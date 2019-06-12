В скандальном шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу отдавали до 300 голосов в секунду

Эксперты компании Group-IB подтвердили выводы о том, что в шестом шоу «Голос. Дети» были накрутки голосов. Также они выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование. Среди лидеров голосования была и Республика Башкортостан.

Аналитический отчет компании Group-IB, проводившей проверку по итогам зрительского голосования в финале шестого сезона телешоу, оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

В конце апреля финал программы ознаменовался скандалом – итоги конкурса, в котором победителем объявили 10-летнюю Микеллу Абрамову, дочь Алсу, были аннулированы. В мае на Первом канале вышел в эфир спецвыпуск шоу, где победителями признали всех участников финала.

Эксперты Group-IB обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. По уточненным данным, суммарно с этих номеров поступило более 41 000 голосов за участника 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова). Среди звонков в пользу участника 07 была обнаружена группа номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан и представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров. Каждый список содержит до 360 номеров, всего 146 таких списков. В целом в накрутке задействовано 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за участника 07.

Детальное изучение голосования в финале (9 конкурсантов) и суперфинале (тройка лидеров) показало нехарактерное распределение частоты голосов по времени эфира. Внимание экспертов привлек резкий старт голосования за участника 07, сопровождавшийся высокой плотностью звонков и СМС с самого начала выступления. В финале, где из трех учеников один попадает в суперфинал, за участника 07 поступало до 300 голосов в секунду. У соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду.

В суперфинале за участника 07 – отдавали 250 голосов в секунду, у соперников – 170 (участник 06) и менее 100 (участник 02).

Отдельно специалистами было изучено голосование абонентов, отдавших по 20 и более голосов за своих фаворитов. Распределение таких голосов выходит за рамки статистической погрешности: у участника 07 таких абонентов было 2 078. «Максималисты» голосовали и за других конкурсантов: у одного было 39 таких поклонников, у другого 59, то есть примерно в 35 раз меньше, чем у участника 07.

В результате среднее количество всех голосов, отданных с одного телефона за участника 07, приближается к 8, при среднем значении по остальным участникам около 1,5. С 2015 года за все сезоны шоу «Голос» в России, включая взрослые и детский проекты, в среднем, данный показатель составлял 1,33. Подобный рекорд позволил участнику 07 суммарно набрать больше голосов, однако количество проголосовавших за него уникальных номеров по сравнению с его ближайшим соперником, занявшим второе место, было в 2 раза меньше в финале и почти в 6 раз меньше в суперфинале.

Основное исследование касалось СМС. «Очищенный» СМС-трафик показывает значительное превышение среднего количества голосов с одного номера, отданных за участника 07. Эта тенденция прослеживается, как в финале, так и в суперфинале.

Расстановка сил по регионам в этом шоу по сравнению с предыдущими также изменилась. Традиционно лидерами голосования были Москва и Санкт-Петербург. Но не в этот раз. Учитывая все типы голосов, отданных в рамках финала и суперфинала 6-го сезона шоу «Голос.Дети», топ-10 наиболее активно голосовавших регионов составили: Москва (71 000), Республика Башкортостан (35 000), Санкт-Петербург (29 000), Курская область (12 000), Республика Татарстан (7 000), по 6 000 голосов отдали Краснодарский край, Ростовская область и Ульяновская область, а также по 4 000 голосов – Воронеж и Самара.

В распределении по регионам видны отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника 07. Особенно ярко это выражено в Башкирии – 97 %, Курске – 96 % и Ульяновской области – 95 %.

В отчете также заявлена официальная позиция Group-IB относительно сложившейся ситуации: «Специалисты Group-IB провели независимое техническое исследование, и его результаты не предназначены для того, чтобы делать обвинительные выводы в сторону кого-либо из участников проекта «Голос.Дети». Group-IB категорически против использования данных из отчета для оценки этической стороны вопроса или обвинений, направленных на детей или их родителей».

В конце прошлой недели гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил, что зрителям стоит ждать новых сезонов шоу «Голос. Дети». Программу закрывать не собираются, заявил он.