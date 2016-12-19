Анна Малева

Тема: невыплата зарплат

Ведущий: Наталья Шлямова

Заработная плата – это по определению сумма денег, причитающаяся работнику, за проделанную работу. Но всё чаще работодатели «забывают» о своей обязанности. Какова ситуация в Амурской области сегодня, что делать работнику, который вовремя не получил заработанные деньги, поговорим с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Амурской области Анной Вениаминовной Малёвой.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Какую долю в вашей работе занимает вопрос по невыплате заработной платы?



- Практически всё основное время уделяется этому вопросу именно сейчас. Понедельник начинается с этого и в пятницу продолжается. Вопрос очень актуальный для Амурской области.

- Таких случаев становится больше?



- Да, ситуация с оплатой труда сейчас очень напряжённая, случаев больше. Приведу цифры: если в прошлом году на первое ноября, по данным Амурстата, задолженность была чуть более семи миллионов рублей, то на первое ноября этого года она превысила 179 миллионов рублей.

- Огромный рост.



- Рост значительный, но надо иметь в виду, что в Амурстат подают сведения о задолженности не все работодатели, есть определённые требования. Например, субъекты малого бизнеса не сообщают о своей задолженности, истинные размеры задолженности ещё больше. Мы ведём мониторинг задолженности, все факты, которые вскрываются, учитываются. Кроме того, делаются сверки с правительством области, управлением занятости. На сегодня задолженность составляет уже больше 290 миллионов рублей на 32 предприятиях.

- В каких сферах и на каких территориях регистрируется рост?



- Если говорить о территориях, это крупные муниципальные образования. Чем крупнее муниципальное образование, тем больше предприятий. Соответственно это областной центр, город Тында. В этом году в Бурейском районе зафиксировано несколько предприятий, которые имеют значительную задолженность.

- Где чаще всего регистрируются такие случаи, в каких сферах?



- Например, строительство. В этом году мы видим, что экономический кризис затронул эту сферу. Снижается объём работ, заказов, что, соответственно, повлияло и на эту сферу.

- Работодатели объясняют это ухудшением экономической ситуацией?



- Да.

- Но это не является оправданием.



- Это не является оправданием, и, как показывают прокурорские проверки, в большинстве случаев это всё-таки неправомерные действия работодателей. Они неправомерно пользуются этой ситуацией и фактически за счёт работников решают свои экономические проблемы. Прокурорские проверки показывают, что возможность выплатить заработную плату имеется. В связи с чем увеличилось количество материалов, направленных в прокуратуру области, для решения вопроса об уголовном преследовании таких работодателей. Если в прошлом году было только два постановления, направленных в следственные органы для решения этого вопроса, то в этом году уже направлено 17 материалов, по которым возбуждено 15 уголовных дел. По пяти ещё не завершены процессуальные проверки. Мы видим, что работодатели пользуются этой ситуацией, не всегда идут навстречу своим работникам.

- Что делать работнику, который вовремя не получил заработную плату? С чего и когда начинать? Куда обращаться?



- Уровень правовой грамотности нашего населения сейчас уже достаточно высок, практически все знают, что надо обращаться в государственную инспекцию труда, органы прокуратуры. К сожалению, этим правом пользуются не все. Люди ждут, верят обещаниям, что приводит к наращиванию долгов на предприятиях.

- Долго ждут люди? Сколько наш русский человек может ждать?



- Ждут долго, по несколько месяцев. Есть такие жалобы, когда люди обращаются через полгода, год, ставя вопрос перед фактом. Если бы сразу в первую неделю задержки выплаты заработной платы люди обращались в контролирующие органы прокуратуры, конечно, принять меры намного эффективней именно в этот период – поставить на контроль деятельность предприятия. А не через полгода, когда уже накоплена значительная задолженность. К сожалению, в этот период нерадивые работодатели делают всё, чтобы вывезти имущество. Если работодатель намерен привести своё предприятие к банкротству, то, скорее всего, не пойдёт навстречу работникам, не будет выплачивать заработную плату. Поэтому я рекомендовала бы обращаться сразу, незамедлительно. Одной из эффективных мер защиты прав работников является обращение в их интересах в суд органами прокуратуры. На сегодня есть трудовые коллективы, которые даже после разъяснения этого права прокурорами, отказываются, верят своему руководству, считают, что задолженность будет выплачена в добровольном порядке. Но гарантировать нельзя, что задолженность будет выплачена в добровольном порядке, когда весь год имели место быть факты по невыплате заработной платы. Не стоит откладывать, необходимо идти с заявлением к прокурору.

- Допустим, есть один работодатель, у которого хотят работать. Это могут быть маленькие сёла, вахта. Люди боятся, что дальше вообще не смогут работать. Таких случаев много – бесконечной веры?



- Такие случаи есть. Ещё один совет – не соглашаться на работу без заключения трудового договора. К сожалению, поступают такие обращения, сейчас их меньше, чем раньше, когда заявитель не может сказать даже название фирмы, в которой он работает. Не знает фамилии, имени, отчества руководителя. Есть только данные сотового телефона, имена – Миша, Ваня – а кто конкретно принял на работу, данные отсутствуют. Я бы посоветовала не соглашаться на такую работу.

- Это называется серая зарплата, даже если она выплачивается.



- Совершенно верно.

- Не будет никаких отчислений.



- Никаких социальных гарантий. Проводить проверки по таким фактам сложно. В этом году органами прокуратуры направлено свыше семи тысяч заявлений о выдачи судебных приказов в интересах работников. Чем помогает эта работа? Дело в том, что каждое заявление в виде исполнительного листа попадает в службу судебных приставов, с которыми мы наладили очень плотный контакт. Работа ведётся в ежедневном режиме, соответственно приставы принимают комплекс мер по наложению ареста и последующей реализации имущества нерадивых работодателей. Когда этот процесс начинается жёстко контролироваться и выполняться, то работодателю, который хочет сохранить своё предприятие на плаву, выгодно найти деньги и заплатить, чем то, что его имущество будет распродано. Поэтому считаю, что именно это направление работы необходимо продолжать, а трудовым коллективам не бояться обращаться с заявлениями в прокуратуру.

- Недавно были внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, в частности, были значительно увеличены штрафы. Раньше было выгодно заплатить штраф в несколько тысяч рублей, и круговорот работников происходит дальше. Как увеличение штрафов повлияет на эту динамику?



- Считаю, что будет положительный эффект. Правильно вы заметили про предприятия, которым иногда было выгодно заплатить штраф, но задержать на полмесяца – месяц заработную плату. Сейчас при штрафах от 30 до 120 тысяч рублей эта выгода будет нивелироваться. У нас есть такое предприятие, которое работает стабильно, но задолженность по выплате зарплаты составляет 30-40 дней. По таким предприятиям мы чётко отрабатываем весь комплекс мер, привлекаются к административной ответственности юридическое лицо и руководитель. Это очень значительные суммы. В таких условиях работодателю будет просто невыгодно работать. В результате принимаемых мер органами прокуратуры в текущем году уже погашена задолженность перед более чем шестью тысячами работников на сумму свыше 800 миллионов рублей. Сумма очень значительная, намного больше суммы прошлого года. Данная работа продолжается каждую неделю.

- Сегодня в студии была начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Амурской области Анна Вениаминовна Малёва. Мы говорили о невыплате заработной платы, как с этим борется прокуратура. Спасибо.



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