, что, допустим, вам УЗИ должны были сделать 15 января, а вам дают талон на 15 февраля. Можете прийти в страховую компанию, написать заявление, по вашему заявлению будут проведены разборы. В процессе разбора этого случая зачастую специалисты урегулируют вопрос с медицинской организацией, которая нарушает сроки предоставления тех или иных услуг, и застрахованный своевременно получает необходимые услуги.

- Люди часто неграмотно в отношении своих прав?



- Система обязательного медицинского страхования существует уже много лет, к сожалению, не все застрахованные граждане знают свои права. Вы можете выбрать страховую медицинскую организацию, выбрать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, можете выбрать врача, который будет оказывать первичную медико-санитарную помощь, можете выбрать медицинское учреждение, в котором будете получать стационарное лечение. Права обширные. Есть право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС на территории всей Российской Федерации. В неё входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная помощь, ВМП, скорая медицинская помощь.

- ВМП – входит даже высоко технологичная помощь?



- Да. С 2014 года ВМП включена в состав базовой программы обязательного медицинского страхования, эту помощь получают наши застрахованные граждане. Ежегодно перечень ВМП расширяется.

- Это были «Простые вопросы» для Елены Дьячковой, директора амурского филиала АО «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"». Мы говорили о нашем здоровье, наших правах и страховой медицине. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.



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