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сегодня, 19:27 5

В Благовещенске женщина упала с высоты и разбилась (видео 18+)

В Благовещенске женщина упала с высоты и разбилась (видео 18+)

Вечером 11 июня очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» о трагическом происшествии в Благовещенске. По адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4, разбилась упавшая с высоты женщина.

В редакцию прислали подтверждающие фото и видео. В ролике (18+) запечатлен момент падения амурчанки.

Агентство обратилось за комментарием в следственное управление СКР по Амурской области. В ведомстве подтвердили, что по указанному адресу обнаружен труп женщины 1988 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.

Просмотров всего: 5046

#происшествия

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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Мыла окно на десятом а испачкала на первом.

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    1 час назад

    Надеюсь это мама твоя была?

  • Max-1990

    Max-1990
    13 минут назад

    Наверное Буцефал слишком крутая кличка. Скорее подошло бы гидроцефал.

  • последний адекватный

    последний адекватный
    6 минут назад

    Амур инфо снова чернуху выкладывает. Зачем выкладывать видео? Хлеба и зрелищ? Или вы спровоцировать ещё больше придурков хотите?

  • последний адекватный

    последний адекватный
    1 минута назад

    "Профессионалы" из амуринфо видимо не осведомлены о рекомендациях https://www.presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/5367-rekomendatsii-po-rasprostraneniyu-v-smi-informatsii-o-sluchayakh-samoubijstva

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