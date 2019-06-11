Амурское аграрное предприятие задолжало более 15 миллионов рублей

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Одно из аграрных предприятий Амурской области столкнулось с серьезными трудностями. Как информируют судебные приставы, оно задолжало более 15 миллионов рублей. Последовал арест имущества должника.

На исполнении в отделе судебных приставов по Ивановскому району находятся исполнительные производства в отношении организации-должника АО «Агро-Техно-Сервис». С ноября 2018 года судебным приставам стали поступать исполнительные документы в отношении данного предприятия. Общая сумма задолженности агрария стремительно растет. На сегодняшний день она составляет более 15 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Амурской области, больше всего «Агро-Техно-Сервис» задолжал белорусскому производителю сельскохозяйственной техники – сумма долга составила более 12 миллионов рублей. Почти 3 миллиона – задолженность перед налоговой службой.

Работники предприятия также не увидели заработанных денег вовремя, им пришлось обращаться в суд. На данный момент «Агро-Техно-Сервис» не выплатил им более 230 тысяч рублей. При этом на следующей неделе приставы ожидают поступления исполнительных документов в отношении организации-должника о взыскании задолженности по зарплате на сумму более 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств вынесены акты о наложении ареста на: право аренды земельного участка, на станцию технического обслуживания и на административное здание, находящиеся на балансе должника.

По предварительной оценке судебного пристава-исполнителя, общая стоимость арестованного имущества превышает 16 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить, если аграрий самостоятельно не погасит задолженность.

Ранее Амур.инфо уже сообщало о проблемах АО «Агро-Техно-Сервис». В мае отмечалось, что сельхозпредприятие накопило перед своими работниками задолженность по зарплате в размере более 480 тысяч рублей.