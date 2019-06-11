В Благовещенске женщина упала с высоты и разбилась (видео 18+)

Вечером 11 июня очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» о трагическом происшествии в Благовещенске. По адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4, разбилась упавшая с высоты женщина.

В редакцию прислали подтверждающие фото и видео. В ролике (18+) запечатлен момент падения амурчанки.

Агентство обратилось за комментарием в следственное управление СКР по Амурской области. В ведомстве подтвердили, что по указанному адресу обнаружен труп женщины 1988 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.