Наталья Липская

тема: вирусные заболевания в Амурской области

Ведущий: Алексей Воскобойников

До Нового года осталось совсем немного; тем обиднее свалиться от гриппа именно сейчас, перед самым праздником. Однако инфекция в календари не заглядывает и пристаёт к нам в самый неожиданный момент. Да вы и сами наверняка заметили – уж больно много народу кругом температурит, кашляет и чихает. Насколько всё масштабно и как это взять под контроль – об этом поговорим сегодня с главным эпидемиологом министерства здравоохранения Амурской области Натальей Анатольевной Липской.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте, Алексей!

- Простудные заболевания лютуют в области. Можно ли говорить об эпидемии?



- Нет, об эпидемии говорить не нужно. Мы просто вступили в эпидсезон, который ограничен определёнными рамками. Например, с октября по конец марта. На сегодняшний день, на 50-й календарной неделе, в области зарегистрировано более 3 тысяч заболеваний респираторными инфекциями. Но тем не менее показатель заболеваемости на 14 % ниже эпидпорога. Хочу сказать, что в основном болеют дети до 14 лет, удельный вес приходится как раз на детей, посещающих детские организованные коллективы и школьников.

- Общаются с большим количеством людей.



- Да, такие дети больше болеют. На этой же неделе мы зарегистрировали лабораторно подтверждённые случаи гриппа – 5 случаев. Из них 3 случая – грипп «А», и два случая – грипп «В».

- Большинство людей не может разобраться в формулировках – что такое ОРВИ, грипп, обычное простудное заболевание? Чем они отличаются?



- Во-первых, респираторные инфекции – это группа заболеваний, их обобщают одинаковые симптомы. Грипп – это уже тяжёлое заболевание вирусной этиологии, которое вызывается определёнными штаммами – «А» и «В». Хочу подчеркнуть, что все случаи зарегистрированного лабораторно подтверждённого гриппа выявлены у не привитых людей.

- Всё-таки прививки имеют значение.



- Однозначно. Одно из важнейших средств профилактики – это специфическая профилактика – вакцинация. В этом году на территории области мы привили свыше 365 тысяч человек, что составило более 45 % от совокупного населения области.

- Распространённое мнение: зачем прививаться, если привьюсь от одного, так другая болячка на меня свалится?



- Возвращаемся к тому, что мы прививаемся от гриппа. Два штамма – «А» и «В», а не от респираторных инфекций, возбудителей которых насчитывается до 3 тысяч. Бытует такое мнение, люди говорят: «Вот, я привился, но переболел». Хочу заострить внимание, что люди могут заболеть, включая привитых от гриппа, но они гораздо легче переносят это заболевание, причём не развивается тяжёлых осложнений. Лично я за прививки. Упреждая ваш вопрос о неспецифической профилактике, если вы почувствовали какие-то симптомы заболевания – недомогание, слабость, головную боль, появилась температура, боли в мышцах, пояснице и так далее, то прежде всего нельзя заниматься самолечением. Нужно остаться дома и обязательно вызывать врача на дом.

- Это касается выше перечисленных симптомов. Если же человек просто почувствовал першение в горле, появились кашель, насморк, другого ничего нет. Можно самолечением потихонечку заниматься?



- Нет, самолечением не нужно заниматься никогда. Каждый должен заниматься своим делом: я же не занимаю ваше место, а вы моё.

- Дело в том, что нас телевизионная и радиореклама приучили к тому, что, если появился кашель – прими таблетку. Зашёл в аптеку, всё нормально.



- Люди начинают заниматься самолечением, потом докторам гораздо труднее полностью вылечить человека.

- Запущенные случаи.



- Да. В местах скопления – в супермаркетах, торговых центрах – работают люди, которые также должны обезопасить себя от заражения. В таких местах скопления обслуживающий персонал должен носить маски, которые необходимо менять каждые два-три часа.

- Благо они стоят недорого.



- Необходимо проветривать квартиры. Вирус в прохладном и очищенном воздухе не живёт, в отличие от душных помещений. Очень важно правильное питание, закаливание. О вреде самолечения уже сказали. Должны быть прогулки на свежем воздухе, конечно, здоровому человеку, а не больному.

- Когда мой ребёнок ходил в садик, был такой лайфхак – в маленькую коробочку от киндер-сюрприза клали чеснок и на верёвочке носили на шее, как охотники на вампиров. Это действенная мера?



- Фитонциды, можно это использовать (смеётся). Но когда эти запахи заглушают всё и вся… Конечно, они не излечат. Воздух таким образом невозможно очистить. Поэтому необходимы проветривания, использование в детских организованных коллективах бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, то есть облучатели могут работать и при детях, они не влияют на организм.

- Новости говорят о том, что эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 29 регионах страны. Мы вошли в их число?



- На сегодняшний день у нас эпидпорог не превышен. На 14 % мы ниже недельного эпидпорога.

- Мы далеки от того, что будут закрываться школы и детсады?



- Пока нет. Если в какой-то группе или классе заболеваемость будет более 20 %, тогда, может быть, будет локально закрываться эта группа или класс.

- Пишут, что во Владивосток пришёл «гонконгский грипп». Это что-то особенно страшное?



- Это не миф, соседей этот грипп уже посетил, причём не только Приморье, но и Хабаровский край, и Еврейскую автономную область. На сегодняшний день этот штамп вируса гриппа вызывает очень большие осложнения. В частности, вызывает пневмонии. Но, возвращаясь к пресловутой вакцинации, в вакцину входил штамп именно против «гонконгского гриппа». Поэтому, я надеюсь, что в связи с той иммунной прослойкой, которую мы создали среди населения, если и будет зарегистрирован этот грипп, то будет протекать гораздо легче.

- Теперь, когда мы призвали людей к ответственности и бдительности, люди захотят вакцинироваться. Но, если вирус вовсю гуляет, вакцинироваться, наверное, поздновато?



- Всё нужно делать вовремя.

- Тем, кто это не сделал, ещё, может быть, не поздно?



- Нет, уже поздно, потому что иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель. А у нас пик заболеваемости прогнозируется на 3-4 календарные недели, то есть на середину и конец января месяца. Иммунитет уже не выработается. Прививочная кампания у нас закончена.

- Что делать людям, которые не привились и боятся заболеть к праздникам? Например, ограничить общения с широкими массами.



- Да, уменьшить число контактов, проветривать помещения, закаливание, здоровый образ жизни.

- Тепло одеваться.



- Да, переохлаждение, как и перегревание, тоже чревато. Хочу обратиться к населению: в лечебных учреждениях мы ввели дополнительные противоэпидемиологические меры – усилен дезрежим, масочный режим, плюс запретили посещение больных в стационаре. Прошу отнестись с пониманием, потому что у больных, находящихся в стационаре, ослаблен иммунитет. Посетители могут занести инфекцию, сделать больным гораздо хуже.

- Спасибо большое. Лично мне многое стало понятно, надеюсь, что многое стало понятно и нашим телезрителям. Тем более, что это прописные истины. Товарищи, как говорил Зощенко, лучше хворайте дома. Я вам скажу, что лучше вовсе не хворайте! Увидимся.



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