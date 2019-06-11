Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:14 0

Амурские лесничества получили новые лесопатрульные автомобили

Амурские лесничества получили новые лесопатрульные автомобили
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Семь лесничеств Амурской области получили новые лесопатрульные автомобили. Транспорт был закуплен в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Деньги на приобретение новых машин для лесных инспекторов Приамурья не выделялись с 2002 года. Благодаря работе министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, было получено финансирование из федерального бюджета в размере 19,5 миллиона рублей. На эти средства в ближайшие три года приобретут 24 лесопатрульных автомобиля модели УАЗ.

Первые «УАЗики» выпуска апреля 2019 года уже поступили в Белогорское, Магдагачинское, Норское, Свободненское, Тындинское, Урушинское и Шимановское лесничества, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

На сегодняшний день в лесничествах региона эксплуатируются 62 лесопатрульных автомобиля, их износ составляет уже 80 %. Новая техника предназначена для патрулирования лесов в лесопожарный период с целью выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности, а также выявления и пресечения фактов незаконных рубок леса.

Кроме того, на сумму 480 тысяч рублей будет закуплено оборудование для работы государственных лесных инспекторов – новые фото- и экшн-камеры для фиксации нарушений, GPS и ГЛОНАСС-навигаторы и высотомеры.

Просмотров всего: 19

#природа #транспорт

распечатать


Общество 2

В Приамурье создадут общественный контроль за дорожными работами
Происшествия

Четверо благовещенцев инсценировали ДТП и незаконно получили страховые выплаты

Культура 2

Польский летчик, летевший на Ан-2 в Приамурье, простудился

Экономика 23

Мэр Благовещенска Валентина Калита проверила, как в городе ремонтируют дороги
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь