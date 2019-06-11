Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:05 0

В Амурской области пытались передать мобильник в колонию

В Амурской области пытались передать мобильник в колонию
Фото: pixabay.com

В Амурской области пресекли попытку передачи мобильного телефона в исправительную колонию № 2. Мобильник неизвестные перебросили через ограждение, но он был найден.

Ночью при патрулировании территории исправительной колонии специалист-кинолог со служебной собакой обнаружил сверток. Он лежал рядом с ограждением колонии, был перемотан скотчем. Внутри обнаружились сотовый телефон и комплектующие к нему. Таким образом, план по передаче телефона в колонию сорвался.

Всего с начала 2019 года сотрудниками исправительных учреждений Приамурья было обнаружено и изъято более 40 незаконных средств связи, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Просмотров всего: 23

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске женщина разбилась, упав с высоты

сегодня, 19:27
Происшествия

Полиция разыскивает уроженца Зеи, скрывшегося от следствия
Общество 4

Благовещенцы сообщают о бегающих по улице крысах (видео)
Происшествия

В Магдагачинском районе поймали браконьера, застрелившего косулю
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь