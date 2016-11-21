Юрий Кретов

Международные товарищеские хоккейные матчи на реке Амур

Ведущий: Наталья Шлямова

14 января на льду реки Амур пройдёт международный хоккейный матч между российскими и китайскими командами. Как всё будет организовано, можно ли попасть на матч всем желающим, об этом поговорим с Юрием Кретовым, министром по физической культуре и спорту Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- По призванию и по жизни вы – баскетболист. В хоккей играете? На лёд выходили?



- В детстве выходил, сейчас в хоккей не играю. Но я его очень люблю, всегда с удовольствием смотрю матчи и сборной России, и, конечно, наших детей, играющих в Амурской области.

- На матч пойдёте?



- Обязательно.

- По должности в том числе. Правда ли, что идею по проведению этого матча предложил сам губернатор Амурской области Александр Александрович Козлов?



- Да, это правда. Александр Александрович предложил эту идею. Это было связано с тем, что в далёкие 50-е годы такие матчи уже проводились на нашей амурской земле, в Благовещенске, между российскими и китайскими спортсменами. Именно поэтому было решено возродить такую традицию.

- Это станет традицией?



- Надеемся, что мероприятие будет традиционным.

- С китайской стороны лица какого ранга будут участвовать в турнире?



- С китайской стороны будет заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян – господин Сун Дун Шен. Естественно, будут официальные лица, представляющие провинцию Хэйлунцзян из управления физической культуры и спорта.

- Это будет представительский матч, то есть должностные лица, бизнесмены, работники учреждений или настоящие спортсмены?



- Нет, там действительно будут настоящие спортсмены, детские команды. Они сыграют один тайм – 10 минут, что связано с теми условиями, которые на реке Амур. Всё-таки достаточно холодно, зима. Также будут играть взрослые команды – 3 тайма по 10 минут. Это будут спортсмены-любители. Никаких чиновников и бизнесменов здесь не будет.

- Почему выбрано именно такое место – лёд реки Амур, это же пограничная зона? Кто может туда попасть, чтобы посмотреть?



- На самом деле река пограничная. Списки уже сформированы, где указаны имена и фамилии тех, кто может попасть на этот матч. Будут присутствовать около 180 человек.

- Список уже есть?



- Да. Естественно, все попасть не могут. Мы учли пожелания, поэтому будут представлены и спортсмены-ветераны, родители детей, которые играют в командах, администрация города Благовещенска. Все попасть не смогут, что связано с безопасностью, это лёд. Тем не менее на набережной реки будет установлен экран, на котором будет транслироваться матч. Там же благовещенцам будет предоставлен горячие чай и каша, поэтому они могут с удовольствием провести время, посмотреть матч.

- Трансляция в прямом эфире будет осуществляться по областным каналам?



- На Первом областном канале будет трансляция матча. Кто не сможет попасть, могут спокойно посмотреть дома.

- Расскажите о времени проведения. Что, когда и как планируется?



- 14 января в 12 часов состоится открытие международного матча. С российской и китайской сторон одновременно начнут сходиться гости, они прибудут на хоккейную коробку. Подготовлен сценарий, будет выступать губернатор, прозвучат гимны России и Китая, поздравления, пройдёт матч, будут награды, медали.

- Торжественная часть начнётся в 12 часов. Финал примерно когда?



- Финальное награждение планируем провести примерно в 13:30, всё будет очень сжато.

- Мы все видим, что хоккейный клуб Китая «Куньлунь» занимает восьмое 8-е место в Восточной конференции КХЛ, идёт достаточно уверенно. Не будем брать во внимание, что там в большинстве легионеры, китайских спортсменов, как говорят, там 5 человек.



- В основном там российские игроки.

- Тем не менее Китай взял уверенный курс к достижениям в хоккее. Как вы оцениваете уровень подготовки спортсменов, которые приедут из Китая?



- Мы были на переговорах в Харбине, смотрели уровень команд – и детских, и взрослых любительских команд. Уровень достаточно неплохой, игроки техничные, крепкие, они действительно могут показать хорошую игру. Я думаю, что мы окажем достойную конкуренцию. Надеемся, что матч будет сведён в ничью.

- С нашей стороны какие команды будут играть?



- Детская команда «Форвард» и сборная команда Амурской области – взрослая команда.

- Игроки из разных команд.



- Да.

- Ставки делаете?



- Нет, не делаю.

- Победит дружба (смеётся)?



- Победит дружба и обязана победить дружба.

- Какую цель преследует этот матч? Очень разные мнения ходят об этом в народе.



- Самой главной целью является спортивная составляющая.

- Популяризация спорта.



- Популяризация спорта, популяризация хоккея. Дело в том, что матч проводится именно в тот год, когда мы празднуем 70-летие российского хоккея. В Китае сейчас бум по развитию зимних видов спорта.

- Пинг-понг постепенно потеснят.



- Конечно. Мы живём на границе, и для нас очень важно, чтобы международные встречи касались не только хоккея, но и проходили и развивались по другим видам спорта. Они развиваются. Было принято такое решение, которое поддержал губернатор провинции Хэйлунцзян. Матч состоится на границе, и он первый в своём роде, такого не было ещё нигде в мире. Я считаю, что это очень знаковое событие.

- Как обстоят дела с развитием детского хоккея?



- Всему, что происходит сейчас, предшествует строительство спортивных комплексов, катков, которые сдаются сейчас в Амурской области. Посмотрите, сколько детей занимается в крытых катках! Детский хоккей развивается бурно. Планируем, что через 5-6 лет у нас появится и взрослая любительская команда, вырастут эти дети. Может быть, в перспективе, мы начнём планировать и профессиональную команду в Амурской области. Пока об этом говорить рано, но тем не менее с чего-то надо начинать.

- Такая альтернатива «Адмиралу».



- Возможно, да.

- Очень хочется верить. Давайте ещё раз напомним, где, когда, во сколько будет проводиться международный хоккейный матч, чтобы все желающие могли прийти посмотреть.



- Открытие матча состоится 14 января в 12 часов.

- В районе Мухина, 1.



- Приходите все желающие. Понятно, что на лёд все спуститься не смогут, что связано с безопасностью. Но будет выставлен экран, будут горячий чай и каша, поэтому, кто хочет насладиться праздником, приглашаем вас.

- Сегодня мы говорили о том, как будет проходить международный хоккейный матч – первый за многие годы, на льду реки Амур, между российскими и китайскими командами. У нас в гостях был Юрий Кретов, министр по физической культуре и спорту Амурской области. Спасибо!



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