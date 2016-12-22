Алексей Гришин

тема: итоги работы службы в 2016 году

Ведущий: Наталья Шлямова

23 декабря в Благовещенске, в торгово-развлекательном центре «Острова», пройдёт флешмоб «В новый год без долгов», который проведёт служба судебных приставов. Что это за акция и с какими итогами подошла к концу года сама служба, поговорим с Алексеем Романовичем Гришиным, главным судебным приставом Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Необычная форма работы с должниками – акция, плюс ещё можно сфотографироваться с какой-то табличкой, флешмоб. Расскажите об этом подробнее.



- На территории Амурской области акция проводится впервые, включая флешмоб. Организовали в связи с тем, что изучили структуру остатка исполнительных производств, находящихся у нас на исполнении, и увидели, что есть очень много долгов, не превышающих сумму в десять тысяч рублей.

- Которые в принципе можно быстро погасить.



- Да, в том числе снять с себя дополнительную финансовую нагрузку. У нас 55 тысяч исполнительных производств с суммой долга менее 500 рублей. То есть человек иногда не знает об имеющихся у него в наличии административных штрафов, госпошлины, возможно, исполнительных производств.

- Например, это могут быть штрафы ГИБДД.



- Большей частью.

- Нарушил скоростной режим, сфотографировали.



- Поэтому мы привлекаем внимание, чтобы все желающие могли подойти. Будет выдаваться табличка формата А4.

- Что на ней написано?



- В новый год без долгов. Адрес нашего сайта, куда можно зайти, посмотреть как новости управления, так и посетить банк данных исполнительных производств, где можно узнать о наличии задолженности и в отношении себя, и в отношении любого гражданина Российской Федерации, чьи данные известны – фамилия, имя, отчество.

- Что касается таблички и фотографии, где она будет размещена?



- Фотография в дальнейшем будет размещаться в социальных сетях.

- Её будут использовать ваши специалисты.



- Да, если кому-то интересно, то сами граждане могут сфотографировать на свой мобильный телефон и разместить в любых соцсетях.

- Это необязательно должен быть должник, который пришёл узнать о долгах, а любой человек, который придёт в «Острова» в «Старый город»?



- Верно.

- Такой акт дружбы со службой судебных приставов.



- Популяризация в обществе среди жителей Амурской области, вызывающая нетерпимость к наличию долгов.

- Жить без долгов сегодня трудно, потому что непростая экономическая ситуация.



- С долгами ещё сложнее.

- Вы сказали о том, что есть люди, долг которых не превышает 500 рублей. Какими проблемами это чревато?



- Если не оплатить своевременно долг даже в 500 рублей, то, как правило, идёт офисное исполнение. Пристав не будет ходить к нему домой, у него есть сведения о том, что гражданин в банке получает денежные средства либо где-то работает, следовательно, взыскание обращает на его доходы, денежные средства, находящиеся на счетах, списывает их. При этом ещё идёт штрафная санкция в виде исполнительского сбора, что, как минимум, составляет тысячу рублей. Даже сели долг 200 или 500 рублей, то ещё плюс тысячу рублей дополнительно, включая расходы по совершении исполнительных действий. Допустим, оплата почтовых услуг, документов, на что тратится федеральный бюджет, мы возмещаем за счёт должников.

- Можно не идти в «Старый город», а сразу посмотреть на сайте службы судебных приставов.



- Можно посмотреть на сайте и сразу же оплатить. Всё очень доступно.

- Есть кнопка «оплатить»?



- Да, используя карту.

- Много ли людей пользуется этим банком?



- У нас наблюдается очень существенный рост по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году банк данных исполнительных производств посетило 78 тысяч человек, то в этом году уже более 140 тысяч человек воспользовалось данным ресурсом. Это очень востребовано. Мы надеемся, что именно добропорядочные граждане воспользуются сервисом, узнают и оплатят. Например, где-то скорость превысил, возможно, человек сменил место жительства, поэтому несвоевременно что-то оплачено. На эту категорию людей рассчитана данная акция в большей степени. Со злостными должниками мы уже отдельно боремся – аресты, ограничения выезда, ограничиваем в использовании водительских прав.

- Информацией, содержащейся в базе, могут воспользоваться жители Амурской области или можно смотреть и другие области?



- Вы можете посмотреть. Можно скачать приложение Play Market.

- Мобильное приложение.



- Да, прямо в телефон. Далее выбираете регион, где хотите проверить должника. Это очень удобно. Возможно, даже если житель Амурской области ведёт бизнес с соседним регионом – Хабаровском или Владивостоком.

- Либо съездили на машине в какой-то регион и превысили скорость.



- Штраф всё равно придёт сюда. А так можно посмотреть жителей любого региона страны.

- В целях безопасности можно всем периодически смотреть эту базу.



- Можно даже подписаться, тогда будет приходит извещение.

- Именное?



- Да.

- Как на портале «Госуслуг».



- Да.

- Со временем количество должников растёт?



- В этом году мы добиваемся того, что у нас количество исполнительных производств сократится в сравнении с тем количеством, которое было на 1 января 2016 года.

- На это повлияет ваша работа по взысканиям?



- Мы повлияем. Количество должников увеличивается. На 24 % (на 8 тысяч) увеличилось число исполнительных производств за услуги ЖКХ. Также согласно поручению губернатора взыскатели обращаются в суд, чтобы мы взыскивали эту задолженность с населения. Не копили «дебиторку», чтобы отопительный сезон проходил спокойно. Учитывая тот факт, что фото- и видеофиксация в области развиваются, то по нарушению правил дорожного движения все постановления приходят к нам для исполнения. Также обстоят дела и с налоговыми поступлениями.

- Вообще жизнь сегодня сложная. Думаю, что количество должников будет расти, и работы у вас прибавится. Во многих бюджетных организациях и государственных ведомствах идут сокращения. Не ожидается ли и у вас подобное?



- У нас планируется сокращение, но не думаю, что оно сильно коснётся нашей службы за счёт перераспределения штатной численности и нагрузки на судебных приставов-исполнителей. Нам уже сейчас удалось довольно неплохо сработать год. С учётом того, что где-то уменьшаются доходы государственных гражданских служащих, то у нас в целом идёт увеличение за счёт продуманной системы и методики премирования. При этом все показатели улучшаются.

- Ещё бы не было сокращений на предприятиях, производствах, чтобы людям было чем платить.



- Зачастую многие люди довольно платёжеспособны, они просто отрицают, у них нет желания оплачивать. Вот это проблема.

- Что говорят?



- Просто не хотят платить. По этим товарищам в новом году мы рассматриваем вопрос. Мы в 2,5 раза увеличили количество вынесенных постановлений о запрете на выезд за пределы Российской Федерации, то есть более 22 тысяч. Если в прошлом году было 9 тысяч с небольшим, то в этом году уже 22 тысячи. В следующем году мы ещё увеличим этот показатель.

- Эффективная мера?



- Очень эффективная. В аэропорту снимаем с рейса людей. Человек не платит денежные средства на содержание своих детей – алименты, при этом он летит во Вьетнам. Как вы считаете, это нормально?

- Будете ли вы продолжать размещать на щитах фотографии должников? Эта мера является эффективной?



- Эта мера побуждает добросовестных жителей Амурской области проверять себя на сайте и своевременно оплачивать долги. В целом размещаем тех людей, которые совершенно не платят – либо алиментные обязательства, либо не оплачивают услуги ЖКХ. Планируем особо злостных неплательщиков по штрафам за нарушение правил дорожного движения с января месяца разместить. Отбираем порядка от 50 до 100 человек, по ним по всем заявления в суд об ограничении специального права и размещение на баннере.

- От простых жителей Амурской области я хотела бы пожелать службе судебных приставов, чтобы должников было меньше, жизнь была проще, а зарплаты выше, и сокращений не было. У нас в гостях был Алексей Романович Гришин, главный судебный пристав Амурской области. Мы говорили о том, с какими итогами служба подходит к концу 2016 года. 23 декабря в торгово-развлекательном центре «Острова» пройдёт необычный флешмоб «В новый год без долгов», там же будут работать специалисты службы судебных приставов, которые помогут погасить долги и найти себя в должниках или, наоборот, не найти. Спасибо.



- Спасибо вам.

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