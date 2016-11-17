Валентина Калита

тема: итоги года

Ведущий: Наталья Шлямова

Ещё несколько дней – и 2016 год уйдёт в историю. Он был непростым, и каждый из нас уже определился с его итогами. Как сложился год для всех благовещенцев, поговорим с мэром Благовещенска Валентиной Сергеевной Калитой.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Как вы оцениваете уходящий год в качестве мэра города?



- Оцениваем прежде всего по тем результатам, которые у нас есть по итогам года. На прошлой неделе на заседании городской думы мы подвели итоги финансовому году и с удовлетворением отметили, что бюджет города был реалистичный. Мы оптимистично смотрим на завершение года. Все наши дела были заложены в бюджете города, в бюджете субъекта. Мы участвовали в четырёх федеральных программах, причём успешно. Поэтому на сегодняшний день говорим о том, что все наши планы, которые были намечены исходя из возможностей года, практически завершены. Реалистичность нашего планирования позволила нам сегодня благополучно завершать год.

- Какие три-пять самых ярких достижения для города за 2016 год можете назвать?



- Думаю, что в области социальной сферы всё задумано и исполнено полностью, мы завершили начатое строительство, что было не совсем просто: детский сад на 340 мест, ремонт и благоустройство на территории города, 320 миллионов бюджетных средств, включая областной бюджет, потратили на наши дороги, инфраструктуру. Можно с удовлетворением сказать, что в этом году увеличилось расстояние автобусных маршрутов, изменилось движение, по просьбе жителей мы закольцевали ряд маршрутов, что стало возможно благодаря тому, что мы заасфальтировали дороги. Появляются новые микрорайоны, и мы сделали возможность проезда к этим микрорайонам на разных видах транспорта. В этом году в данном направлении очень много сделано. В этом году поставили 11 светофоров, наверное, не так много, но все они были согласованы с теми жителями, которые очень просили, чтобы на их перекрёстках стало безопаснее. Вы, наверное, заметили, как изменилась улица Зейская в этом году?

- Да, после ремонта.



- И это произошло благодаря не только тому, что были затрачены 320 миллионов на дороги – 300 областных и 20 городских, это же ещё и федеральные деньги, которые идут по программе, где мы строим коллектор. Программа строительства коллектора предполагает ещё и благоустройство улиц. Поэтому улица Зейская в этом году, можно сказать, приобрела новое лицо: появились новые остановки, стоянки, карманы, улица стала шире, стала зелёной. Хотелось бы отметить, что за два года на сорок два гектара увеличилась зелёная зона города Благовещенска.

- Ощутимые цифры.



- Да, но надо понимать, что это не просто цифры, за ними стоит работа служб, которые обязаны обеспечивать качественное обслуживание этих 42 дополнительных гектаров. Это не только новая набережная, но и те зелёные зоны, которые появились в этом году. Озеленению города в этом году тоже уделяли внимание. В этом году я сама впервые увидела тополь, который высаживаем теперь в городе, он не будет причинять никаких хлопот – серебристый тополь, это новый сорт. Спорт, пропаганда здорового образа жизни, достижение области в культуре, образовании. Самое главное – жизнь горожан, которая была в этом году определена 160-летием, мы были объединены одной единой темой, одним направлением, что позволило в этом году взглянуть на многие исторические события по-другому. Это позволило объединить усилия разных людей, проживающих в городе, разных поколений, разных взглядов, убеждений, но все сошлись на одном, что история города достойна уважения. Многие приняли непосредственное участие в мероприятиях, которые были этому посвящены. Мы сохранили бездефицитный бюджет, прожили на нём уже два года. В 2017 год входим с планированным бездефицитным бюджетом. Обслуживание муниципального долга, позволило нам сэкономить 10 миллионов, которые мы направили на социальные нужды города Благовещенска.

- Но ведь были и проблемы в 2016 году. С какими результатами вышли, возможно, что-то сделать не удалось?



- Всегда хочется больше, чем есть. Конечно, хотелось бы, чтобы в наступающем году начали строительство школ, новых стадионов, нового катка. К сожалению, в этом году мы только задумываем, делаем проектно-сметные документации. Фактически в будущем мы готовы участвовать в тех федеральных проектах, которые нам позволят это реализовать. Потому что проектно-сметная документация на строительство школы на 500 мест у нас уже есть, имеются необходимые заключения, мы готовы практически в этом участвовать. Надеемся, что на следующий год нам удастся сделать больше для благоустройства городских дворов. Благодаря тому, что сегодня есть федеральная программа «Наш двор», мы имеем на неё виды, заявились для участия в этой программе.

- Тем более у нас есть опыт.



- У нас есть опыт, и условия, которые определяют в этой программе, думаю, позволят нам войти в неё безболезненно.

- Будут выделены деньги, которые позволят участвовать в дальнейшем благоустройстве дворов жителей Благовещенска.



- Деньги уже выделены.

- На следующий год?



- На следующий год.

- Большой объём средств? Как они будут расходоваться? На условиях софинансирования?



- Главное условие – это условие софинансирования. 20 миллиардов этой программы уже заложены в бюджете России на 2017 год. 10 миллиардов – это софинансирование, которое должны консолидированными бюджетами территории добавлять. Нашей области уже тоже предназначена определённая сумма. Где-то в марте эти деньги должны прийти в область.

- Ближе к лету должна начаться реализация, чтобы всё успеть?



- Мы надеемся.

- Предполагается участие самих жителей. В какой форме это будет?



- Думаю, условия этого проекта будут жёстко прописаны, но то, что условия предполагают непосредственное участие жителей в разработке проекта, то есть жители должны будут сказать, каким они видят этот двор, должны договориться между собой. Обязательно должен быть отремонтирован въезд во двор, и все коммуникации, которые есть в этом дворе, должны быть приведены в соответствие. Когда двор будет благоустроен, то в течение многих лет не надо было бы его раскапывать.

- Договориться – это один момент, а сколько сдавать денег – не сказали.



- Сдавать деньги – это, думаю, уже немножко другое, потому что сейчас ещё не всё прописано. Условия и инструкции по тому, каким должен быть двор, ещё не готовы, будут подготовлены к первому января. Мы обязательно оповестим всех жителей. У нас есть около 15 дворов, у которых уже есть проектно-сметная документация. Они будут рассмотрены в первую очередь, потому что жители уже заявили, каким они хотят видеть свой двор. Нужны будут лишь небольшие корректировки. Они уже вложили свои деньги, потому что проект сделан на их средства.

- Вы сказали, что бюджет на следующий год будет бездефицитный.



- Да.

- Что удастся провести в рамках тех средств, которые запланированы?



- Мы сохранили социальную направленность нашего бюджета, потому что более 50 % направлено на социальную сферу. Мы сохранили все льготы, которые у нас есть, сохранили ту поддержку, которую оказываем горожанам по поддержке малого и среднего бизнеса (мы будем участвовать в этих проектах). Будем оказывать поддержку семьям, у которых дети посещают детские сады, школы, по питанию и так далее. Все обязательства, которые у нас были, мы сохраняем. В этом году депутаты приняли решение по проездному билету – он станет дешевле – 390 рублей.

- Плата и содержание детей в детских садах?



- Остаётся той же.

- Замечательная новость.



- Мы не повышаем никаких наших социальных нагрузок, всё сохраняется. Более того, у нас увеличились расходы на содержание, поскольку количество детей в школах значительно увеличилось. Количество детей в дошкольных учреждениях тоже значительно увеличилось, поэтому всё это заложили. Все предметы первой необходимости обеспечены бюджетом.

- Что пожелаете благовещенцам в 2017 году?



- Стабильности, терпения, понимания, умения поддержать друг друга, умения слышать друг друга, договариваться и самое главное – любить наш город таким, какой он есть, и делать всё для того, чтобы он стал ещё краше. Многие жители города это делают уже сегодня, спасибо им. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех благовещенцев с наступающим Новым годом. Хотелось бы, чтобы в каждой семье в нашем городе было и тепло, и уютно, и светло, и комфортно. Самое главное, чтобы каждый житель города, приходя домой, чувствовал себя желанным, нужным, востребованным в своей семье, чтобы чувство добра и любви окружало его всегда.

- Спасибо за хорошие пожелания. У нас в гостях была мэр города Благовещенска Валентина Калита. Мы говорили об итогах 2016 года для города и планах, мечтах, надеждах на 2017. Спасибо!



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